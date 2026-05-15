Ce mai spune „Noul Nostradamus": Conflictul din Orientul Mijlociu va intra într-o fază atipica fără precedent

Athos Salomé, brazilianul autoproclamat „Nostradamus cel viu", sau "Noul Nostradamus", a făcut o nouă profeție despre conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Clarvăzătorul avertizează că războiul nu se va termina curând și va lua o formă neașteptată. Salomé a prezis pandemia de Covid-19 și moartea reginei Elisabeta a II-a. La începutul anului 2026 a publicat o listă de previziuni despre evenimente majore care urmează să se producă.

Clarvăzătorul afirmă că a prezis anterior că Israel va lansa o ofensivă directă asupra Iranului în al doilea trimestru al anului 2026. Susține că evenimentele recente confirmă această viziune. Potrivit lui Salomé, acesta este doar începutul. „Conflictul ar putea degenera într-un război de uzură fără precedent, marcat de noi tehnologii defensive și atacuri cibernetice devastatoare", avertizează el.

Clarvăzătorul susține că a avertizat de mult timp despre un „război invizibil" bazat pe impulsuri electromagnetice și atacuri cibernetice. În opinia sa, SUA nu intenționează o invazie militară clasică a Iranului. Obiectivul real ar fi neutralizarea capacității Iranului de a exporta energie către China.

Athos descrie conflictul ca pe o partidă de șah geopolitică. Iranul este „ținta imediată", Venezuela „piesa capturată", iar Rusia „factorul armistițiului". Prin izolarea Iranului, „petrolul la preț redus care alimenta rafinăriile din Beijing dispare", explică clarvăzătorul.