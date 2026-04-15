Trump cu Xi Junping s-au pus de acord. Urmează Putin. După președintele SUA și liderul Chinei vorbește despre Marea Resetare a ordinii mondiale

Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat importanța cooperării strategice dintre Rusia și China, în cadrul vizitei efectuate de ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov. Liderul Chinei susține că în prezent se desfășoară o resetare la nivel global.

„În fața unei schimbări care se întâmplă o dată la un secol, China și Rusia trebuie, printr-o cooperare strategică mai strânsă și mai robustă, să apere cu fermitate interesele legitime ale ambelor țări, să susțină unitatea Sudului Global și să demonstreze simțul responsabilității așteptat de la marile puteri și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite", a transmis liderul de la Beijing.

De asemenea, Xi este așteptat să se întâlnească cu omologul său rus în cursul acestui an, pentru a reafirma parteneriatul strategic și a marca diverse aniversări, inclusiv tratatul de prietenie sino-rus semnat în 2001. Declarațiile vin într-un moment în care China își extinde relațiile diplomatice cu alte state. În 2026, mai mulți lideri occidentali, inclusiv prim-miniștrii Spaniei, Marii Britanii și Canadei, au vizitat Beijingul pentru a consolida legăturile bilaterale.

Interesant este ca in urma cu o saptamana si presedintele SUA a postat pe reteaua Truth Social despre "marele reset" care ar fi inceput deja. Donald Trump urmeaza, la randul lui, sa se vada cu presedintele Xi Jinping in luna mai. Initial, cei doi ar fi trebuit sa se intalneasca in aprilie, dar a inceput razboiul din Iran, cel ce practic reseteaza intreaga economie mondială, dar si geopolitica si geostrategia internatională.

Termenul de "Great Reset" (Marea resetare) a fost introdus de Klaus Schwab in 2020, odata cu pandemia de Covid, pe atunci el era presedintele Forumului Economic Mondial (World Economic Forum - WEF). Marea Resetare este introdusa in Agenda 2030 nsi trebuie sa schimbe complet principiile mondiale: o democratie condusa de o tehnocratie, orase smart, venit minim universal, monede digitale (CBDC - Central Bank Digital Curency) etc.