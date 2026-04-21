Iranul anunță că are noi opțiuni militare și refuză negocierile cu SUA sub actualele amenințări

Președintele Parlamentului Iranului spune că țara sa are pregătite noi opțiuni militare dacă armistițiul de două săptămâni, mediat de Pakistan, nu va fi extins. Iranul respinge negocierile cu SUA „sub umbra amenințărilor", a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf, șeful Parlamentului iranian, citat marți de Anadolu.

Ghalibaf, care a avut un rol important în discuții, l-a criticat dur pe președintele american Donald Trump pentru decizia de a impune o blocadă în Strâmtoarea Hormuz, despre care Teheranul susține că încalcă un armistițiu deja fragil. Președintele Parlamentului a scris pe platforma X că Trump a încercat să folosească amenințările pentru a transforma negocierile „într-o masă a capitulării sau pentru a justifica reluarea războiului". El a menționat că Iranul a pregătit noi opțiuni militare în cazul în care armistițiul de două săptămâni, mediat de Pakistan, expiră în această săptămână și nu va fi prelungit sau nu se va încheia un acord definitiv.

Trump a anunțat duminică faptul că reprezentanți ai SUA vor merge la Islamabad pentru negocieri, însă Teheranul nu a confirmat participarea și a cerut ridicarea blocadei navale pe care Statele Unite o mențin, de săptămâna trecută, asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene. Teheranul consideră această măsură o încălcare a armistițiului în vigoare. Liderul american a avertizat din nou că SUA ar putea lovi infrastructura Iranului dacă Teheranul nu acceptă condițiile americane pentru încheierea conflictului, amplificând tensiunile pe piețe.

Armistițiul urmează să expire marți seara, ora Washingtonului. Îngrijorările privind transportul maritim s-au intensificat după ce Iranul, care anunțase vineri redeschiderea Strâmtoarea Ormuz pentru trafic, și-a schimbat poziția sâmbătă și a restricționat din nou circulația navelor, spunând că SUA nu și-au respectat obligațiile. Pakistanul a găzduit prima rundă de negocieri directe la nivel înalt între SUA și Iran, la Islamabad, pe 11-12 aprilie, acesta fiind și primul contact de acest tip după ruperea relațiilor diplomatice în 1979. Discuțiile s-au încheiat fără un acord de pace.