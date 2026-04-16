Doar 5 voturi au lipsit pentru a fi oprit războiul lui Trump în Iran. Republicanii din Senat mențin trupele pe front în ciuda presiunii publice
Postat la: 16.04.2026 |
Republicanii din Senatul SUA au respins miercuri, 15 aprilie, o nouă tentativă a democraților de a pune capăt acțiunilor militare lansate de președintele Donald Trump în Iran.
Rezoluția, care urmărea să interzică președintelui orice acțiune militară suplimentară fără acordul Congresului, a căzut la vot cu 47 la 52, reflectând o divizare aproape totală pe linii de partid.
Măsura propusă de senatoarea democrată Tammy Duckworth a fost una directă, cerând președintelui să înceteze ostilitățile în absența unei declarații oficiale de război, scrie NBC News.
„Congresul ordonă prin prezenta Președintelui să retragă forțele armate ale Statelor Unite din ostilitățile din interiorul sau împotriva Iranului, cu excepția cazului în care acestea sunt autorizate explicit printr-o declarație de război sau o autorizație specifică pentru utilizarea forței militare", se arată în textul rezoluției.
Deși au votat pentru continuarea operațiunilor, mai mulți senatori republicani au semnalat că răbdarea lor are o limită: pragul de 60 de zile impus de Rezoluția Puterilor de Război din 1973, care expiră la finalul lunii aprilie. După acest termen, președintele este obligat prin lege să obțină aprobarea Congresului.
„Trebuie să începem să oferim răspunsuri. Ținta de 60 de zile este cea la care mă uit", a declarat senatorul republican Thom Tillis. Această poziție a fost susținută și de John Curtis, care a scris în presa locală: „Nu voi susține acțiunile militare în curs dincolo de fereastra de 60 de zile fără aprobarea Congresului. Adopt această poziție din două motive - unul istoric și unul constituțional".
Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a promis că va forța votul pe această temă în fiecare săptămână, criticând dur lipsa unui plan clar la Casa Albă în timp ce popularitatea războiului scade drastic (doar 40% dintre americani îl mai susțin, conform CBS News).
„Vom aduce aceste rezoluții în plen în fiecare săptămână. Trupele noastre merită o misiune, nu un haos. Merită o strategie, nu dezordine. Acum, republicanii au de ales: sunt alături de trupele noastre sau le lasă în pericol fără un plan, acționând ca senatori sau ca o ștampilă pentru politicile dezastruoase și eșuate de război ale lui Trump?", a declarat Schumer.
Dincolo de politica externă, republicanii se tem de impactul economic acasă. Prețul combustibilului, al motorinei și al îngrășămintelor a explodat de la începutul conflictului, generând o presiune uriașă asupra electoratului.
„Sper că ne apropiem de final. Cred că avem nevoie de o strategie de ieșire care să scadă rapid prețurile la energie în această țară. Sunt foarte mari. Foarte, foarte mari. Am auzit despre asta constant cât timp am fost acasă", a avertizat senatorul republican Josh Hawley.
În timp ce unii caută o cale de ieșire, alți republicani, precum Ron Johnson, consideră că Trump are mână liberă pe termen nelimitat și chiar sugerează o prezență terestră pentru a forța schimbarea regimului de la Teheran.
„Dacă este nevoie de forțe speciale pentru a ajuta poporul iranian să preia conducerea guvernului, nu m-aș opune. Capitulare necondiționată, acest regim trebuie încheiat", a declarat Johnson.
