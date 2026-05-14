Călin Georgescu s-ar vrea prim ministru și dă un mesaj politic important că ar vrea o alianță între PSD și AUR: "Au dat un prim semnal de reconciliere"
Postat la: 14.05.2026 |
Fostul candidat la alegerile prezidențiale anulate, Călin Georgescu, a lăudat efortul comun al PSD și AUR de demitere a guvernului condus de Ilie Bolojan, calificând procesul drept un prim pas spre reconciliere națională susținând că prin demitere cele două partide au oprit două furturi uriașe. Călin Georgescu a salutat demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan în urma moțiunii de cenzură depuse depuse de PSD și AUR.
„Apreciez demersul făcut de Partidul AUR, împreună cu președintele Partidului George Simion la moțiunea de cenzură. Consideră că, în mod real, George Simion a organizat foarte bine această acțiune de șah mat împreună cu Partidul Social Democrat. Și ambele, într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o reconciliere națională", spune Călin Georgescu joi la Marius Tucă Show, emisiune găzduită de Gândul.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că prin moțiunea de cenzură au fost oprite „două furturi uriașe". „Nu este cazul să mai vorbim permanent de pro-european și de pro-occidental. Cred că a venit vremea să vorbim de pro-român, de tot ce înseamnă românesc, de tot ce înseamnă interes național. Și momentul în care ai acțiuni antiromânești este grav. De aceea l-am felicitat pe George Simion și susțin în continuare pentru că demeresul lui împreună cu Partidul Social Democrat, pentru că au oprit două furturi uriașe în această țară", spune Georgescu.
„Se știe și de o scrisoare adresată Coreei de Sud, de către fostul sau actualul guvern care administrează și administrează ei aici. În care s-a pus pe masă pentru vânzare sau în ghilimele s-a pus partener public privat printre alte obiective ale poporului român strategice. Au fost Nuclearelectrica, cale ferată pe foarte multe tronsoane, cablu subteran Constanta Istanbul, noul aeroport din zona de sud, județul Giurgiu, numit aeroportul Decebal și altele. După aceea, programul pe care iarăși l-ați discutat toată media nu are rost să intru eu în amănunt, dar pot să adaug ceva. programul SAFE", spune fostul candidat.
Călin Georgescu a declarat joi seară că „turul doi înapoi este un lucru cu siguranță care se va întâmpla" și a susținut că alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate printr-o „fraudă morală". „Ca să dovedim clar cum stau lucrurile, să facem alegeri mâine", a spus Călin Georgescu în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show" de la Gândul. Acesta a susținut că există „un președinte numit și unul ales" și că „e diferență mare".
Călin Georgescu a afirmat că „adevărul și moralitatea au fost primele victime ale anulării alegerilor din 6 decembrie 2024" și a susținut că România „se află într-o cădere continuă în abis". Întrebat despre posibilitatea reluării turului al doilea al alegerilor prezidențiale anulate din 2024, acesta a răspuns că „turul doi înapoi este un lucru cu siguranță care se va întâmpla".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Programul SAFE va continua, chiar dacă Ordonanța va fi declarată neconstituțională, susține șeful Cancelariei premierului
Șeful Cancelariei premierului Bolojan, Mihai Jurca, a afirmat joi, 14 mai 2026, ca procesul de contractare și de realiza ...
-
Călin Georgescu forțează alegerile anticipate: "Turul doi înapoi este un lucru care se va întâmpla cu siguranță. Să facem alegeri mâine"
Calin Georgescu a declarat joi seara ca „turul doi inapoi este un lucru care cu siguranța se va intampla" și a sus ...
-
Se pun bazele unui partid prezidențial? După dezamăgirea USR, Nicușor Dan ar putea recurge la o "organizație civică" pentru a-l susține
Daca in timpul campaniei electorale faptul ca era independent a constituit un avantaj pentru Nicușor Dan, odata cu prelu ...
-
S.O.S. România anunță că a strâns peste 400.000 de semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Partidul S.O.S. Romania anunța ca, in doar cateva zile de la lansarea campaniei naționale pentru suspendarea președintel ...
-
Scandal după ce o organizație AUR a cerut desființarea Institutului „Elie Wiesel" și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel" acuza AUR ca vizeaza desființarea ins ...
-
Camion cu mesaj parcat în fața Guvernului: afișaj cu Bolojan și Fritz sărutându-se sub sloganul „Împreună vindem România"
O autoutilitara cu afișaj publicitar mobil a fost fotografiata luni, 11 mai 2026, in Piața Victoriei, in fața Guvernului ...
-
Primarul De Mezzo l-a bătut pe secretarul municipiului Slatina după ce l-a înjurat și l-a spurcat. A fost salvat de viceprimăriță
Actualul primar Mario De Mezzo l-a batut, in aceasta dimineata, pe secretarul general al localitatii, Ion Mihai Idita, c ...
-
Primarul din Slatina, chemat la Parchet și anunțat că e urmărit penal: Mario De Mezzo are calitatea de suspect
Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a fost citat luni la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, unde procurori ...
-
Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan după discursul critic la UE și atacă dur "haita bolșevică" pretins reformatoare
Crin Antonescu, fost președinte al PNL și fost candidat susținut de PSD și PNL la alegerile prezidențiale din 2025, a re ...
-
Nicușor Dan e mai ușor de demis decât a fost Traian Băsescu. O modificare legislativă din urmă cu 13 ani îi face viața mai grea actualului președinte
Despre suspendarea președintelui Nicușor Dan s-a vorbit de la inceputul mandatului sau, mai ales in randul partidelor su ...
-
Bolojan face numiri în plin interimat: schimbare la vârful instituției care acreditează spitalele
Premierul interimar Ilie Bolojan a semnat, vineri, revocarea lui Valentin-Florin Ciocan din funcția de președinte al Aut ...
-
De ce au scăzut dobânzile României? Ministrul Finanțelor demontează discursul PSD: "Nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, explica, vineri, ca reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, scaderea defici ...
-
Uniunea Europeană doreşte ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil
Uniunea Europeana doreste ca negocierile de aderare cu Republica Moldova sa inceapa cat mai curand posibil, a declarat v ...
-
Puciștii din PNL împreună cu baronii PSD pun presiune pe liderii locali să răstoarne decizia lui Bolojan și pregătesc o scindare cu un nou grup parlamentar
Facțiunea pro-PSD din interiorul PNL, care vrea continuarea guvernarii impreuna cu partidul lui Sorin Grindeanu, s-a reg ...
-
Șoșoacă anunță strângere de semnături și mobilizare în stradă pentru destituirea lui Nicușor Dan: „Niciun partid în acest moment nu vrea să fie dat jos. Nici măcar AUR"
Șoșoaca anunța strangere de semnaturi și mobilizare in strada pentru destituirea lui Nicușor Dan: „Niciun partid i ...
-
Revoluție în Parlamentul de la Chișinău! Limba română devine obligatorie în plen. Opoziția pro-rusă a ieșit din sală: "Ne închid gura!"
Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu, a adoptat joi in prima l ...
-
Diana Șoșoacă anunță că va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul"
Diana Șoșoaca a anunțat ca partidul S.O.S. Romania va iniția procedura politica și constituționala pentru destituirea lu ...
-
Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică dorită de procurori. Zice că a făcut singură un asemenea test
Diana Șoșoaca urmeaza sa fie cercetata pentru 10 din cele 11 infracțiuni, dupa ce comisia juridica a Parlamentului Europ ...
-
Guvernul Bolojan a fost dat jos în Parlament printr-o moțiune de cenzură istorică: 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți in Parlament, dupa ce moțiunea de cenzura a fost adoptata cu 281 de v ...
-
Cristian Popescu Piedone îl atacă dur pe Ilie Bolojan: "Trădătorule! Asta numești tu progres?!"
Președintele partidului PNRR apostat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care il ataca pe Ilie Bolojan. Cristian Popesc ...
-
Operațiunea neo-marxistă "Salvarea lui Bolojan": Parlamentarii sunt bombardați cu zeci de mailuri ca să nu voteze moțiunea!
Parlamentarii sunt bombardați cu mesaje prin e-mail de la adrese diferite, insa cu același conținut, prin care li se cer ...
-
"Nu am de ce să mă ascund", afirmă Simion care devoalează Planul pentru un guvern minoritar și rezultate din culisele negocierilor pentru Putere
Liderul AUR, George Simion, susține ca a purtat discuții cu reprezentanți ai PNL și USR privind o eventuala susținere pa ...
-
România schimbă strategia în războiul cu deficitul comercial: Miliarde de lei pentru investiții. Cine poate accesa fondurile
Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ care prevede o schema de ajutor de stat in v ...
-
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
Omul de afaceri liberal, Viorel Catarama, ii transmite o scrisoare lui Ilie Bolojan prin care ii solicita demisia atat d ...
-
Călin Georgescu, declarații la ÎCCJ: "Un stat slab costă scump. Odată vândute toate, nu mai avem țară!"
Calin Georgescu a facut mai multe declarații la ieșirea din sala de judecata, in fața sediului Înaltei Curți de Ca ...
-
Eșec pentru contraofensiva USR de blocare a moțiunii de cenzură PSD-AUR
Grupul USR din Camera Deputaților a cerut conducerii Parlamentului și liderilor celorlalte grupuri parlamentare urgentar ...
-
Datele Eurostat arată că Bolojan nu a redus cheltuielile publice și că deficitul pe 2025 a fost cosmetizat pentru un dezmăț pe banii contribuabililor
Premierul Ilie Bolojan nu a redus cheltuielile publice. Ilie Bolojan a crescut taxele fara sa reduca risipa si arata ca ...
-
Diana Șoșoacă reacționează după ce Comisia Juri a decis să îi ridice imunitatea: "V-ați semnat condamnarea! M-ați martirizat, fătălăilor!"
Diana Șoșoaca a reacționat rapid dupa ce Comisia JURI din Parlamentul European a decis sa ii ridice imunitatea parlament ...
-
Alexandru Nazare în plin scandal de demitere a lui Bolojan anunță că deficitul a scăzut la jumătate față de primul trimestru din 2025
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, anunta, joi, deficit de 1% in primul trimestru din 2026. Conform lui Nazare, def ...
-
S-au activat "idioții utili": Mihai Bendeac, Dan Teodorescu și Marius Manole, ode pentru "rinocerul" Ilie Bolojan după ce "trotinetiștii" au ieșit în stradă
Influencerii din Romania se intrec in texte laudative la adresa premierului Ilie Bolojan. Mișcarea de promovare a "idioț ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu