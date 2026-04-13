Elon Musk susține că Soros ar controla acum scena politică din Ungaria

Miliardarul Elon Musk, un apropiat al administrației Donald Trump, a comentat în mai multe rânduri victoria lui Péter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria și înfrângerea lui Viktor Orbán, aliatul tradițional al liderului american.

Cel puțin patru comentarii a avut aseară miliardarul Elon Musk la auzul veștii că Viktor Orbán a fost înfrânt în alegerile din Ungaria. Un prim comentariu a fost o replică la declarația lui Alex Soros, fiul lui George Soros. „Organizația Soros a preluat Ungaria", a scris Musk.

Ulterior, în comentariile pe care le-a susținut în totalitate, Elon Musk a fost de acord că Viktor Orbán nu este un lider autoritar, având în vedere că a cedat puterea în liniște după ce a pierdut alegerile. În același timp, Musk a sugerat că faptul că Alex Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Uniunea Europeană au celebrat victoria lui Péter Magyar ar trebui să spună „totul".