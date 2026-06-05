Leclerc și Norris, acuzați de o „încălcare ciudată a regulamentului" înainte de MP de Formula 1 de la Monaco
Postat la: 05.06.2026 |
Charles Leclerc și Lando Norris au fost chemați la comisia de disiplină a FIA pentru că au întârziat la întâlnirea cu presa de joi, transmite speedcafe.com. „O încălcare bizară a regulamentului", atrage atenția sursa citată.
Cei doi au întâlnire cu oficialii respectivei comisii vineri pentru a da explicații.
Leclerc și Norris au obligat FIA să declanșeze o procedură de analiză în temeiul articolului B10.1.1 din regulamentul sportiv.
Conferința de presă tradițională de joi a fost amânată cu câteva minute după ce Lando Norris nu a ajuns la timp.
„Încălcarea se referă în mod specific la întârzierea la conferința de presă oficială de joi, care face parte din obligațiile față de mass-media pentru piloți în weekendurile de cursă.
Deși abaterea este considerată minoră, aceasta rămâne o încălcare tehnică a regulamentului și duce, de obicei, la o mustrare sau la o amendă mică", adaugă sursa citată.
Marele Premiu de la Monaco, program
Vineri, 5 iunie
Antrenamente 1: 14:30 - 15:30 / Antena Play
Sâmbătă, 6 iunie
Antrenamente 3: 13:30 - 14:30 / Antena Play
Calificări: 17:00 - 18:00 / Antena 3, Antena Play
Duminică, 7 iunie
Cursa: 16:00 / Antena 1, Antena Play
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Kimi Antonelli (Mercedes) 131 puncte
George Russell (Mercedes) 88
Charles Leclerc (Ferrari) 75
Lewis Hamilton (Ferrari) 72
Lando Norris (McLaren) 58
Oscar Piastri (McLaren) 48
Max Verstappen (RedBull) 43
Pierre Gasly (Alpine) 20
Oliver Bearman (Haas) 18
Liam Lawson (Racing Bulls) 16
Franco Colapinto (Alpine) 15
Isack Hadjar (RedBull) 14
Carlos Sainz (Williams) 6
Arvid Lindblad (Racing Bulls) 5
Gabriel Bortoleto (Audi) 2
Esteban Ocon (Haas) 1
Alexander Albon (Williams) 1
Nico Hulkenberg (Audi) 0
Valtteri Bottas (Cadillac) 0
Sergio Perez (Cadillac) 0
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Formula 1 2026, program complet
8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne) / Câștigător - George Russell
15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai) / Câștigător - Kimi Antonelli
29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka) / Câștigător - Kimi Antonelli
12 aprilie: Marele Premiu din Bahrain (Sakhir) - Anulat
19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah) - Anulat
3 mai: Marele Premiu de la Miami + cursă de sprint - Câștigător: Kimi Antonelli
24 mai: Marele Premiu al al Canadei (Montreal) - Câștigător: Kimi Antonelli
7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco
14 iunie: Marele Premiu al Cataloniei (Barcelona)
28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)
5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone) + cursă de sprint
19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)
26 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)
23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort) + cursă de sprint
6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)
13 septembrie: Marele Premiu al Spaniei (Madrid)
26 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)
11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore + cursă de sprint
25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)
1 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)
8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)
21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas
29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Lusail)
6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi.
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