Leclerc și Norris, acuzați de o „încălcare ciudată a regulamentului" înainte de MP de Formula 1 de la Monaco

Charles Leclerc și Lando Norris au fost chemați la comisia de disiplină a FIA pentru că au întârziat la întâlnirea cu presa de joi, transmite speedcafe.com. „O încălcare bizară a regulamentului", atrage atenția sursa citată.

Cei doi au întâlnire cu oficialii respectivei comisii vineri pentru a da explicații.

Leclerc și Norris au obligat FIA să declanșeze o procedură de analiză în temeiul articolului B10.1.1 din regulamentul sportiv.

Conferința de presă tradițională de joi a fost amânată cu câteva minute după ce Lando Norris nu a ajuns la timp.

„Încălcarea se referă în mod specific la întârzierea la conferința de presă oficială de joi, care face parte din obligațiile față de mass-media pentru piloți în weekendurile de cursă.

Deși abaterea este considerată minoră, aceasta rămâne o încălcare tehnică a regulamentului și duce, de obicei, la o mustrare sau la o amendă mică", adaugă sursa citată.

Marele Premiu de la Monaco, program

Vineri, 5 iunie

Antrenamente 1: 14:30 - 15:30 / Antena Play

Sâmbătă, 6 iunie

Antrenamente 3: 13:30 - 14:30 / Antena Play

Calificări: 17:00 - 18:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 7 iunie

Cursa: 16:00 / Antena 1, Antena Play

George Russell, despre varianta de a fi coechipier cu Max Verstappen: „Niciodată să nu spui niciodată"

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Montreal

Kimi Antonelli (Mercedes) 131 puncte

George Russell (Mercedes) 88

Charles Leclerc (Ferrari) 75

Lewis Hamilton (Ferrari) 72

Lando Norris (McLaren) 58

Oscar Piastri (McLaren) 48

Max Verstappen (RedBull) 43

Pierre Gasly (Alpine) 20

Oliver Bearman (Haas) 18

Liam Lawson (Racing Bulls) 16

Franco Colapinto (Alpine) 15

Isack Hadjar (RedBull) 14

Carlos Sainz (Williams) 6

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 5

Gabriel Bortoleto (Audi) 2

Esteban Ocon (Haas) 1

Alexander Albon (Williams) 1

Nico Hulkenberg (Audi) 0

Valtteri Bottas (Cadillac) 0

Sergio Perez (Cadillac) 0

Lance Stroll (Aston Martin) 0

Fernando Alonso (Aston Martin) 0

Regula ADUO - Speranța Ferrari că poate răsturna lupta pentru titlul din F1

Clasamentul constructorilor din F1

Mercedes 219 puncte

Ferrari 147

McLaren 106

RedBull Racing 57

Alpine 35

Racing Bulls 21

Haas 19

Williams 7

Audi 2

Cadillac 0

Aston Martin 0.

„O singură greșeală și ești terminat" - Avertismentul primit de Kimi Antonelli în privința titlului din F1

Formula 1 2026, program complet

8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne) / Câștigător - George Russell

15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai) / Câștigător - Kimi Antonelli

29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka) / Câștigător - Kimi Antonelli

12 aprilie: Marele Premiu din Bahrain (Sakhir) - Anulat

19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah) - Anulat

3 mai: Marele Premiu de la Miami + cursă de sprint - Câștigător: Kimi Antonelli

24 mai: Marele Premiu al al Canadei (Montreal) - Câștigător: Kimi Antonelli

7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco

14 iunie: Marele Premiu al Cataloniei (Barcelona)

28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone) + cursă de sprint

19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

26 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort) + cursă de sprint

6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

13 septembrie: Marele Premiu al Spaniei (Madrid)

26 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore + cursă de sprint

25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

1 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas

29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Lusail)

6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi.