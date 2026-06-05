Parlamentul European a găzduit un eveniment organizat de o posibilă sectă pro-rusă, care susține că extratereștii trăiesc printre oameni

Un grup controversat, acuzat de autoritățile ucrainene că promovează narațiuni favorabile Kremlinului și asociat cu teorii conspiraționiste despre extratereștri și sfârșitul lumii, a organizat în luna februarie un eveniment în incinta Parlamentului European de la Bruxelles, relatează Politico.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Global de Cercetare AllatRa, împreună cu eurodeputatul ceh Ondřej Knotek, membru al grupului Patrioții pentru Europa, și a avut ca temă efectele nanoplasticelor asupra mediului și sănătății.

Deși organizația se prezintă drept un think tank internațional dedicat cercetării riscurilor globale, protecției mediului și drepturilor omului, mai mulți politicieni europeni și experți în dezinformare susțin că aceasta este conectată la mișcarea religioasă AllatRa, fondată în Ucraina și mutată ulterior în Statele Unite.

Acuzații de propagandă și legături cu narațiunile Kremlinului

Serviciile de securitate din Ucraina au acuzat anterior AllatRa că justifică agresiunea militară a Rusiei și că promovează mesaje apropiate propagandei Kremlinului sub pretextul activităților religioase și educaționale.

Mai multe investigații jurnalistice au asociat organizația cu teorii conspiraționiste și pseudoștiințifice.

Potrivit publicației Novaya Gazeta Europe, adepții mișcării susțin că popoarele slave vor fi reunite în viitor de un lider providențial a cărui descriere amintește de președintele rus Vladimir Putin.

De asemenea, investigațiile realizate de VSquare au arătat că AllatRa și organizația afiliată „Societatea Creativă" contestă consensul științific privind schimbările climatice și promovează scenarii potrivit cărora lumea s-ar putea confrunta cu un colaps global în anul 2036.

Textele fondatoare ale mișcării includ și referiri la influența unor civilizații extraterestre asupra istoriei umanității.

Liderul organizației, investigat în Ucraina

Co-fondatorul AllatRa, Igor Danilov, un chiropractician ucrainean, este cercetat de autoritățile din Ucraina pentru presupuse infracțiuni care includ trădare, participare la o organizație criminală și activități considerate o amenințare la adresa securității naționale.

Organizația respinge însă toate acuzațiile. Într-un punct de vedere transmis presei, reprezentanții AllatRa au declarat că nu au legături cu structuri de dezinformare rusești și că se opun invaziei ruse asupra Ucrainei.

Aceștia au invocat inclusiv faptul că organizația a fost declarată „indezirabilă" și ulterior „extremistă" în Rusia, argumentând că acest lucru contrazice acuzațiile privind apropierea de Kremlin.

Organizarea evenimentului a generat nemulțumiri în rândul unor europarlamentari. Potrivit unor documente interne consultate de Politico, eurodeputații cehi Danuše Nerudová și Jan Farský, precum și eurodeputatul slovac Martin Hojsík, au sesizat conducerea Parlamentului European în legătură cu prezența organizației în instituție.

Aceștia au susținut că AllatRa a fost asociată în mod repetat cu narațiuni pro-ruse și cu rețele de dezinformare, iar găzduirea unor astfel de evenimente riscă să ofere legitimitate unor organizații controversate.

Martin Hojsík a descris AllatRa drept „o sectă" care încearcă să își extindă influența în structurile politice și de securitate europene.

Parlamentul European nu a deschis o anchetă

În urma plângerilor, chestorii Parlamentului European, oficialii responsabili de aspectele administrative și financiare ale instituției, au analizat cazul.

Potrivit proceselor-verbale interne, aceștia au concluzionat că nu există suficiente dovezi clare și concludente pentru a demonstra acuzațiile privind legăturile organizației cu propaganda rusă sau cu ecosisteme de dezinformare asociate Kremlinului și au decis să nu deschidă o investigație.

Totuși, controversa continuă. Un alt subiect de dispută îl reprezintă prezența Centrului Global de Cercetare AllatRa în Registrul de transparență al Uniunii Europene, baza de date care oferă acces facil organizațiilor interesate să influențeze procesul decizional european.

Un purtător de cuvânt al Parlamentului European a confirmat că instituția pregătește o informare oficială către administratorii registrului privind sesizările formulate împotriva organizației.