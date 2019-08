Hamza, fiul lui Osama ben Laden, a fost ucis

Statele Unite au obtinut informatii care arata ca militantul terorist Hamza ben Laden, fiul fostului lider al retelei Al-Qaida, Osama ben Laden, a murit, afirma oficiali americani citati de NBC News.

Oficialii citati nu au oferit detalii despre circumstantele mortii lui Hamza ben Laden, unul dintre liderii retelei teroriste Al-Qaida. Nu este clar daca Statele Unite implicate in moartea liderului terorist. Departamentul de Stat american a anuntat in februarie o recompensa de un milion de dolari pentru localizarea lui Hamza bin Laden, descris drept "un lider Al-Qaida in ascensiune care a proferat amenintari la adresa Statelor Unite si a aliatilor".