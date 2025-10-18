După CNP, românii vor avea și CPS - Ce este Codul Personal de Sănătate și cum îți va schimba viața
Postat la: 18.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
România pregătește introducerea unui „Cod Personal de Sănătate" (CPS) - un identificator digital diferit de CNP, destinat exclusiv sistemului medical.
Proiectul este parte din modernizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate și are ca obiectiv un acces mai simplu și sigur la dosarul medical electronic pe tot parcursul vieții. Conform anunțurilor oficiale, CPS ar urma să fie operațional începând cu 2026, odată cu trecerea la o platformă IT nouă care înlocuiește actuala PIAS.
În prezent, 2025 este anul pregătirilor: CNAS lucrează la arhitectura tehnică și la cadrul de interoperabilitate cu alte sisteme din sănătate, folosind finanțări din PNRR. Până la migrarea pe noua platformă, PIAS rămâne funcțională, iar serviciile curente - cardul de sănătate, verificarea calității de asigurat, rețetele - continuă ca până acum. Autoritatea subliniază că noul sistem va fi „modern, sigur și accesibil", cu conectivitate sporită și timpi de răspuns îmbunătățiți.
Oficial, contextul accelerării digitalizării vine după un audit al Curții de Conturi privind performanța PIAS în perioada 2000-2024. Raportul a recomandat modernizarea platformei pentru a răspunde cerințelor actuale de securitate, viteză și accesibilitate, fapt invocat explicit în comunicările CNAS privind calendarul schimbării din 2026.
CPS va fi un cod unic, separat de CNP, folosit exclusiv în sănătate pentru a lega toate datele medicale ale unei persoane - consultații, internări, analize, rețete - de un singur profil digital. Ideea a fost prezentată public în toamnă, în cadrul Profit Health.forum, de prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, ca element-cheie al viitorului dosar medical al fiecărui cetățean.
„În contextul digitalizării, o persoană, când se va naște, va primi un cod personal de sănătate care este diferit de CNP... Codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical. Orice informație referitoare la persoana respectivă, din momentul în care s-a născut și până nu mai e pe Terra, va fi înregistrată acolo", a spus Streinu-Cercel. Acel cod va permite accesul legal și controlat la date, inclusiv în situații de urgență sau îngrijire transfrontalieră.
Pentru cetățean, diferența practică față de CNP este că CPS nu va fi utilizat în relația cu bănci, utilități sau alte servicii publice, ci strict în sănătate, reducând expunerea datelor personale și facilitând, în același timp, corectitudinea și completitudinea istoricului medical. În acest moment, calendarul și modul de emitere vor fi detaliate prin acte normative și ghiduri tehnice odată cu lansarea platformei din 2026.
CNAS a anunțat oficial, la 15 octombrie 2025, că PIAS va fi înlocuită cu un sistem informatic „modern, sigur și accesibil", finanțat din PNRR. Instituția dă asigurări că până la înlocuire, PIAS rămâne în funcțiune, iar pacienții și furnizorii pot utiliza serviciile ca până acum; schimbarea se va face etapizat, cu testări și migrare a datelor.
Auditul Curții de Conturi - pus la dispoziția presei în octombrie - a evidențiat probleme structurale ale PIAS și a recomandat explicit dezvoltarea unui nou sistem. În comunicările inspirate de raport, CNAS și surse guvernamentale au indicat anul 2026 ca termen-țintă pentru înlocuire, cu obiective de securitate cibernetică, interoperabilitate și reducere a erorilor.
Pentru cetățeanul de rând, 2025 nu aduce obligații noi legate de CPS: nu trebuie depuse cereri, nu se schimbă accesul la medicul de familie sau la rețete, iar calitatea de asigurat se verifică în continuare în sistemul actual. CNAS a publicat în paralel informări privind regulile de asigurare din 2025 (Legea nr. 141/2025), care rămân în vigoare până la trecerea la noua platformă.
CPS este gândit ca „cheie" pentru dosarul medical electronic, cu acces diferențiat pentru pacienți și profesioniști. În declarațiile publice, Streinu-Cercel a indicat că traseul pacientului va fi vizibil în întregime, iar datele vor putea fi regăsite și în scenarii transfrontaliere - „dacă un pacient e accesat de la Paris, toate datele lui se vor regăsi acolo", a explicat acesta. Pentru a fi posibil, CNAS vorbește despre o arhitectură nouă, interoperabilă, conectată cu alte sisteme din sănătate.
Autoritățile promit timpi de răspuns mai buni și reducerea întreruperilor frecvente care au afectat PIAS. CNAS insistă că noua platformă îmbunătățește securitatea cibernetică și controlul accesului, elemente critice pentru confidențialitatea datelor medicale - un punct sensibil confirmat și de recomandările Curții de Conturi.
În plan practic, pacienții ar urma să acceseze propriile date printr-un portal sau aplicație, pe baza CPS și a unor mecanisme de autentificare robuste. Detaliile tehnice - inclusiv consimțământul granular, jurnalele de acces și integrarea cu dosarul electronic existent - vor fi stabilite prin norme și ghiduri odată cu lansarea platformei. Termenele comunicate public indică începutul lui 2026 pentru primele atribuiri de CPS, cu extindere etapizată.
Rămân de clarificat, la nivel normativ, mecanismele de protecție a vieții private, drepturile de portabilitate a datelor și procedurile de rectificare a erorilor în dosarul medical, precum și cum va funcționa împărțirea rolurilor între CNAS, furnizori și Ministerul Sănătății în operarea bazei de date. Comunicările publice din octombrie au fixat direcția tehnică, însă ghidurile pentru medici și pacienți vor detalia efectiv pașii înainte de intrarea în producție.
Pentru cetățeni, beneficiile promise sunt vizibilitatea integrată a istoricului medical, mai puține drumuri și documente pe hârtie, rețete și bilete gestionate digital și, în cazuri de urgență, disponibilitatea rapidă a datelor relevante. În paralel, autoritățile vor trebui să răspundă preocupărilor privind securitatea și folosirea datelor, astfel încât CPS să câștige încrederea publică de la debut.
Până la intrarea în vigoare a CPS, regulile de asigurare rămân neschimbate în esență, iar contribuțiile la sănătate pentru 2025 se calculează conform legislației fiscale în vigoare. Pentru persoanele fără venituri sau cu venituri din activități independente, obligațiile și termenele de plată sunt stabilite de Codul fiscal și comunicate public de CNAS și ANAF, fără legătură directă cu viitorul CPS.
