Americanii sunt pesimişti în privinţa economiei SUA: percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a lui Donald Trump
Postat la: 18.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Americanii devin tot mai pesimişti în privinţa economiei, pe fondul inflaţiei persistente, al temerilor privind locurile de muncă şi al blocajului guvernamental, potrivit celui mai recent sondaj CNBC All-America Economic Survey.
Percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a preşedintelui Donald Trump în privinţa economiei, care a coborât la 42% aprobare şi 55% dezaprobare, adică un net de -13 puncte procentuale, cel mai scăzut nivel din oricare dintre sondajele CNBC realizate pe durata celor două mandate ale sale.
Aprobarea generală a preşedintelui a scăzut la 44%, faţă de 46% în trimestrul anterior, în timp ce dezaprobarea a crescut la 52%.
"Este clar că costul vieţii şi cheltuielile zilnice afectează încrederea americanilor mai mult decât blocajul guvernamental în sine," a declarat Micah Roberts, partener la Public Opinion Strategies, compania de sondare republicană implicată în studiu.
Doar 34% dintre respondenţi aprobă politicile lui Trump privind inflaţia şi costul vieţii, în timp ce 62% le dezaprobă, cel mai slab rezultat din ultimele trei sondaje. În privinţa tarifelor comerciale, 56% dezaprobă abordarea sa, faţă de 41% care o susţin, o scădere netă la -15 puncte.
Trump continuă să se bucure de sprijin masiv în rândul republicanilor şi de opoziţie fermă din partea democraţilor, însă independenţii, electoratul decisiv, s-au întors împotriva sa, potrivit sondajului.
"Mişcările cele mai vizibile vin acum de la independenţi. Ei sunt mult mai sensibili la economie decât la ideologie.," a explicat Jay Campbell, partener la Hart Research, firma democrată de sondare.
Doar 27% dintre americani descriu economia drept "bună" sau "excelentă", în timp ce 72% o consideră slabă sau mediocră, inversând îmbunătăţirea din trimestrul anterior, când Trump relaxase ameninţările tarifare.
Doar 32% dintre respondenţi cred că economia se va îmbunătăţi anul viitor, cel mai mic nivel din martie 2024, iar 46% cred că va merge mai prost.
În ceea ce priveşte piaţa muncii, peste un sfert dintre americani se tem că îşi pot pierde locul de muncă în următoarele 12 luni, cel mai ridicat nivel din 2022. Totuşi, 58% spun că ar putea găsi un nou loc de muncă cu beneficii similare dacă ar fi concediaţi.
Sondajul arată că 53% dintre americani dau vina pe republicani şi pe preşedinte pentru blocajul guvernamental, comparativ cu 37% care acuză democraţii.
Pe teme de politică externă, Trump rămâne în deficit, cu un raport de 41% aprobare şi 50% dezaprobare în privinţa gestionării conflictului israeliano-palestinian. Singurul aspect unde preşedintele are un scor pozitiv este gestionarea frontierei sudice, unde înregistrează un +5% net.
Sondajul CNBC, realizat între 8 şi 12 octombrie pe un eşantion de 1.000 de adulţi din SUA, are o marjă de eroare de ±3,1%. Rezultatele confirmă că inflaţia şi incertitudinea economică rămân cele mai mari vulnerabilităţi politice pentru preşedintele Trump în pragul anului electoral.
