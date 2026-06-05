Cipul cuantic de la Microsoft promite un salt uriaș pentru universul tehnologic. De ce experții nu sunt convinși

Microsoft susține că a făcut un pas important spre construirea unui calculator cuantic scalabil, după prezentarea noului cip Majorana 2. Compania spune că noua generație este mult mai stabilă decât versiunea precedentă și că ar putea reduce semnificativ timpul necesar pentru dezvoltarea unui sistem cuantic funcțional.

Promisiunea este mare: Microsoft afirmă că noul cip poate păstra informația cuantică de aproximativ 1.000 de ori mai mult decât modelul anterior. Stările cuantice ar putea rămâne stabile peste 20 de secunde, un progres important într-un domeniu în care erorile și instabilitatea sunt cele mai mari obstacole.

Compania merge pe o direcție diferită față de mulți rivali. În loc să folosească abordări cuantice mai convenționale, Microsoft pariază pe qubiți topologici, considerați teoretic mai rezistenți la zgomot și mai ușor de extins la scară mare.

Microsoft spune că un computer cuantic scalabil ar putea veni până în 2029

Dacă tehnologia se confirmă, avantajele ar fi importante. Un sistem bazat pe qubiți topologici ar avea nevoie de mai puține mecanisme de corectare a erorilor, ceea ce ar putea simplifica dezvoltarea unui calculator cuantic practic.

Microsoft estimează că ar putea ajunge la un computer cuantic scalabil până în 2029, un termen mai ambițios decât planurile anterioare ale companiei.

Una dintre schimbările tehnice importante ale noului cip este înlocuirea aluminiului cu plumb într-un strat supraconductor microscopic. Potrivit Microsoft, această modificare ar fi contribuit la creșterea stabilității și la prelungirea duratei de viață a stărilor cuantice.

Entuziasmul Microsoft nu este împărtășit complet de comunitatea științifică. Mai mulți fizicieni spun că datele prezentate până acum nu demonstrează fără dubiu existența și funcționarea qubiților topologici.

Criticii susțin că rezultatele arată proprietăți interesante ale dispozitivului, dar acestea nu sunt neapărat dovada unui qubit complet funcțional. Unele semnale observate ar putea avea și alte explicații fizice, nu doar cea propusă de Microsoft.

Scepticismul vine și din istoricul companiei în această zonă. Cercetările Microsoft legate de stările Majorana au mai generat controverse, iar unele rezultate anunțate în trecut au fost ulterior corectate sau retrase. Din acest motiv, orice nou anunț este analizat cu atenție.

O altă problemă este transparența. Unii cercetători cer acces mai larg la datele experimentale, pentru ca rezultatele să poată fi verificate independent.