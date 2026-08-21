Operațiunea fără precedent de drone cu AI împotriva aeroporturilor din Moscova. Cum ar fi vrut Kievul să forțeze Rusia către armistițiu
Postat la: 21.08.2026 |
Ucraina plănuia să bombardeze aeroporturile din Moscova cu drone ghidate de inteligență artificială. Operațiunea blocată, numită în cod „M&M", urmărea să izoleze elitele rusești și să-l forțeze pe Vladimir Putin să negocieze un armistițiu. Până la 1.000 de drone autonome ghidate urmau să atace, într-o singură noapte, aeroporturile din Moscova, dar planul a fost abandonat după demiterea unuia dintre arhitecții săi.
Președintelui Volodimir Zelenski i s-ar fi oferit la începutul anului 2026 un plan de a lansa atacuri cu drone la scară largă împotriva aeroporturilor din Moscova și regiunea Moscova.
„La începutul acestui an, oficialii ucraineni au venit la președintele Volodimir Zelenski cu un nou plan riscant de a pune capăt războiului cu Rusia. Ar necesita extinderea campaniei lor de bombardament pentru a include un set de ținte și o clasă de arme pe care le-au evitat de mult timp", scrie The Atlantic, citând două persoane familiarizate cu situația.
Potrivit acestora, oficialii au propus extinderea atacurilor ucrainene asupra aeroporturilor din Moscova folosind drone echipate cu inteligență artificială. Scopul ar fi fost perturbarea operațiunilor companiilor aeriene internaționale care zboară către și dinspre capitala Rusiei.
Dacă ar fi fost pus în aplicare, planul ar fi fost fără precedent în istoria războiului. Acesta prevedea roiuri de drone autonome echipate cu sisteme de navigație bazate pe inteligență artificială, care să localizeze și să lovească independent ținte, fără a fi controlate de un operator.
Potrivit jurnaliștilor, sisteme similare au fost testate de diverse țări, inclusiv SUA, în ultimii ani. Între timp, legalitatea utilizării lor face obiectul unei dezbateri continue din cauza potențialului de încălcare a dreptului internațional umanitar. Nicio țară nu a folosit încă astfel de sisteme în luptă.
The Atlantic a relatat că planul i-a fost prezentat lui Zelenski în timpul iernii. Președintele ucrainean și-a exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la potențiala amenințare la adresa aviației civile, inclusiv riscul de a lovi accidental o aeronavă de pasageri sau de a ucide civili în apropierea aeroporturilor.
În ciuda acestor îngrijorări, Zelenski ar fi permis continuarea pregătirilor pentru astfel de atacuri pentru o perioadă de timp, potrivit The Atlantic.
The Atlantic a relatat că, până la mijlocul primăverii, pregătirile progresaseră suficient de mult, iar proiectul a primit numele de M&M's.
Fostul ministru al apărării, Mykhailo Fedorov, ar fi jucat un rol cheie în proiect. Conform surselor, el a fost implicat în formarea unei echipe de dezvoltatori, dezvoltarea de sisteme de ghidare bazate pe inteligență artificială și căutarea de finanțare pentru producerea unui număr mare de drone autonome.
Cu toate acestea, planul a fost oprit în iulie, după demiterea ministrului Apărării, Mihail Fedorov, unul dintre principalii săi arhitecți.
După ce a fost pe tot parcursul războiului un membru important al echipei lui Zelenski, Fedorov s-a transformat în această lună într-un potențial rival pentru președinție. Într-un mesaj video publicat recent pe YouTube, fostul ministru al Apărării a cerut organizarea de alegeri în Ucraina și alegerea unui nou guvern.
Ucraina nu a mai organizat alegeri prezidențiale sau parlamentare din 2019, deoarece legea marțială ucraineană, în vigoare de la începutul invaziei, interzice organizarea alegerilor pe timp de război.
Un reprezentant al Biroului Președintelui Ucrainei a negat informațiile în comentariile către The Atlantic, numind afirmațiile false. Un alt oficial din cadrul administrației prezidențiale a negat existența planului. „Este o prostie totală", a spus oficialul pentru The Atlantic, cerând să nu-i fie dezvăluit numele.
În prezent, nu există nicio confirmare oficială că un astfel de plan a fost elaborat sau a existat.
Moscova și regiunea Moscova au fost supuse unor atacuri repetate cu drone în ultimele luni. De exemplu, în noaptea de 18 spre 19 august, autoritățile ruse au raportat din nou un atac cu drone asupra Moscovei.
În noaptea de 17 spre 18 august, autoritățile ruse au raportat că peste 600 de drone se îndreptau spre Moscova.
În după-amiaza zilei de 18 august, Ministerul Apărării din Rusia a susținut că peste 1.600 de drone au fost doborâte într-o perioadă de 24 de ore, împreună cu 10 bombe aeriene ghidate și două rachete HIMARS.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se rupe MAGA: Disidenții anti-Trump vor o nouă mișcare "America First"
Cea mai importanta provocare la adresa dominației politice a lui Donald Trump s-ar putea sa nu mai vina din partea democ ...
-
Ucraina a rămas „descoperită" în fața lui Putin: țara a rămas fără interceptoare Patriot, în timp ce Rusia atacă dezlănțuit cu rachete balistice
Interceptorul Patriot, fabricat in SUA, este in centrul unei crize globale de aprovizionare, in timp ce zeci de țari se ...
-
Cel mai mare atac asupra Moscovei. Peste 600 de drone ucarinene despre care rușii spun ca-s britanice și amenintă sa bombardeze Londra
Moscova și regiunea din jurul capitalei ruse au fost vizate in noaptea de luni spre marți, 18 august, de un atac masiv c ...
-
Situaţia din Orientul Mijlociu dă să bubuie: "Iranul a petrecut perioada memorandumului de înțelegere pentru a se pregăti să extindă războiul"
Se pare ca Iranul a petrecut cele doua luni de la semnarea unui memorandum de ințelegere cu SUA pregatindu-se pentru int ...
-
Vânătoare umană lansată de Iran: 30.000 $ pentru bărbații care capturează sau ucid un soldat american. Femeile primesc dublu
Comandantul armatei iraniene a anunțat o recompensa de 30.000 de dolari pentru capturarea sau uciderea unui soldat ameri ...
-
SUA își retrag ultimul portavion din Asia. Cum poate profita China de acest context
Razboiul președintelui Donald Trump impotriva Iranului pune la grea incercare capacitațile portavioanelor americane și l ...
-
Se lasă cu deranj între puterile asiatice: Japonia înfurie China și Coreea de Sud la peste 80 de ani de la capitulare
Ministrul japonez al Apararii, Shinjiro Koizumi, a vizitat sambata sanctuarul Yasukuni din Tokyo, cu ocazia implinirii a ...
-
Planul secret al Kremlinului devoalat de The New York Times. "Putin a ordonat distrugerea NATO și a UE din interior"
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat serviciilor sale de informații și armatei sa acționeze pentru distrugerea NATO ...
-
Donald Trump vrea să declare Strâmtoarea Ormuz teritoriu american
Donald Trump arunca 'bomba': vrea sa transforme Stramtoarea Ormuz in teritoriu al SUA Presedintele american Donald Trump ...
-
Mutare pregătită de Iran, în cadrul BRICS: „Încercăm să stabilim o cooperare monetară"
Iranul intenționeaza sa adere la Noua Banca de Dezvoltare a BRICS, in incercarea de a-și consolida relațiile economice c ...
-
Donald Trump proclamă controlul total al SUA asupra Strâmtorii Ormuz și colapsul complet al Iranului. "Slavă lui Allah!"
Statele Unite ale Americii au preluat controlul militar absolut asupra Stramtorii Ormuz, blocand complet rutele maritime ...
-
Putin recrutează cu forţa soldaţi pentru războiul din Ucraina
Kremlinul a ordonat autoritaților regionale ruse sa recruteze soldați cu contract. Oficialii ruși doresc recrutarea a 40 ...
-
Turcia îl trădează pe Putin și ajută Ucraina să distrugă armatele Kremlinului. Transferă Kievului 70 de rachete ATACMS, lansatoare și zeci de mii de obuze de artilerie
Ucraina urmeaza sa primeasca de la Turcia un pachet substanțial de echipament militar de fabricație americana, inclusiv ...
-
Bulgaria o convoacă pe ambasadoarea Ucrainei după incidentul cu drona. Kievul: „Nu am vizat în mod deliberat teritoriul bulgar"
Ministerul de Externe de la Sofia a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei in Bulgaria dupa incidentul produs sambata in ap ...
-
O altă noapte de groază pentru Kiev: armata rusă a lansat un atac masiv cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri spre sâmbătă
Armata rusa a lansat un atac masiv cu drone și rachete balistice in noaptea de vineri spre sambata. În urma ofensi ...
-
Conducerea armatei SUA caută o cale de ieșire din războiul cu Iranul. Îngrijorări mari privind limitele operațiunilor militare și reducerea stocurilor de armament
Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, ar cauta o modalitate de ieșire din razboiul cu Iranu ...
-
Atacurile SUA asupra Iranului ar fi fost amânate din cauza crizei de muniție. Donald Trump i-a cerut explicații lui Pete Hegseth
Președintele Donald Trump i-ar fi cerut explicații secretarului apararii Pete Hegseth cu privire la penuria extrema de m ...
-
Întâlnire de taină la Viena: Foști oficiali ai Kremlinului și 3 puteri europene pun la cale oprirea războiului lui Putin
Diplomația lui Donald Trump legata de negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia a dus la un eșec total, fara rezultate ...
-
America se retrage în liniște din bazele pe care a spus că Iranul nu le-ar putea atinge niciodată
Pete Hegseth a stat in fața camerelor de filmat in primele saptamani ale Operațiunii Epic Fury și a spus lumii ca Americ ...
-
Cum a fost evitat în ultimul moment un atac al Iranului asupra Ucrainei
Consilierul principal al liderului iranian, Mohsen Rezaee, a declarat luni ca armata iraniana se pregatea sa lanseze un ...
-
Talibanii, primiți la Chișinău pe ușa din față: Guvernul caută acum cine le-a emis invitația și vizele
O delegație a Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan, instituție aflata sub contr ...
-
Prima fotografie cu nucleul partidului lui Tucker Carlson. Grupul e format din foști suporteri ai lui Donald Trump, dezamăgiți de implicarea sa în războaiele globale
Fosta membra a Congresului Statelor Unite, Marjorie Taylor Greene, a anunțat lansarea neoficiala a mișcarii care iși pro ...
-
Trump manipulează iar prețul petrolului: Iranul neagă existența unui acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Iranul respinge informațiile potrivit carora ar fi ajuns la un acord privind redeschiderea Stramtorii Ormuz și susține c ...
-
Semnal de alarmă la Kremlin: „Radioul Apocalipsei" s-a reactivat după incidentul din Polonia
„Radioul Apocalipsei" al președintelui rus Vladimir Putin a emis din nou mesaje criptice dupa ce o racheta ruseasc ...
-
Apelul telefonic care i-a schimbat planurile lui Trump de a ataca Iranul
Președintele american Donald Trump a facut o schimbare surprinzatoare de strategie, anuland loviturile militare de amplo ...
-
Lupte grele între forțele iraniene și kurzii din Iran. Scopul SUA și Israelului de a crea un cap de pod pentru forțele separatiste pare să eșueze până acum
Medicul Semilunii Roșii, Omid Souresrafil, povestește pentru publicația greaca To Vima experiența sa ca doctor in Kurdis ...
-
SUA și Israel se pregătesc să lovească infrastructura energetică a Iranului. Trump ar putea ordona atacul chiar în zilele următoare
Statele Unite și Israel pregatesc una dintre cele mai ample campanii de lovituri aeriene de pana acum, indreptate impotr ...
-
Criza din Ceuta zguduie UE - Italia suspendă Acordul Schengen cu Spania
Guvernul italian a decis sa suspende Acordul Schengen privind libera circulatie cu Spania, ca raspuns la intrarea in mas ...
-
India: mișcarea "gândacilor" amenință să reia protestele împotriva guvernului. Milioane de studenți vor să iasă în stradă
Mișcarea "gandacilor" acuza guvernul ca nu iși respecta promisiunile, indica The Guardian. Cotidianul britanic relateaz ...
-
Donald Trump are trei scenarii de atac asupra Iranului dar toate duc la un dezastru
Saptamana trecuta, s-a raportat ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, a suspendat atacurile masive asupra Iranul ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu