Operațiunea fără precedent de drone cu AI împotriva aeroporturilor din Moscova. Cum ar fi vrut Kievul să forțeze Rusia către armistițiu

Ucraina plănuia să bombardeze aeroporturile din Moscova cu drone ghidate de inteligență artificială. Operațiunea blocată, numită în cod „M&M", urmărea să izoleze elitele rusești și să-l forțeze pe Vladimir Putin să negocieze un armistițiu. Până la 1.000 de drone autonome ghidate urmau să atace, într-o singură noapte, aeroporturile din Moscova, dar planul a fost abandonat după demiterea unuia dintre arhitecții săi.

Președintelui Volodimir Zelenski i s-ar fi oferit la începutul anului 2026 un plan de a lansa atacuri cu drone la scară largă împotriva aeroporturilor din Moscova și regiunea Moscova.

„La începutul acestui an, oficialii ucraineni au venit la președintele Volodimir Zelenski cu un nou plan riscant de a pune capăt războiului cu Rusia. Ar necesita extinderea campaniei lor de bombardament pentru a include un set de ținte și o clasă de arme pe care le-au evitat de mult timp", scrie The Atlantic, citând două persoane familiarizate cu situația.

Potrivit acestora, oficialii au propus extinderea atacurilor ucrainene asupra aeroporturilor din Moscova folosind drone echipate cu inteligență artificială. Scopul ar fi fost perturbarea operațiunilor companiilor aeriene internaționale care zboară către și dinspre capitala Rusiei.

Dacă ar fi fost pus în aplicare, planul ar fi fost fără precedent în istoria războiului. Acesta prevedea roiuri de drone autonome echipate cu sisteme de navigație bazate pe inteligență artificială, care să localizeze și să lovească independent ținte, fără a fi controlate de un operator.

Potrivit jurnaliștilor, sisteme similare au fost testate de diverse țări, inclusiv SUA, în ultimii ani. Între timp, legalitatea utilizării lor face obiectul unei dezbateri continue din cauza potențialului de încălcare a dreptului internațional umanitar. Nicio țară nu a folosit încă astfel de sisteme în luptă.

The Atlantic a relatat că planul i-a fost prezentat lui Zelenski în timpul iernii. Președintele ucrainean și-a exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la potențiala amenințare la adresa aviației civile, inclusiv riscul de a lovi accidental o aeronavă de pasageri sau de a ucide civili în apropierea aeroporturilor.

În ciuda acestor îngrijorări, Zelenski ar fi permis continuarea pregătirilor pentru astfel de atacuri pentru o perioadă de timp, potrivit The Atlantic.

The Atlantic a relatat că, până la mijlocul primăverii, pregătirile progresaseră suficient de mult, iar proiectul a primit numele de M&M's.

Fostul ministru al apărării, Mykhailo Fedorov, ar fi jucat un rol cheie în proiect. Conform surselor, el a fost implicat în formarea unei echipe de dezvoltatori, dezvoltarea de sisteme de ghidare bazate pe inteligență artificială și căutarea de finanțare pentru producerea unui număr mare de drone autonome.

Cu toate acestea, planul a fost oprit în iulie, după demiterea ministrului Apărării, Mihail Fedorov, unul dintre principalii săi arhitecți.

După ce a fost pe tot parcursul războiului un membru important al echipei lui Zelenski, Fedorov s-a transformat în această lună într-un potențial rival pentru președinție. Într-un mesaj video publicat recent pe YouTube, fostul ministru al Apărării a cerut organizarea de alegeri în Ucraina și alegerea unui nou guvern.

Ucraina nu a mai organizat alegeri prezidențiale sau parlamentare din 2019, deoarece legea marțială ucraineană, în vigoare de la începutul invaziei, interzice organizarea alegerilor pe timp de război.

Un reprezentant al Biroului Președintelui Ucrainei a negat informațiile în comentariile către The Atlantic, numind afirmațiile false. Un alt oficial din cadrul administrației prezidențiale a negat existența planului. „Este o prostie totală", a spus oficialul pentru The Atlantic, cerând să nu-i fie dezvăluit numele.

În prezent, nu există nicio confirmare oficială că un astfel de plan a fost elaborat sau a existat.

Moscova și regiunea Moscova au fost supuse unor atacuri repetate cu drone în ultimele luni. De exemplu, în noaptea de 18 spre 19 august, autoritățile ruse au raportat din nou un atac cu drone asupra Moscovei.

În noaptea de 17 spre 18 august, autoritățile ruse au raportat că peste 600 de drone se îndreptau spre Moscova.

În după-amiaza zilei de 18 august, Ministerul Apărării din Rusia a susținut că peste 1.600 de drone au fost doborâte într-o perioadă de 24 de ore, împreună cu 10 bombe aeriene ghidate și două rachete HIMARS.