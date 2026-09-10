Operatiunea Monstrul: Un pescar a reușit să prindă un somn imens în Delta Dunării. Câte kilograme a avut captura

Captură impresionantă în Delta Dunării, unde un pescar a reușit să prindă un somn uriaș, de aproximativ doi metri lungime și cel puțin 80 de kilograme.

Peștele s-a luptat timp de 20 de minute, până când și-a pierdut puterile și a putut fi ridicat la bord. Pescarul a folosit tehnica tradițională a pescuitului la clonc, iar după ce a făcut câteva fotografii cu trofeul, a ales să elibereze somnul în Dunăre.

"RECORD!!!!! Azi 09.09 2026!!! Un nou record marca Claudiu Iulian Iurascu la clonc!!! Nu a fost un drill a fost un råzboi de peste 20 min!!!! Un somn aprox 2m si undeva la 80 kg zic eu!!! Un monstru in adevåratul sens al cuvåntului!!! ELIBERAT!!!! Maine veti vedea eliberarea si cat de mare era!!! ", a postat pescarul pe pagina sa de Facebook.

Nu este însă prima captură spectaculoasă a pescarului, care spune că, în urmă cu doar trei săptămâni, a prins alături de un prieten un exemplar și mai mare.