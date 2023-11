Joe Biden, în timp ce lumea se află la un pas de al treilea război mondial: Schimbările climatice sunt "ultima amenințare la adresa umanității" VIDEO

Joe Biden a ținut marți un discurs despre eforturile administrației sale de combatere a așa-numitei "schimbări climatice", de pe platoul său fals de la Casa Albă, în South Court Auditorium.

La un moment dat, Joe Biden a afirmat că schimbările climatice sunt "amenințarea supremă pentru omenire".

"Știți, am văzut cu ochii mei ceea ce rapoartele arată clar. Prejudiciul devastator al schimbărilor climatice și amenințarea existențială pe care o reprezintă pentru noi toți și este amenințarea supremă pentru umanitate - schimbările climatice", a spus Biden, fără să ofere vreo dovadă care să îi susțină afirmațiile.

Armata proxy a Iranului, Hamas, a lansat luna trecută un atac terorist asupra Israelului și a luat ostatici americani. Tensiunile escaladează, de asemenea, la granița cu Libanul. Teroriștii Hezbollah fac schimb de focuri de armă cu Forțele de Apărare ale Israelului. Rachete din Siria au fost, de asemenea, lansate asupra Israelului.

Întregul Orient Mijlociu devine din ce în ce mai instabil pe zi ce trece. Rusia, o putere nucleară, amenință, de asemenea, Statele Unite, în timp ce regimul Biden continuă să furnizeze Ucrainei ajutor militar. Lumea se îndreaptă spre un război nuclear, iar Joe Biden este obsedat de schimbările climatice inexistente. După scurte remarci, Biden s-a îndepărtat.

WATCH: Joe Biden says climate change “is the ultimate threat to humanity.”pic.twitter.com/pAMlfE8Fjl