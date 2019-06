Kim Jong Nam, fratele vitreg al liderului Coreei de Nord, asasinat în 2017, era informator CIA

Kim Jong Nam, fratele vitreg al actualului lider de la Phenian, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia, era informator al Agenției Centrale de Informații din SUA, potrivit publicației The Wall Street Journal, citate de The New York Times.

Potrivit WSJ, care citează o "persoană cunoscătoare a chestiuni", Kim Jong Nam s-a întâlnit în mai multe rânduri cu agenți CIA, citează Mediafax. "Mai mulți foști oficiali americani au declarat că fratele vitreg, care locuia în afara Coreei de Nord de mulți ani și nu avea o bază de putere cunoscută la Phenian, este puțin probabil să fi putut furniza detalii despre mecanismele interne secrete ale țării", se afirmă în materialul publicat luni de WSJ.

Totodată, foștii oficiali din SUA au mai afirmat că, în mod aproape cert, Kim Jong Nam avea contacte și cu servicii secrete din alte țări, în mod particular din China, mai relatează publicația americană. Oficiali sud-coreeni și americani au afirmat că autoritățile nord-coreene au ordonat asasinarea lui Kim Jong Nam, aparent în urma criticilor aduse regimului de la Phenian. Coreea de Nord însă a respins acuzațiile.

Potrivit sursei citate de WSJ, Kim Jong Nam s-a deplasat în februarie 2017 în Malaysia pentru a se întâlni cu un oficial CIA, însă este posibil ca acesta să nu fi fost singurul scop al vizitei. Kim Jong Nam a fost ucis la aeroportul din Kuala Lumpur, Malaysia, cu ajutorul agentului neurotoxic VX, potrivit Mediafax.