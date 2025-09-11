Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte

Moartea prin împușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcării pro-Trump, a stârnit un val de reacții politice la Washington și în întreaga Americă. În timp ce Donald Trump a acuzat „retorica stângii radicale" că ar fi alimentat asasinatul, adversarii săi politici au condamnat la unison violența, avertizând asupra escaladării tensiunilor ideologice într-o societate deja profund divizată. Tragedia readuce în prim-plan riscul radicalizării și fragilitatea climatului politic american în pragul noilor alegeri.

Podcasterul conservator, purtătorul de cuvânt al tinerilor pro-Trump, a fost ucis în timpul unei întâlniri publice la o universitate din Utah (vestul SUA). Căutările sunt încă în curs pentru a găsi trăgătorul, ale cărui motive rămân deocamdată necunoscute, scrie AFP.

„De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul cu care ne confruntăm astăzi în țara noastră, și acest lucru trebuie să înceteze imediat", a acuzat președintele american într-un videoclip publicat pe rețeaua sa Truth Social.

„Administrația mea îi va găsi pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la orice altă formă de violență politică, inclusiv organizațiile care îi finanțează și îi susțin", a declarat el.

Înaintea lui, mai multe personalități trumpiste l-au calificat pe Charlie Kirk drept „martir" căzut în apărarea valorilor conservatoare și creștine. Un suspect a fost arestat, după care a fost eliberat mai târziu în cursul zilei, potrivit șefului poliției federale (FBI).

Moartea lui Charlie Kirk a fost anunțată de Donald Trump la câteva ore după ce bărbatul de 31 de ani a fost împușcat. Tragedia a fost surprinsă în videoclipuri care au circulat rapid pe rețelele de socializare.

Președintele a ordonat coborârea steagurilor americane în bernă, în semn de omagiu pentru cel care a fost o piesă importantă în ultima sa campanie prezidențială. Pasionat de dezbateri cu studenții, Charlie Kirk participa la un eveniment în aer liber pe campusul Universității Utah Valley.

În jurul prânzului, ora locală, „s-a tras un foc de armă asupra lui Charlie Kirk", care a fost „evacuat de la fața locului de către gărzile sale de corp", a scris universitatea pe X. În imagini video se vede cum acesta, lovit în gât, se prăbușește pe scaun, în timp ce în public se aud țipete de panică.

„Vreau să fiu foarte clar, este vorba de un asasinat politic", a subliniat guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit anchetatorilor, singurul glonț a fost tras de pe acoperișul unei clădiri din campus, de un bărbat îmbrăcat în negru, în ceea ce pare a fi un asasinat țintit. Fosta candidată democrată nefericită la alegerile din 2024, Kamala Harris, consideră că „violența politică nu are loc în America".

Fostul președinte Joe Biden a cerut, de asemenea, ca acest tip de violență „să înceteze imediat", în cor cu alte personalități de stânga: Barack Obama, Bernie Sanders sau guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

Fostul parlamentar din Utah, Jason Chaffetz, care se afla la fața locului, a explicat pentru canalul Fox News că Charlie Kirk răspundea la o întrebare din public când a fost lovit de un glonț: „În timp ce răspundea, s-a auzit împușcătura". Sophie Anderson, în vârstă de 45 de ani, a declarat pentru Daily Mail că se afla la 30 de metri de locul incidentului: „A fost împușcat în gât și s-a prăbușit, era doar o fântână de sânge".

Originar din suburbia Chicago, creștin și susținător al purtării de arme de foc, acest tată a doi copii a abandonat studiile pentru a se dedica activismului. Era liderul unei mișcări de tineret: Turning Point USA. Cofondată în 2012 de influencerul, pe atunci în vârstă de 18 ani, această asociație a devenit în decurs de un deceniu cea mai mare grupare de tineri conservatori din Statele Unite.

Ea cuprinde o armată de militanți entuziaști, dintre care unii au fost trimiși cu autobuzul la Washington la manifestația din 6 ianuarie 2021, care a dus la invadarea Capitoliului. Cu 6,9 milioane de abonați pe Instagram și 3,8 milioane pe YouTube, influența sa a fost folosită pe scară largă de Donald Trump pentru a atrage tinerii americani, promovând o concepție ultratradițională despre familie.