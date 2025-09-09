Operațiunea „Ziua Judecății": Mai multe explozii în capitala Qatarului. Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Aceștia ar fi supraviețuit atacului

Mai multe explozii au fost auzite în capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Armata israeliană a confirmat că a efectuat o „lovitură precisă" care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Declarația IDF nu precizează locul unde a avut loc atacul. Un oficial israelian s confirmat că atacul care viza liderii de rang înalt ai Hamas a avut loc în Qatar.

Ora 18:10 Casa Albă confirmă că a fost informată despre atacul israelian. Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru BBC că administrația Trump a fost „informată" despre atacul israelian asupra Doha înainte ca acesta să aibă loc.

Atacul Israelului asupra Qatarului, un aliat important al SUA care nu face parte din NATO, a ridicat imediatrivire la nivelul de informare și implicare al SUA, în special având în vedere că aproximativ 10.000 de militari americani sunt staționați în această țară.

Ora 18:03 Khalil Al-Hayya, un înalt oficial Hamas vizat marți de Israel în Qatar, a devenit o figură din ce în ce mai importantă în conducerea grupării militante palestiniene de când Ismail Haniyeh și Yahya Sinwar au fost uciși anul trecut, potrivit The Guardian.

Oficialii israelieni au declarat pentru Reuters că atacul a vizat liderii de vârf ai Hamas, inclusiv Hayya, șeful său exilat din Gaza și negociatorul principal. Două surse din Hamas au declarat pentru Reuters că delegația grupului care negociază încetarea focului la Doha a supraviețuit atacului.

În centrul negocierilor de încetare a focului din timpul războiului care a izbucnit acum doi ani, Hayya a fost considerat pe scară largă ca fiind cea mai influentă figură a grupului în străinătate de când Haniyeh a fost ucis de Israel în Iran în iulie 2024.

El face parte dintr-un consiliu de conducere format din cinci persoane care conduce Hamas de când Sinwar a fost ucis de Israel în octombrie anul trecut în Gaza.

Iată un rezumat al Reuters privind trecutul lui Hayya:

Originar din Fâșia Gaza, Hayya și-a pierdut mai mulți rude apropiate - inclusiv fiul său cel mare - în urma atacurilor israeliene din Fâșia Gaza și este un membru veteran al grupului islamist.

Considerat a avea relații bune cu Iranul, o sursă vitală de arme și finanțare pentru Hamas, el a fost implicat îndeaproape în eforturile grupului de a negocia mai multe armistiții cu Israelul, jucând un rol cheie în încheierea conflictului din 2014 și, din nou, în încercările de a asigura sfârșitul actualului război din Gaza.

Născut în Fâșia Gaza în 1960, Hayya face parte din Hamas încă de la înființarea organizației, în 1987. La începutul anilor 1980, s-a alăturat Frăției Musulmane - mișcarea islamistă sunnită din care a luat naștere Hamas - alături de Haniyeh și Sinwar, potrivit surselor Hamas.

În Gaza, el a fost reținut de mai multe ori de Israel.

În 2007, un atac aerian israelian a lovit casa familiei sale din cartierul Sejaiyeh al orașului Gaza, ucigând mai mulți dintre rudele sale, iar în timpul războiului din 2014 dintre Hamas și Israel, casa fiului cel mare al lui Hayya, Osama, a fost bombardată, ucigându-l pe acesta, pe soția sa și pe trei dintre copiii lor.

Hayya nu se afla acolo în timpul atacurilor. El a părăsit Gaza în urmă cu câțiva ani, ocupând funcția de persoană de contact a Hamas pentru relațiile cu lumea arabă și islamică și stabilindu-se în Qatar pentru a-și îndeplini rolul.

Hayya l-a însoțit pe Haniyeh la Teheran pentru vizita din iulie, în timpul căreia acesta a fost asasinat.

Hayya a fost citat spunând că atacurile din 7 octombrie care au declanșat războiul din Gaza au fost concepute ca o operațiune limitată a Hamas pentru a captura „un număr de soldați" pe care să-i schimbe cu palestinieni închiși.

„Dar unitatea armatei sioniste s-a prăbușit complet", a spus el în comentariile publicate de Centrul de Informații Palestinian, afiliat Hamas, referindu-se la armata israeliană.

Ora 17:40 Mass-media palestiniană afirmă și ea că două persoane au fost ucise în atacul aerian israelian de la Doha, dar liderii de rang înalt ai Hamas nu se numără printre victime.

Potrivit surselor citate, Himam al-Hayya, fiul liderului Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya, și Jihad Labad, directorul biroului lui Khalil al-Hayya.

Ora 17:31 BBC: Atacul Israelului creează un precedent îngrijorător pentru viitoarele negocieri de pace

Atacul Israelului împotriva conducerii Hamas din Qatar este exact ceea ce mulți se temeau că se va întâmpla în cele din urmă, având în vedere determinarea unor membri ai guvernului israelian de a continua campania de „reglare de conturi" pentru raidul condus de Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, notează BBC.

Privită din această perspectivă, lovitura israeliană este cea mai recentă lovitură dată de Israel împotriva dușmanilor săi, fie că aceștia se află în Gaza, Liban, Siria, Iran, Yemen și acum Qatar.

De asemenea, ea creează un precedent îngrijorător pentru viitoarele discuții și negocieri de pace.

Mai multe întrebări necesită acum răspunsuri.

Ce știa SUA în prealabil despre acest atac?

Dacă știa că va avea loc, având în vedere că a fost un atac asupra teritoriului suveran al Qatarului, cum va afecta acest lucru masiva bază aeriană americană din Qatar, la Al-Udeid?

Cum va afecta relațiile SUA cu toți aliații săi arabi din Golf?

Dacă Qatarul, care a găzduit negocierile de pace dintre SUA și talibani înainte de 2021, nu este un loc sigur, atunci unde este?

Ora 17:26 Liderii Hamas ar fi supraviețuit atacului, relatează Reuters

Grupul de negociere al Hamas pentru încetarea focului a supraviețuit atacului israelian asupra Doha, au declarat două surse pentru agenția Reuters, citată de The Guardian.

Ora 17:21 Un oficial Hamas afirmă că liderii grupării s-au reunit la Doha pentru a discuta acordul de încetare a focului

Un oficial Hamas din Gaza a declarat pentru AFP că liderii grupării palestiniene vizați de atacul israelian din Doha s-au reunit pentru a discuta despre ultima propunere de încetare a focului, potrivit Times of Israel.

„Într-o nouă crimă sionistă, delegația de negociere a Hamas a fost vizată în timpul reuniunii sale de la Doha, în timp ce discuta propunerea președintelui (Donald) Trump (al SUA) privind încetarea focului în Fâșia Gaza", a declarat oficialul sub condiția anonimatului, întrucât nu era autorizat să vorbească despre această chestiune.

Ora 17:19 Atacurile au fost o „operațiune independentă a Israelului" - biroul lui Netanyahu

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu afirmă că „acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști de vârf ai Hamas a fost o operațiune complet independentă a Israelului".

„Israelul a inițiat-o, Israelul a condus-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate", se arată într-o declarație, citată de BBC.

Ora 17:12 Informații contradictorii cu privire la soarta liderilor Hamas vizați în atacul de la Doha

Al Jazeera raportează, citând un oficial de rang înalt al Hamas, că liderii Hamas conduși de Khalil al-Hayya, care se reuniseră în Qatar, au supraviețuit atacului.

Cu toate acestea, canalul saudit Al-Hadath a transmis mai devreme că mai multe personalități de rang înalt din Hamas - printre care Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Zaher Jabarin și Nizar Awadallah - au fost ucise.

Nu a existat nicio declarație oficială din partea Hamas sau a autorităților din Qatar.

Ora 16:53 Declarația integrală a armatei Israelului:

„IDF și ISA au lansat un atac precis asupra liderilor de rang înalt ai organizației teroriste Hamas.

De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas au condus operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel.

Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce daunele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare.

IDF și ISA vor continua să acționeze cu determinare pentru a învinge organizația teroristă Hamas, responsabilă de masacrul din 7 octombrie."

Qatar

Screenshot Google Maps

Ora 16:45 Qatarul „condamnă cu fermitate" atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha, calificându-l drept „laș"

Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai Biroului Politic al Hamas", purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Majed Al Ansari, spune că „atacul criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și siguranței cetățenilor qatarezi și a rezidenților din Qatar", potrivit Times of Israel.

Ansari adaugă că Qatarul „nu va tolera acest comportament imprudent al Israelului și perturbarea continuă a securității regionale, nici vreun act care vizează securitatea și suveranitatea sa".

Qatarul investighează „la cel mai înalt nivel", spune el.

Ora 16:41 Denumirea oficială a atacului asupra conducerii Hamas din Qatar este „Atzeret HaDin", care se traduce aproximativ prin Ziua Judecății, potrivit Channel 12.

Denumirea evocă sărbătoarea evreiască Shemini Atzeret, în timpul căreia Hamas a invadat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. De asemenea, ea semnalează apropierea sărbătorilor evreiești importante.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a părăsit astăzi audierea juridică cu ușile închise pentru o pauză lungă din cauza „unei chestiuni excepționale de securitate", potrivit postului public de televiziune Kan.

El a discutat îndelung cu secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, relatează Kan.

Ora 16:41 Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde pentru atacul israelian în Qatar, a declarat un înalt oficial israelian pentru Channel 12, potrivit Times of Israel.

Liderul de lungă durată al Hamas, Khaled Mashaal - pe care Israelul a încercat să-l asasineze în Iordania în 1997 - se afla printre liderii Hamas prezenți la întâlnirea vizată de Israel, potrivit raportului.

Ora 16:35 Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația Hamas care participa la negocieri a fost ținta unui atac în timpul întâlnirii de la Doha.

Ora 16:30 Armata israeliană a confirmat că a efectuat o „lovitură precisă" care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas, „Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce efectele negative asupra civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare", arată declarația IDF.

Un martor ocular a declarat că a văzut o coloană de fum ridicându-se deasupra districtului Katara din capitală.

Declarația nu precizează locul unde a avut loc atacul. Un oficial israelian s confirmat că atacul care viza liderii de rang înalt ai Hamas a avut loc în Qatar.