Operațiunea „Ziua Judecății": Mai multe explozii în capitala Qatarului. Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Aceștia ar fi supraviețuit atacului
Postat la: 09.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mai multe explozii au fost auzite în capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Armata israeliană a confirmat că a efectuat o „lovitură precisă" care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Declarația IDF nu precizează locul unde a avut loc atacul. Un oficial israelian s confirmat că atacul care viza liderii de rang înalt ai Hamas a avut loc în Qatar.
Ora 18:10 Casa Albă confirmă că a fost informată despre atacul israelian. Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru BBC că administrația Trump a fost „informată" despre atacul israelian asupra Doha înainte ca acesta să aibă loc.
Atacul Israelului asupra Qatarului, un aliat important al SUA care nu face parte din NATO, a ridicat imediatrivire la nivelul de informare și implicare al SUA, în special având în vedere că aproximativ 10.000 de militari americani sunt staționați în această țară.
Ora 18:03 Khalil Al-Hayya, un înalt oficial Hamas vizat marți de Israel în Qatar, a devenit o figură din ce în ce mai importantă în conducerea grupării militante palestiniene de când Ismail Haniyeh și Yahya Sinwar au fost uciși anul trecut, potrivit The Guardian.
Oficialii israelieni au declarat pentru Reuters că atacul a vizat liderii de vârf ai Hamas, inclusiv Hayya, șeful său exilat din Gaza și negociatorul principal. Două surse din Hamas au declarat pentru Reuters că delegația grupului care negociază încetarea focului la Doha a supraviețuit atacului.
În centrul negocierilor de încetare a focului din timpul războiului care a izbucnit acum doi ani, Hayya a fost considerat pe scară largă ca fiind cea mai influentă figură a grupului în străinătate de când Haniyeh a fost ucis de Israel în Iran în iulie 2024.
El face parte dintr-un consiliu de conducere format din cinci persoane care conduce Hamas de când Sinwar a fost ucis de Israel în octombrie anul trecut în Gaza.
Iată un rezumat al Reuters privind trecutul lui Hayya:
Originar din Fâșia Gaza, Hayya și-a pierdut mai mulți rude apropiate - inclusiv fiul său cel mare - în urma atacurilor israeliene din Fâșia Gaza și este un membru veteran al grupului islamist.
Considerat a avea relații bune cu Iranul, o sursă vitală de arme și finanțare pentru Hamas, el a fost implicat îndeaproape în eforturile grupului de a negocia mai multe armistiții cu Israelul, jucând un rol cheie în încheierea conflictului din 2014 și, din nou, în încercările de a asigura sfârșitul actualului război din Gaza.
Născut în Fâșia Gaza în 1960, Hayya face parte din Hamas încă de la înființarea organizației, în 1987. La începutul anilor 1980, s-a alăturat Frăției Musulmane - mișcarea islamistă sunnită din care a luat naștere Hamas - alături de Haniyeh și Sinwar, potrivit surselor Hamas.
În Gaza, el a fost reținut de mai multe ori de Israel.
În 2007, un atac aerian israelian a lovit casa familiei sale din cartierul Sejaiyeh al orașului Gaza, ucigând mai mulți dintre rudele sale, iar în timpul războiului din 2014 dintre Hamas și Israel, casa fiului cel mare al lui Hayya, Osama, a fost bombardată, ucigându-l pe acesta, pe soția sa și pe trei dintre copiii lor.
Hayya nu se afla acolo în timpul atacurilor. El a părăsit Gaza în urmă cu câțiva ani, ocupând funcția de persoană de contact a Hamas pentru relațiile cu lumea arabă și islamică și stabilindu-se în Qatar pentru a-și îndeplini rolul.
Hayya l-a însoțit pe Haniyeh la Teheran pentru vizita din iulie, în timpul căreia acesta a fost asasinat.
Hayya a fost citat spunând că atacurile din 7 octombrie care au declanșat războiul din Gaza au fost concepute ca o operațiune limitată a Hamas pentru a captura „un număr de soldați" pe care să-i schimbe cu palestinieni închiși.
„Dar unitatea armatei sioniste s-a prăbușit complet", a spus el în comentariile publicate de Centrul de Informații Palestinian, afiliat Hamas, referindu-se la armata israeliană.
Ora 17:40 Mass-media palestiniană afirmă și ea că două persoane au fost ucise în atacul aerian israelian de la Doha, dar liderii de rang înalt ai Hamas nu se numără printre victime.
Potrivit surselor citate, Himam al-Hayya, fiul liderului Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya, și Jihad Labad, directorul biroului lui Khalil al-Hayya.
Ora 17:31 BBC: Atacul Israelului creează un precedent îngrijorător pentru viitoarele negocieri de pace
Atacul Israelului împotriva conducerii Hamas din Qatar este exact ceea ce mulți se temeau că se va întâmpla în cele din urmă, având în vedere determinarea unor membri ai guvernului israelian de a continua campania de „reglare de conturi" pentru raidul condus de Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, notează BBC.
Privită din această perspectivă, lovitura israeliană este cea mai recentă lovitură dată de Israel împotriva dușmanilor săi, fie că aceștia se află în Gaza, Liban, Siria, Iran, Yemen și acum Qatar.
De asemenea, ea creează un precedent îngrijorător pentru viitoarele discuții și negocieri de pace.
Mai multe întrebări necesită acum răspunsuri.
Ce știa SUA în prealabil despre acest atac?
Dacă știa că va avea loc, având în vedere că a fost un atac asupra teritoriului suveran al Qatarului, cum va afecta acest lucru masiva bază aeriană americană din Qatar, la Al-Udeid?
Cum va afecta relațiile SUA cu toți aliații săi arabi din Golf?
Dacă Qatarul, care a găzduit negocierile de pace dintre SUA și talibani înainte de 2021, nu este un loc sigur, atunci unde este?
Ora 17:26 Liderii Hamas ar fi supraviețuit atacului, relatează Reuters
Grupul de negociere al Hamas pentru încetarea focului a supraviețuit atacului israelian asupra Doha, au declarat două surse pentru agenția Reuters, citată de The Guardian.
Ora 17:21 Un oficial Hamas afirmă că liderii grupării s-au reunit la Doha pentru a discuta acordul de încetare a focului
Un oficial Hamas din Gaza a declarat pentru AFP că liderii grupării palestiniene vizați de atacul israelian din Doha s-au reunit pentru a discuta despre ultima propunere de încetare a focului, potrivit Times of Israel.
„Într-o nouă crimă sionistă, delegația de negociere a Hamas a fost vizată în timpul reuniunii sale de la Doha, în timp ce discuta propunerea președintelui (Donald) Trump (al SUA) privind încetarea focului în Fâșia Gaza", a declarat oficialul sub condiția anonimatului, întrucât nu era autorizat să vorbească despre această chestiune.
Ora 17:19 Atacurile au fost o „operațiune independentă a Israelului" - biroul lui Netanyahu
Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu afirmă că „acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști de vârf ai Hamas a fost o operațiune complet independentă a Israelului".
„Israelul a inițiat-o, Israelul a condus-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate", se arată într-o declarație, citată de BBC.
Ora 17:12 Informații contradictorii cu privire la soarta liderilor Hamas vizați în atacul de la Doha
Al Jazeera raportează, citând un oficial de rang înalt al Hamas, că liderii Hamas conduși de Khalil al-Hayya, care se reuniseră în Qatar, au supraviețuit atacului.
Cu toate acestea, canalul saudit Al-Hadath a transmis mai devreme că mai multe personalități de rang înalt din Hamas - printre care Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Zaher Jabarin și Nizar Awadallah - au fost ucise.
Nu a existat nicio declarație oficială din partea Hamas sau a autorităților din Qatar.
Ora 16:53 Declarația integrală a armatei Israelului:
„IDF și ISA au lansat un atac precis asupra liderilor de rang înalt ai organizației teroriste Hamas.
De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas au condus operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel.
Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce daunele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare.
IDF și ISA vor continua să acționeze cu determinare pentru a învinge organizația teroristă Hamas, responsabilă de masacrul din 7 octombrie."
Qatar
Screenshot Google Maps
Ora 16:45 Qatarul „condamnă cu fermitate" atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha, calificându-l drept „laș"
Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai Biroului Politic al Hamas", purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Majed Al Ansari, spune că „atacul criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și siguranței cetățenilor qatarezi și a rezidenților din Qatar", potrivit Times of Israel.
Ansari adaugă că Qatarul „nu va tolera acest comportament imprudent al Israelului și perturbarea continuă a securității regionale, nici vreun act care vizează securitatea și suveranitatea sa".
Qatarul investighează „la cel mai înalt nivel", spune el.
Ora 16:41 Denumirea oficială a atacului asupra conducerii Hamas din Qatar este „Atzeret HaDin", care se traduce aproximativ prin Ziua Judecății, potrivit Channel 12.
Denumirea evocă sărbătoarea evreiască Shemini Atzeret, în timpul căreia Hamas a invadat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. De asemenea, ea semnalează apropierea sărbătorilor evreiești importante.
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a părăsit astăzi audierea juridică cu ușile închise pentru o pauză lungă din cauza „unei chestiuni excepționale de securitate", potrivit postului public de televiziune Kan.
El a discutat îndelung cu secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, relatează Kan.
Ora 16:41 Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde pentru atacul israelian în Qatar, a declarat un înalt oficial israelian pentru Channel 12, potrivit Times of Israel.
Liderul de lungă durată al Hamas, Khaled Mashaal - pe care Israelul a încercat să-l asasineze în Iordania în 1997 - se afla printre liderii Hamas prezenți la întâlnirea vizată de Israel, potrivit raportului.
Ora 16:35 Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația Hamas care participa la negocieri a fost ținta unui atac în timpul întâlnirii de la Doha.
Ora 16:30 Armata israeliană a confirmat că a efectuat o „lovitură precisă" care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas, „Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce efectele negative asupra civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare", arată declarația IDF.
Un martor ocular a declarat că a văzut o coloană de fum ridicându-se deasupra districtului Katara din capitală.
Declarația nu precizează locul unde a avut loc atacul. Un oficial israelian s confirmat că atacul care viza liderii de rang înalt ai Hamas a avut loc în Qatar.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„O rețea de spionaj se construia în Europa". Noi detalii în cazul fostului șef din serviciul de informații al Moldovei care spiona pentru KGB din Belarus
Serviciile de informații din Romania, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusa care op ...
-
Un președinte urât de toată lumea, un parlament paralizat și un deficit uriaș: alegerea imposibilă a lui Macron, după căderea ultimului guvern în Franța
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marcheaza inceputul unei noi perioade de instabilitate politica in Fra ...
-
Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei
Autoritațile tunisiene au negat afirmațiile potrivit carora una dintre navele care se indreptau catre Gaza, transportand ...
-
Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
FIFA a caștigat deja milioane de dolari vanzand fanilor „dreptul de a cumpara" bilete pentru Cupa Mondiala 2026, i ...
-
Maduro e mai tare ca Bolojan: "Crăciunul începe la 1 octombrie. Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca și in acest an Craciunul va incepe oficial pe 1 octombrie, prin de ...
-
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră" ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
În vara anului 2023, un videoclip care arata un tanc ucrainean distrus de o drona a devenit viral pe canalele pro- ...
-
Rusia se confruntă cu o problemă tot mai gravă: penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină. Vestea a fost primită cu bucurie în Ucraina
Penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzina in Rusia sunt vești primite cu bucurie in Ucraina, in timp ce ...
-
Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă"
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria (CSU, aflat la guvernare), Markus Söder, a respins ideea implicarii mil ...
-
Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru armamentul livrat Ucrainei
Europenii devin principalul finanțator al Ucrainei, inaintea Statelor Unite. Este o schimbare care trebuie pusa in paral ...
-
Administrația SUA, atac fără precedent la adresa băncii centrale americane: „Direcția Federal Reserve trebuie schimbată"
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat vineri, 5 septembrie, ca Rezerva Federala (Fed) ar trebui s ...
-
Întâlnirea de la Paris s-a încheiat cu o conversație „explozivă" între liderii europeni și Trump
Președintele american Donald Trump a avut joi o convorbire telefonica tensionata cu mai mulți lideri europeni, in cadrul ...
-
Marele scandal agricol grecesc, pus la cale de elita politică și plătit de oameni obișnuiți
O frauda de proporții cu fonduri europene pentru agricultura este in prezent investigata in Grecia, iar ancheta scoate l ...
-
Emmanuel Macron se prăbușește și e pe ducă: a ajuns la cel mai scăzut nivel de popularitate de când e președinte și riscă suspendarea
Doar 15% din populația franceza iși exprima increderea in președintele francez Emmanuel Macron, potrivit unui sondaj Ver ...
-
Invitație-surpriză de la Putin: Zelenski la a fost chemat la Moscova "dacă se simte pregătit"!
Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca „nu exclude" o intalnire cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensk ...
-
Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
Nu mai puțin de șase candidați ai partidului german de extrema dreapta AfD au decedat in ultimele saptamani, inaintea al ...
-
Medvedev: "Vești proaste pentru Merz și Macron. Totul s-ar putea termina însă ca în 1945: într-un final, și ei vor fi identificați după dantură!"
Medvedev a scris pe rețelele de socializare ca avansul inregistrat de Rusia in Ucraina este o știre proasta pentru Merz ...
-
Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește. „Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv al SUA"
Președintele rus Vladimir Putin se poate lauda cu o realizare substanțiala. Atacurile sale continue au zdruncinat voința ...
-
China preia controlul asupra Noii Ordini Mondiale
În primul rand, „prietenia" cu India, pecetluita de intalnirea fața in fața de sambata (prima in ultimii șap ...
-
SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
Un plan postbelic pentru Gaza exista in cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de catre Statele Un ...
-
China și "Noul Drum al Mătăsii": de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție
Inițiativa Belt and Road (BRI), lansata cu fast de Beijing in 2013, trebuia sa fie un „drum al matasii" modern, me ...
-
Rusia își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului
În ultimii ani, Rusia și-a schimbat strategia de influența globala. Daca in trecut Kremlinul miza pe petrol, gaze ...
-
Armata israeliană se pregăteşte de cucerirea completă a celui mai mare oraş din Gaza: urmează sistarea paraşutării de provizii
Israelul ar urma sa sisteze parasutarea de provizii in Gaza City si sa reduca intrarea de camioane cu ajutoare umanitare ...
-
Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean
Noi informații apar in cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, impușcat mortal sambata in orașul Liov, situat in ves ...
-
Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum
Rusia continua sa ceara Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controleaza in totalitate in estul Ucrainei, d ...
-
Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19
Fostul ministru polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri in spital dupa ce a fost agresat in ora ...
-
La presiunea lui Donald Trump, țările din NATO cedează și cresc spectaculos de mult bugetul pentru apărare
Cele 32 de tari membre NATO vor aloca in acest an cel putin 2% din produsul intern brut (PIB) pentru aparare, a confirma ...
-
Cacealmaua lui Trump a reușit: Europa renunță la toate tarifele împotriva SUA, fără ca șeful de la Casa Albă să facă la fel
Uniunea Europeana vrea ca, pana la finele acestei saptamani, sa adopte in regim de urgența un act legislativ prin care s ...
-
Donald Trump a încercat să copieze un celebru președinte al SUA, dar eșecul începe să devină vizibil
"Nimic nu are sa se intample pana cand Putin și cu mine nu ne vom intalni", le-a declarat președintele Trump reporterilo ...
-
S-a aflat cum au fost bombardate conductele de gaze Nord Stream: sabotorii au acționat de la bordul unui iaht
Ies la iveala noi detalii despre sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 și 2. Cele doua conducte de gaze au fost bombardat ...
-
Ayatollahul Iranului a ieșit cu un mesaj războinic și lansează acuzații grele la adresa americanilor
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a facut apel duminica la unitatea poporului iranian in fața a ceea ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu