NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale / „Vor să ajungă pe Lună înaintea noastră"
Postat la: 11.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
NASA a început să interzică cetățenilor chinezi cu vize valabile să participe la programele sale, pe fondul escaladării retoricii anti-China sub administrația Donald Trump, potrivit The Guardian.
Schimbarea de politică de la NASA a fost raportată pentru prima dată de Bloomberg News și confirmată de agenția guvernamentală americană.
„NASA a luat măsuri interne referitoare la cetățenii chinezi, inclusiv restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și rețeaua noastră pentru a asigura securitatea muncii noastre", a declarat, miercuri, secretarul de presă al NASA, Bethany Stevens.
Cetățenii chinezi aveau anterior dreptul să lucreze ca contractori sau studenți care contribuiau la cercetare, dar nu ca angajați, a scris Bloomberg. Însă, pe 5 septembrie, mai multe persoane au declarat pentru publicația citată că au fost brusc blocate din sistemele IT și li s-a interzis participarea la întâlniri față în față.
Măsura vine pe fondul escaladării retoricii anti-China sub administrația președintelui Donald Trump, notează The Guardian. Statele Unite și China sunt în competiție pentru a trimite echipaje pe Lună.
Programul american Artemis, care urmează programului Apollo din 1969-1972, are ca obiectiv o aterizare în 2027, dar a suferit depășiri de costuri și întârzieri. În schimb, China își propune să-și trimită „taikonauții" pe Lună până în 2030 în cadrul programului său și a avut recent mai mult succes în respectarea termenelor limită.
„În prezent, ne aflăm într-o a doua cursă spațială", a declarat miercuri Sean Duffy, administratorul interimar al NASA, în cadrul unei conferințe de presă referitoare la descoperirile făcute de un rover american pe Marte.
„Chinezii vor să ajungă pe Lună înaintea noastră. Acest lucru nu se va întâmpla. America a fost lider în domeniul spațial în trecut și va continua să fie lider în domeniul spațial și în viitor", a adăugat el.
China încearcă, de asemenea, să devină prima țară care aduce o probă de pe suprafața marțiană, cu o misiune robotizată programată să fie lansată în 2028.
Între timp, administrația Trump a semnalat prin propunerea sa de buget că dorește să anuleze misiunea planificată de returnare a probelor de pe Marte (MSR), un proiect comun cu Agenția Spațială Europeană. Aceasta a sugerat că misiunea ar putea fi realizată în schimb de o misiune cu echipaj, deși nu au fost furnizate detalii concrete.
