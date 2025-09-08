Rusia se confruntă cu o problemă tot mai gravă: penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină. Vestea a fost primită cu bucurie în Ucraina
Postat la: 08.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină în Rusia sunt vești primite cu bucurie în Ucraina, în timp ce economia de război a lui Putin suferă o lovitură puternică, afectându-i capacitatea de a continua invazia.
Atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au scos din funcțiune 20% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia în luna august, potrivit The Economist. Situația este extrem de dificilă, întrucât întreruperile de aprovizionare coincid cu vârful cererii sezoniere, generate de sezonul estival și de apropierea campaniei de recoltare, notează Kyiv Post.
Prețurile la benzină au atins niveluri record în Rusia, în contextul tot mai multor rapoarte privind lipsa combustibilului. Rețelele sociale rusești sunt inundate de imagini cu cozi uriașe de mașini și camioane la stațiile de alimentare, atât pe teritoriul rus, cât și în zonele ocupate din Ucraina.
Știrile despre penuriile de combustibil din Rusia au fost întâmpinate cu satisfacție la Kiev. Șeful administrației prezidențiale, Andrii Yermak, a remarcat ironia situației: Rusia a încercat să lase Ucraina fără combustibil la începutul războiului, iar acum se confruntă cu propria criză. Yermak a scris pe contul său de X: „Așa pățești când ataci ucraineni."
În condițiile în care aliații occidentali ezită să impună sancțiuni mai dure asupra sectorului energetic rus, Ucraina a decis să acționeze singură. Strategia recentă de a lovi infrastructura petrolieră a Rusiei nu este doar o răzbunare, ci o metodă de a afecta direct economia de război a lui Vladimir Putin. Atacurile asupra rafinăriilor sunt parte a unei campanii mai ample, care vizează și fabrici de producție militară, trenuri de combustibil și noduri logistice de lângă front.
La jumătatea lui august, dronele ucrainene au distrus o stație de pompare a conductei Drujba din regiunea Rumbov, închizând un element vital al infrastructurii energetice a Kremlinului.
Conducerea de la Kiev mizează pe capacitatea tot mai mare de a lansa lovituri cu rază lungă pentru a forța Rusia să negocieze. La începutul invaziei, Ucraina dispunea de foarte puține drone capabile să lovească adânc în Rusia. În ultimii trei ani și jumătate, arsenalul s-a dezvoltat semnificativ.
Cel mai nou armament dezvoltat de Ucraina este racheta de croazieră de fabricație proprie, numită „Flamingo". Aceasta ar avea o rază de acțiune de peste 3.000 km și o ogivă de mari dimensiuni, superioară capacităților actuale ale dronelor ucrainene.
Președintele Zelenski a confirmat testele reușite, iar producția în serie este planificată până la finalul anului.
Nu este surprinzător că Ucraina are expertiza necesară pentru a produce rachete. În perioada sovietică, orașul Dnipro era cunoscut drept „Orașul rachetelor", fiind un centru major al programului balistic al URSS. Reluarea acestei tradiții oferă Kievului un potențial atu decisiv la masa negocierilor cu Moscova.
Chiar și cu un arsenal limitat, Ucraina dovedește că poate provoca pagube majore sectorului energetic rusesc. Dacă va reuși să producă în masă rachete de croazieră cu rază lungă, consecințele pentru rafinăriile, conductele și porturile Rusiei ar putea fi catastrofale.
Kremlinul nu are suficiente sisteme de apărare antiaeriană pentru a proteja mii de ținte militare și energetice, răspândite pe 11 fusuri orare.
Loviturile în adâncimea teritoriului rus vin într-un moment în care dronele fac breșele la sol tot mai greu de realizat. Avansul armatei ruse în estul Ucrainei este extrem de lent: în trei ani, Moscova a reușit să cucerească mai puțin de 1% din teritoriu suplimentar, pierzând sute de mii de soldați.
Experții susțin că realitățile tehnologice actuale ale războiului avantajează Ucraina, lăsând Rusia fără o cale clară către victorie militară, mai scrie Kyiv Post. Liderii de la Kiev speră că, pus în fața unui impas sângeros pe front și a unor atacuri constante în interiorul Rusiei, Putin ar putea fi forțat să-și revizuiască poziția inflexibilă și să caute o soluție pașnică.
Dimensiunea vastă a Rusiei, considerată dintotdeauna un avantaj strategic, devine acum o vulnerabilitate: Ucraina lansează atacuri aeriene în întreaga țară, iar Kremlinul nu dispune de suficiente mijloace pentru a apăra toate țintele.
Singura necunoscută rămâne dacă Ucraina va reuși să producă suficiente drone și rachete pentru a distruge mașina de război a lui Putin. Pe baza evoluțiilor actuale, Kremlinul are motive serioase de îngrijorare.
