NASA face anunțul care împarte comunitatea științifică: semne clare că Marte a găzduit viață în trecut
Postat la: 11.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Roverul Perseverance, aflat pe Marte din 2021, a trimis pe Pământ mostre ce ar putea constitui „cea mai solidă dovadă" de până acum că Planeta Roșie a găzduit forme de viață în trecut. Oamenii de știință cataloghează această descoperire drept una dintre cele mai semnificative realizări ale ultimelor decenii de explorare spațială.
Mostrele au fost colectate în iulie 2024 dintr-o zonă stâncoasă situată la marginea Neretva Vallis, în craterul Jezero, regiune unde oamenii de știință cred că a existat odinioară un lac uriaș. Fragmentele provin din roci argiloase roșiatice, formate probabil într-o deltă fluvială antică. Din cele 43 de tuburi transportate de rover pe Marte, 38 au fost deja utilizate pentru colectarea de probe, inclusiv acest eșantion, denumit „Sapphire Canyon".
De mai bine de 30 de ani, cercetătorii încearcă să răspundă la întrebarea fundamentală dacă viața a existat vreodată pe Marte. Imaginile transmise de Perseverance au arătat urme ale curgerii apei, iar ultimele date par să confirme ipoteza existenței unui mediu propice vieții microbiene. „Roverul Mars 2020 Perseverance caută indicii privind viața microbiană din trecut, pentru a evalua habitabilitatea planetei", au transmis oficialii NASA.
Joel Hurowitz, cercetător implicat în analiză, a precizat că probele conțin structuri care ar putea indica urme ale vieții de acum miliarde de ani. Totuși, o parte dintre oamenii de știință atrag atenția că aceste semne ar putea fi rezultatul unor procese geologice și nu reprezintă o dovadă certă. Probele urmează să fie aduse pe Pământ pentru analize detaliate în laboratoare, ceea ce ar putea oferi răspunsuri decisive la una dintre cele mai mari întrebări ale explorării spațiale.
