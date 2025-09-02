China preia controlul asupra Noii Ordini Mondiale
Postat la: 02.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În primul rând, „prietenia" cu India, pecetluită de întâlnirea față în față de sâmbătă (prima în ultimii șapte ani) dintre președintele chinez Xi Jinping și prim-ministrul indian Narendra Modi. Apoi, afirmarea unei lumi „multipolare și echitabile".
China folosește platforma Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), care și-a încheiat activitatea în orașul portuar Tianjin, pentru a susține - în mijlocul unui haos geopolitic global - „o nouă ordine economică și de securitate care să provoace efectiv Statele Unite".
„Ar trebui să susținem o multipolarizare echitabilă și ordonată a lumii, o globalizare economică incluzivă și să promovăm construirea unui sistem de guvernanță globală mai just și echitabil", a declarat președintele chinez Xi Jinping în discursul său de deschidere adresat celor peste 20 de lideri mondiali prezenți. Printre cei care au ascultat s-au numărat președintele rus Vladimir Putin și însuși prim-ministrul indian. „Trebuie să valorificăm piața la scară largă pentru a îmbunătăți nivelul facilitării comerțului și a investițiilor", a spus Xi, îndemnând blocul comunitar să consolideze cooperarea în domenii precum energia, infrastructura, știința, tehnologia și inteligența artificială.
Președintele chinez a cerut partenerilor organizației să „se opună mentalității Războiului Rece și ciocnirii dintre blocuri" și să sprijine sistemele comerciale multilaterale. O critică (nu atât de voalată) la adresa războiului tarifar al președintelui american Donald Trump, care a afectat grav economiile în curs de dezvoltare, precum India, ale cărei exporturi au fost „vizate" de taxe vamale de 50%. Anul acesta China va oferi 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari) sub formă de ajutor gratuit, statelor membre și alte 10 miliarde de yuani sub formă de împrumuturi. Analiștii interpretează această generozitate ca o modalitate prin care gigantul asiatic se poate impune ca un jucător „responsabil" pe scena internațională.
Aşa cum se menționează în „declarația finală" aprobată de lideri, „statele membre în cauză, confirmând importanța creării Băncii de Dezvoltare SCO, au decis să o înființeze și să intensifice consultările cu privire la o serie de aspecte legate de funcționarea acestei instituții financiare". Liderii și-au exprimat sprijinul pentru reforma arhitecturii financiare internaționale, care vizează creșterea reprezentării și consolidarea rolului țărilor în curs de dezvoltare în cadrul instituțiilor financiare internaționale, inclusiv Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Monetar Internațional. În declarație, statele membre SCO au atras atenţia asupra rolului important al cooperării financiare în promovarea creșterii economice în cadrul organizației. În acelaşi timp, liderii au subliniat importanța continuării implementării foii de parcurs pentru o creștere treptată a ponderii monedelor naționale în comerț.
Bineînţeles că nu putea lipsi un atac la adresa SUA. Potrivit declaraţiei finale, ţările SCO „se opun măsurilor coercitive unilaterale, inclusiv celor de natură economică". „Statele membre se opun măsurilor coercitive unilaterale, inclusiv celor de natură economică, care contravin Cartei Națiunilor Unite și altor norme de drept internațional, regulilor și principiilor Organizației Mondiale a Comerțului, care dăunează intereselor de asigurare a securității internaționale, inclusiv componentelor sale alimentare și energetice, care au un impact negativ asupra economiei globale, subminează concurența loială și care împiedică cooperarea internațională și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite", se arată în document.
La rândul său, președintele Putin, căruia summitul i-a oferit o nouă oportunitate de a ocoli ostracismul occidental, a declarat că grupul a reînviat „multilateralismul autentic", monedele naționale fiind utilizate din ce în ce mai mult în acordurile reciproce. „Acest lucru pune bazele politice și socioeconomice pentru formarea unui nou sistem de stabilitate și securitate în Eurasia". În ceea ce privește Ucraina, țarul a oferit propria interpretare a faptelor, afirmând că, criza din Ucraina a izbucnit „din cauza loviturii de stat instigate de Occident la Kiev, în 2014". Această criză nu a apărut ca urmare a «atacului» Rusiei asupra Ucrainei", a declarat Putin, „ci ca urmare a loviturii de stat din Ucraina, susținută și provocată de Occident, și a încercărilor ulterioare de a folosi forțele armate pentru a suprima rezistența în acele regiuni ale Ucrainei și în rândul acelor oameni din Ucraina care nu au acceptat și nu au susținut această lovitură de stat". Putin a declarat apoi că Rusia apreciază „eforturile și propunerile Chinei, Indiei și ale celorlalți parteneri strategici care vizează facilitarea soluționării crizei ucrainene", reiterându-și speranța că „acordul la care s-a ajuns la recentul summit ruso-american din Alaska va merge și în această direcție şi va deschide calea către pace în Ucraina".
La rândul său, prim-ministrul indian a declarat că „este necesar să se găsească o modalitate de a pune capăt conflictului cât mai curând posibil și de a instaura pacea". „Aceasta este exact rugăciunea întregii umanități", a rezumat liderul de la New Delhi, adăugând că India și Rusia fac în mod regulat schimb de opinii cu privire la conflictul din Ucraina.
Articol din publicația italiană Avvenire
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește. „Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv al SUA"
Președintele rus Vladimir Putin se poate lauda cu o realizare substanțiala. Atacurile sale continue au zdruncinat voința ...
-
SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
Un plan postbelic pentru Gaza exista in cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de catre Statele Un ...
-
China și "Noul Drum al Mătăsii": de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție
Inițiativa Belt and Road (BRI), lansata cu fast de Beijing in 2013, trebuia sa fie un „drum al matasii" modern, me ...
-
Rusia își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului
În ultimii ani, Rusia și-a schimbat strategia de influența globala. Daca in trecut Kremlinul miza pe petrol, gaze ...
-
Armata israeliană se pregăteşte de cucerirea completă a celui mai mare oraş din Gaza: urmează sistarea paraşutării de provizii
Israelul ar urma sa sisteze parasutarea de provizii in Gaza City si sa reduca intrarea de camioane cu ajutoare umanitare ...
-
Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean
Noi informații apar in cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, impușcat mortal sambata in orașul Liov, situat in ves ...
-
Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum
Rusia continua sa ceara Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controleaza in totalitate in estul Ucrainei, d ...
-
Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19
Fostul ministru polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri in spital dupa ce a fost agresat in ora ...
-
La presiunea lui Donald Trump, țările din NATO cedează și cresc spectaculos de mult bugetul pentru apărare
Cele 32 de tari membre NATO vor aloca in acest an cel putin 2% din produsul intern brut (PIB) pentru aparare, a confirma ...
-
Cacealmaua lui Trump a reușit: Europa renunță la toate tarifele împotriva SUA, fără ca șeful de la Casa Albă să facă la fel
Uniunea Europeana vrea ca, pana la finele acestei saptamani, sa adopte in regim de urgența un act legislativ prin care s ...
-
Donald Trump a încercat să copieze un celebru președinte al SUA, dar eșecul începe să devină vizibil
"Nimic nu are sa se intample pana cand Putin și cu mine nu ne vom intalni", le-a declarat președintele Trump reporterilo ...
-
S-a aflat cum au fost bombardate conductele de gaze Nord Stream: sabotorii au acționat de la bordul unui iaht
Ies la iveala noi detalii despre sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 și 2. Cele doua conducte de gaze au fost bombardat ...
-
Ayatollahul Iranului a ieșit cu un mesaj războinic și lansează acuzații grele la adresa americanilor
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a facut apel duminica la unitatea poporului iranian in fața a ceea ...
-
UE a virat Ucrainei 4,05 miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit". De unde provin banii
Uniunea Europeana a trimis un nou sprijin financiar catre Ucraina, in valoare de 4,05 miliarde de euro, cu doar cateva z ...
-
Genocidul lui Netanyahu continua nestingherit: Israelul a bombardat masiv Gaza - număr mare de victime civile și distrugeri pe scară largă
Israel a continuat bombardamentele asupra orașului Gaza pe parcursul nopții, dupa ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ...
-
După Gaza urmează Cisiordania - Israelul distruge ideea unui viitor stat palestinian
Israelul a dat aprobarea finala pentru un proiect controversat de colonizare in Cisiordania, care ar diviza teritoriul i ...
-
Planul Israelului pentru împiedicarea formării unui stat palestinian. Avertismentele ONG-urilor anti-colonizare
Israelul a aprobat miercuri un proiect cheie de construire a 3.400 de locuinte in Cisiordania ocupata, un plan care, pot ...
-
Noua cortină de fier a Europei. Lituania planifică o „linie de apărare" de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus: câmpuri minate, poduri capcană și zăbrele antitanc
Lituania anunța un nou proiect strategic de aparare naționala și regionala: o zona-tampon de securitate, lata de pana la ...
-
Garanțiile care ar asigura liniștea Ucrainei. Ce a cerut Zelenski și ce oferă liderii europeni. O parte din propuneri, inacceptabile pentru Rusia
În timp ce Washingtonul, Kievul și Moscova tatoneaza terenul unei posibile intalniri trilaterale de pace, dilema g ...
-
Israelul pregătește preluarea Gaza City - Au fost mobilizați zeci de mii de rezerviști
Aproximativ 60.000 de rezerviști israelieni urmau sa primeasca ordine de chemare in lupta, pe care armata le va emite in ...
-
Kim Jong Un se pregătește de un război nuclear cu SUA și Coreea de Sud: amenințări pentru americani
Președintele din Coreea de Nord, Kim Jong Un, le-a solicitat subalternilor „extinderea rapida" a capacitaților nuc ...
-
Întâlnirea tensionată dintre Putin și Zelenzki ar putea avea loc chiar lângă România. Președintele rus ar fi accepat întâlnirea cu omologul ucrainean
Conform informațiilor Reuters, citate de Ukrainska Pravda, o intalnire intre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar put ...
-
Intalnirea Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele importante după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează?
Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump au discutat luni, timp de mai multe ore, despre soarta Ucraine ...
-
Rușii au pus steagul Americii pe transportorul blindat care atacă trupele ucrainene, în Zaporojia: „Se consideră deja aliați"
Russia Today a publicat imagini in care se vede cum steagul Statelor Unite ar fi fost montat alaturi de steagul Rusiei p ...
-
Alertă diplomatică: Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska
Alerta diplomatica in UE dupa summit-ul SUA - Rusia privind pacea din Ucraina. Ambasadorii țarilor UE s-au reunit de urg ...
-
Fostul președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace"
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamagit de rezultat ...
-
Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10"
Un acord de incheiere a razboiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țarile eur ...
-
Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte"
Nimeni nu știe cu adevarat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin in cadrul summitului lor de aproape ...
-
Serghei Lavrov a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie URSS: "Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă"
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit in Anchorage, Alaska, cu cateva ore inainte de inceperea summitului di ...
-
Putin pregătește un test cu racheta cu capacitate nucleară Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător"
Vladimir Putin se pregatește sa testeze o noua racheta de croaziera cu capacitate nucleara inainte de intalnirea sa cu D ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu