Emmanuel Macron se prăbușește și e pe ducă: a ajuns la cel mai scăzut nivel de popularitate de când e președinte și riscă suspendarea
Postat la: 04.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Doar 15% din populația franceză își exprimă încrederea în președintele francez Emmanuel Macron, potrivit unui sondaj Verian. Astfel, conform acestor date, nivelul de popularitate al lui Macron a atins cel mai scăzut punct în timpul mandatului său de președinte.
Potrivit sondajului:
- 80% dintre francezi nu au încredere în președinte. Restul de 5% au avut dificultăți în a răspunde.
- Nivelul de încredere în premierul Francois Bayrou a scăzut la 14% - cea mai scăzută cifră de la preluarea mandatului.
- În același timp, 82% din populație nu are încredere în Bayr, 4% s-au abținut să răspundă.
- Doar 3% dintre respondenți cred că situația din țară se va îmbunătăți, în timp ce 81% cred că situația se va agrava.
Sondajul a fost realizat în perioada 31 august - 2 septembrie în rândul a 1 mie de francezi.
Pe 8 septembrie, la inițiativa lui Bayro, va avea loc un vot de încredere în guvern. Potrivit prim-ministrului, este necesar să se clarifice atitudinea forțelor politice față de cursul său economic. În cazul unui vot de neîncredere, guvernul va demisiona. La randul lui, intr-o noua conjunctura politica nefavorabila, Macron risca suspendarea.
Anterior, Bayrou a prezentat un plan bugetar pentru 2026, care include creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli de 44 de miliarde de euro, inclusiv reduceri ale pensiilor și beneficiilor sociale, precum și o "contribuție de solidaritate" din partea bogaților. Pentru a reduce deficitul, el a propus, de asemenea, anularea a două zile libere: în lunea de după Paște și de Ziua Victoriei în Europa, pe 8 mai.
