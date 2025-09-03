Invitație-surpriză de la Putin: Zelenski la a fost chemat la Moscova "dacă se simte pregătit"!

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că „nu exclude" o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și că, dacă acesta este „pregătit", poate „veni la Moscova".

Invitația a fost interpretată de analiști ca un posibil gest de provocare: Rusia a început războiul, iar acum Kremlinul oferă discuții „la Moscova", în timp ce Ucraina rămâne țara agresată. Observatorii apreciază că este posibil un nou exemplu de presiune diplomatică, mascată sub forma unei invitații oficiale.

Reacțiile internaționale sugerează că apelul Rusiei poate fi perceput ca o încercare de negociere sub condiții impuse, mai degrabă decât un demers de dialog egal între părți.

Nu este prima dată când președintele rus Vladimir Putin vine cu ideea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenski la Moscova. Potrivit AFP, cel mai curând, Putin a făcut propunerea în cadrul convorbirii telefonice cu președintele american Donald Trump, în timpul întâlnirii dintre Trump, Zelenski și liderii europeni la Casa Albă de luni, 18 august.

Putin este prezent în China, la evenimentele dedicate aniversării capitulării Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Șeful statului rus a folosit discuțiile pentru a acuza Ucraina că intensifică atacurile asupra instalațiilor energetice rusești, afirmând că Moscova s-a abținut mult timp de la a viza infrastructura ucraineană.

„Nu am întreprins nicio acțiune asupra infrastructurii civile, mai ales în perioada de iarnă, și pentru o lungă perioadă am tolerat atunci când trupele ucrainene loveau instalațiile noastre energetice", a spus el. „După aceea am început să răspundem și, desigur, răspundem serios", a adăugat Putin.

În timpul întâlnirii, Putin a mai susținut că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, însă intrarea în NATO rămâne „inacceptabilă" pentru Moscova.