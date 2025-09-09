„O rețea de spionaj se construia în Europa". Noi detalii în cazul fostului șef din serviciul de informații al Moldovei care spiona pentru KGB din Belarus
Postat la: 09.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Serviciile de informații din România, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusă care opera în Europa. Cazul are legătură cu cel în care, în România, este cercetat Alexandru Bălan, fostul director adjunct al serviciului de informații din Moldova.
Alexandru Bălan, fostul director adjunct al serviciului de informații din Moldova, a fost dus marți dimineață la sediul central al DIICOT din București, unde va fi audiat.
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Inquam Photos / George Călin
Serviciul de Informații de Securitate din Cehia (BIS) a transmis că, împreună cu serviciile româneşti şi maghiare, a „desfiinţat o reţea de informaţii belarusă care se construia în Europa".
Rețeaua de spionaj din Europa a fost creată de Comitetul de Securitate al Statului din Belarus (KGB), care a încercat să stabilească o rețea de agenți și să colecteze informații sensibile, a declarat BIS, citat de cotidianul ucrainean Pravda.
Potrivit serviciului ceh de informații, belarușii au reușit să-și construiască rețeaua de agenți „în primul rând datorită capacității lor de a se deplasa liber în Europa".
Serviciile de securitate europene au demascat membri și asociați ai KGB-ului din Belarus, „inclusiv, de exemplu, un fost șef adjunct al serviciului de informații din Moldova (SIS), care trebuia să transfere informații clasificate către KGB".
Este vorba despre Alexandru Bălan, despre care DIICOT a anunțat luni, fără să-l numească, reținerea sa de trădare prin spionaj în favoarea KGB din Belarus. Acesta este acuzat de trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus.
„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată", a transmis DIICOT luni seară.
Suspectul a deținut funcții de conducere în serviciul de informații din Moldova, însă informațiile oferite KGB au periclitat și securitatea națională a țării noastre, susțin procurorii.
La scurt timp după ce procurorii români au anunțat că îl anchetează pe un fost șef din serviciul de informații al Moldovei, Ministerul de Externe al Cehiei a anunțat că un diplomat al ambasadei Belarusului a fost declarat persona non grata.
„Diplomația ne apără. Am declarat un diplomat din Belarus care lucra pentru serviciile de informații persona non grata. Nu vom tolera folosirea abuzivă a imunității diplomatice pentru spionaj", a transmis MAE ceh, într-o postare pe contul de X al ministerului ceh.
