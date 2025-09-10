Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
Postat la: 10.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri, 10 septembrie, într-un comunicat oficial, postat și pe X, că Washingtonul este pregătit să apere "fiecare centimetru de teritoriu NATO", subliniind astfel solidaritatea SUA cu statele membre ale alianței".
După ce, în cursul nopții de marți spre miercuri, 10 septembrie, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia, Statele Unite și-au reafirmat angajamentul față de aliații din NATO.
"Suntem alături de aliații noștri NATO în fața acestor încălcări ale spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO", a scris pe rețeaua X, Matthew Whitaker.
Reacția reprezentantului american la NATO a venit după ce armata poloneză a anunțat că cel puțin 19 drone rusești au fost doborâte în spațiul său aerian și mai multe aeroporturi din țară au fost închise.
Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și mobilizarea avioanelor NATO.
Autoritățile de la Varșovia au ridicat nivelul de alertă și au avertizat populația să rămână în case, în timp ce exercițiile militare ruso-belaruse programate în apropierea graniței sporesc tensiunile regionale.
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a avut o primă reacție de la sediul Alianței din Bruxelles, ca urmare a incidentului grav cu dronele rusești care au intrat în Polonia. Șeful alianței nord-atlantice a spus că aliații s-au consultat deja și că toți sunt solidari cu Polonia.
Kremlinul evită să comenteze direct asupra incidentului cu dronele din Polonia, delegând responsabilitatea Ministerului Apărării și respinge acuzațiile UE și NATO privind o presupusă provocare rusă. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov susține că Rusia nu a primit nicio solicitare oficială de contact din partea Poloniei și critică frecvența acuzațiilor „fără argumente" la adresa Moscovei.
Întrebat despre incidentul cu drone din Polonia și despre remarcile premierului polonez Donald Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters: „În acest caz, nu am dori să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră - este prerogativa Ministerului Apărării".
Peskov a mai spus că Polonia nu a contactat Rusia pentru lămuriri, dar a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO conform cărora Rusia a comis o provocare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Atacul israelian coagulează lumea arabă - Liderii arabi sosesc la Doha
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite a sosit miercuri la Doha la o zi dupa ce Israel ...
-
NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
NATO nu considera incursiunea dronelor rusești in Polonia un atac, insa analizeaza incidentul. Între 6 și 10 drone ...
-
Rusia testează „intenționat" NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Cel mai nou atac al Rusiei in Ucraina a determinat Polonia sa iși mobilizeze miercuri propriile sisteme de aparare aeria ...
-
Atacul israelian în Qatar, o escaladare neașteptată cu potențiale efecte majore. Reacții oficiale de la Washington
Israelul a lansat marti un atac aerian fara precedent in Qatar vizandu-i pe liderii Hamas si intensificandu-si astfel ac ...
-
Gafă uriașă la Bruxelles: europarlamentarii au votat din greșeală o rezoluție care atacă strategia UE în Ucraina
Deputații europeni au votat din greșeala marți pentru o propunere care critica strategia Bruxelles-ului in Ucraina și ca ...
-
Polonia a doborât drone rusești, care i-au invadat spațiul aerian: Americanii au fost informați despre operațiunea militară poloneză
Armata poloneza a anunțat miercuri dimineața ca a doborat drone care au incalcat spațiul sau aerian in timpul unui atac ...
-
Ursula von der Leyen ține un discurs fără precedent în Parlamentul European: Situația în cadrul UE stă pe un butoi cu pulbere
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, in Parlamentul European, discursul anual despre s ...
-
Operațiunea „Ziua Judecății": Mai multe explozii în capitala Qatarului. Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas. Aceștia ar fi supraviețuit atacului
Mai multe explozii au fost auzite in capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Armat ...
-
„O rețea de spionaj se construia în Europa". Noi detalii în cazul fostului șef din serviciul de informații al Moldovei care spiona pentru KGB din Belarus
Serviciile de informații din Romania, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusa care op ...
-
Un președinte urât de toată lumea, un parlament paralizat și un deficit uriaș: alegerea imposibilă a lui Macron, după căderea ultimului guvern în Franța
Demiterea prim-ministrului François Bayrou marcheaza inceputul unei noi perioade de instabilitate politica in Fra ...
-
Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei
Autoritațile tunisiene au negat afirmațiile potrivit carora una dintre navele care se indreptau catre Gaza, transportand ...
-
Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
FIFA a caștigat deja milioane de dolari vanzand fanilor „dreptul de a cumpara" bilete pentru Cupa Mondiala 2026, i ...
-
Maduro e mai tare ca Bolojan: "Crăciunul începe la 1 octombrie. Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca și in acest an Craciunul va incepe oficial pe 1 octombrie, prin de ...
-
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră" ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
În vara anului 2023, un videoclip care arata un tanc ucrainean distrus de o drona a devenit viral pe canalele pro- ...
-
Rusia se confruntă cu o problemă tot mai gravă: penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină. Vestea a fost primită cu bucurie în Ucraina
Penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzina in Rusia sunt vești primite cu bucurie in Ucraina, in timp ce ...
-
Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă"
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria (CSU, aflat la guvernare), Markus Söder, a respins ideea implicarii mil ...
-
Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru armamentul livrat Ucrainei
Europenii devin principalul finanțator al Ucrainei, inaintea Statelor Unite. Este o schimbare care trebuie pusa in paral ...
-
Administrația SUA, atac fără precedent la adresa băncii centrale americane: „Direcția Federal Reserve trebuie schimbată"
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat vineri, 5 septembrie, ca Rezerva Federala (Fed) ar trebui s ...
-
Întâlnirea de la Paris s-a încheiat cu o conversație „explozivă" între liderii europeni și Trump
Președintele american Donald Trump a avut joi o convorbire telefonica tensionata cu mai mulți lideri europeni, in cadrul ...
-
Marele scandal agricol grecesc, pus la cale de elita politică și plătit de oameni obișnuiți
O frauda de proporții cu fonduri europene pentru agricultura este in prezent investigata in Grecia, iar ancheta scoate l ...
-
Emmanuel Macron se prăbușește și e pe ducă: a ajuns la cel mai scăzut nivel de popularitate de când e președinte și riscă suspendarea
Doar 15% din populația franceza iși exprima increderea in președintele francez Emmanuel Macron, potrivit unui sondaj Ver ...
-
Invitație-surpriză de la Putin: Zelenski la a fost chemat la Moscova "dacă se simte pregătit"!
Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca „nu exclude" o intalnire cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensk ...
-
Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
Nu mai puțin de șase candidați ai partidului german de extrema dreapta AfD au decedat in ultimele saptamani, inaintea al ...
-
Medvedev: "Vești proaste pentru Merz și Macron. Totul s-ar putea termina însă ca în 1945: într-un final, și ei vor fi identificați după dantură!"
Medvedev a scris pe rețelele de socializare ca avansul inregistrat de Rusia in Ucraina este o știre proasta pentru Merz ...
-
Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește. „Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv al SUA"
Președintele rus Vladimir Putin se poate lauda cu o realizare substanțiala. Atacurile sale continue au zdruncinat voința ...
-
China preia controlul asupra Noii Ordini Mondiale
În primul rand, „prietenia" cu India, pecetluita de intalnirea fața in fața de sambata (prima in ultimii șap ...
-
SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
Un plan postbelic pentru Gaza exista in cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de catre Statele Un ...
-
China și "Noul Drum al Mătăsii": de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție
Inițiativa Belt and Road (BRI), lansata cu fast de Beijing in 2013, trebuia sa fie un „drum al matasii" modern, me ...
-
Rusia își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului
În ultimii ani, Rusia și-a schimbat strategia de influența globala. Daca in trecut Kremlinul miza pe petrol, gaze ...
-
Armata israeliană se pregăteşte de cucerirea completă a celui mai mare oraş din Gaza: urmează sistarea paraşutării de provizii
Israelul ar urma sa sisteze parasutarea de provizii in Gaza City si sa reduca intrarea de camioane cu ajutoare umanitare ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu