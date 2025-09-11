Una dintre dronele rusești s-a prăbușit peste casa unui pensionar polonez care se uita la televizor chiar la știri despre incidente similare

Un pensionar polonez a trăit miercuri momente desprinse parcă dintr-un film, după ce o dronă rusească s-a prăbușit chiar peste casa lui, în timp ce urmărea la televizor știrile despre incursiuni aeriene similare. Incidentul, petrecut în satul Wyryki-Wola, nu s-a soldat cu victime, dar a distrus acoperișul locuinței și a stârnit panică în rândul localnicilor, readucând în prim-plan teama că războiul din Ucraina ar putea să se reverse peste granițele Poloniei.

Pensionarul polonez Tomasz Wesołowski se afla la parter când drona a lovit partea superioară a casei sale.

„Am pornit televizorul și toate știrile erau despre acest zbor masiv de drone, iar după un timp, am auzit un avion zburând deasupra... și brusc ceva a explodat, lustra a căzut din tavan în sufrageria de la parter", a declarat bărbatul, care a discutat cu agenția Reuters în satul Wyryki-Wola din estul Poloniei.

„Am alergat în curte și am văzut că întreg acoperișul era făcut bucăți, totul era distrus", a precizat pensionarul.

Soția lui Tomasz Wesołowski, Alicja, a spus că și ea a alergat afară și a văzut un avion deasupra capului. S-a întrebat dacă erau bombardați sau dacă cineva va începe să tragă în ea. Niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Urszula Zaprzaluk, o vecină, a auzit și ea zgomotul unui avion deasupra capului.

„Deodată, am auzit ceva care părea o explozie. Am sărit în picioare, îmi tremurau genunchii... Am ieșit pe balcon", a spus ea. „Am văzut printre copaci că acoperișul vecinului meu dispăruse", a adăugat femeia.

Și curtea ei a fost acoperită de resturi, coșul de fum și câteva țigle au fost deteriorate, iar o fereastră dintr-o dependință a fost spartă.

„Pur și simplu mi-e frică de acest război (de peste graniță, din Ucraina)", a spus ea. Femeia și-a amintit de povestirile mamei ei despre cel de-al Doilea Război Mondial și a adăugat: „E mai bine să nu ajungă la noi".