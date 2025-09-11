Cele mai bogate țări ale UE organizează o reuniune secretă la Viena, în contextul negocierilor privind viitorul buget de 1.800 miliarde euro
Postat la: 11.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Țările din Europa de Nord se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun înaintea celor doi ani de negocieri intense privind bugetul UE pentru următorii șapte ani, scrie Politico.
Este pentru prima dată când înalți oficiali din țările mai bogate ale UE - printre care Franța, Germania și țările nordice - se reunesc în aceeași sală pentru a elabora o strategie privind controversata propunere de buget a Comisiei Europene, în valoare de 1,816 trilioane de euro.
Obiectivul este de a forma un bloc înaintea negocierilor cu țări precum Polonia, Spania și Italia, care sunt în favoarea unor cheltuieli mai mari, în special în domeniul agriculturii și al finanțării regiunilor mai sărace.
De la prezentarea bugetului, pe 16 iulie, oficialii au avut doar timp să răsfoiască sute de pagini și să înceapă să calculeze cât vor câștiga și cât vor pierde din noul plan de cheltuieli al Comisiei.
Negocierile oficiale privind bugetul abia au început, dar, în culise, funcționarii publici din țările cu interese comune deja pun la cale strategii. Miniștrii nu vor participa la reuniunea de la Viena - următorul lor termen de discuție a bugetului va fi în octombrie, la o reuniune la nivel european.
În fiecare negociere bugetară, țările cu interese similare se aliază pentru a elabora linii comune de atac, organizează reuniuni comune cu Comisia și împart sarcini practice, cum ar fi testarea formulelor de alocare a fondurilor.
Scopul final este de a depăși tabăra rivală, de a câștiga negocierile și de a orienta bugetul uriaș al UE mai aproape de prioritățile lor.
„În termeni fotbalistici, aceasta este o fază fixă. Este ceva normal", a declarat pentru POLITICO Janusz Lewandowski, membru polonez al Parlamentului European, care a ocupat funcția de comisar european pentru buget între 2010 și 2014.
În loc să lupte fiecare pentru sine, cele 27 de țări ale UE se coalizează în două tabere largi.
Pe de o parte, se află „plătitorii neți" bogați - de la Suedia până la Franța - care contribuie mai mult decât primesc din bugetul UE și sunt, în general, în favoarea unui buget mai redus.
Tabăra rivală, cunoscută sub numele de Prietenii coeziunii, este o alianță largă a țărilor din sudul și estul Europei, inclusiv Italia, Spania și Polonia, care sunt în favoarea unui buget mai mare - în special în ceea ce privește „fondurile de coeziune" care sprijină regiunile mai sărace din bloc.
„Ca multe alte lucruri în lume, CFM [Cadrul financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE] nu este definit de economie, ci de istorie", a declarat Stefan Imhof, secretar general al Ministerului Federal al Finanțelor din Austria, în cadrul unui eveniment organizat la începutul acestei luni.
Există diferențe evidente în cadrul fiecărui grup. De exemplu, Franța și Țările de Jos, care sunt contribuabili neți, au agende complet diferite în ceea ce privește aspecte precum datoria la nivelul UE, pe care Parisul o susține, iar Haga o respinge.
În ceea ce privește subvențiile agricole, Franța este mai aliniată cu Polonia, care are cheltuieli mari, decât cu membrii propriului club.
Însă țările încearcă să rezolve astfel de diferențe în cadrul cluburilor respective, unde se ajung la un acord cu privire la poziții cheie, cum ar fi dimensiunea totală a bugetului.
Reuniunea de grup de joi de la Viena va fi condusă de cele două puteri ale UE.
„În final, Franța și Germania ajung la un acord asupra cifrei, iar noi, ceilalți, urmăm", a declarat un diplomat al UE dintr-o țară contribuitoare netă, care are cunoștințe despre discuții și care, la fel ca și alții citați în acest articol, a preferat anonimatul pentru a putea vorbi liber.
În celălalt tabără, Polonia preia de obicei conducerea, fiind țara care primește cei mai mulți bani din bugetul UE.
Cu toate acestea, colaborarea de zeci de ani dintre Varșovia și Ungaria - cu care împărtășește interese cheie - a fost subminată de o ruptură cu premierul Viktor Orbán.
Acest lucru a deschis ușa țărilor mediteraneene - care susțin, de asemenea, finanțarea generoasă a regiunilor mai sărace - pentru a juca un rol de coordonare mai puternic în cadrul coaliției.
La 1 septembrie, Malta a prezidat o reuniune a experților bugetari din cadrul grupului „Prietenii coeziunii", care a pregătit terenul pentru prima reuniune tehnică dintre cele 27 de țări ale UE, care a avut loc a doua zi.
Negociatorii experimentați în materie de buget susțin că deciziile cheie sunt luate în cadrul acestor întâlniri informale. În luna martie a anului trecut, contribuabilii neți au convenit să aloce 175 de miliarde de euro pentru programul de cercetare Orizont - ceea ce a fost confirmat de Comisie la scurt timp după aceea - în cadrul unei reuniuni informale la Helsinki, potrivit diplomatului UE.
Așteptând în culise, Comisia va face presiuni asupra guvernelor naționale pentru a rămâne fidele propunerii sale inițiale în timpul negocierilor cu Consiliul și Parlamentul.
În lunile următoare, comisarul pentru buget Piotr Serafin - fost ambasador al Poloniei la UE, care cunoaște Consiliul ca pe propriul buzunar - va media discuțiile dintre contributorii neți și Prietenii coeziunii.
Prins între cele două tabere aflate în conflict, comisarul „poate vedea toate cărțile pe masă", a declarat un oficial al Comisiei.
Negociator bugetar experimentat, Lewandowski a afirmat că comisarul trebuie să se străduiască să „divide et impera [divide și cucerește], în loc să consolideze blocurile" din Consiliu.
Sfatul lui Lewandowski pentru Serafin, care i-a fost asistent în timpul mandatului său de comisar, este să „abordeze țările una câte una... în loc să se confrunte cu două grupuri mari", deoarece acest lucru slăbește puterea țărilor membre față de Comisie.
Cu discuții aprinse și dramatice la orizont, există doar câteva certitudini cruciale pentru negociatori.
„Această propunere [a Comisiei] nu va fi cea pe care o vom aproba în final, toată lumea va trebui să facă concesii... [Dar] întotdeauna s-a ajuns la un acord și vom reuși să ajungem la un acord și de data aceasta", a declarat Imhof.
