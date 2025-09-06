Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru armamentul livrat Ucrainei

Europenii devin principalul finanțator al Ucrainei, înaintea Statelor Unite. Este o schimbare care trebuie pusă în paralel cu noua politică americană de a vinde arme Ucrainei în loc să le livreze.

În Europa, sprijinul acordat Ucrainei se intensifică. Destabilizate de retragerea relativă a Statelor Unite, cancelariile se coordonează pentru a răspunde nevoilor urgente ale armatei ucrainene. Din iunie 2025, europenii au devenit principalii finanțatori, potrivit cifrelor din 12 august ale Institutului Kiel, care publică periodic sumele ajutoarelor promise Kievului, cu 95 de miliarde de dolari față de 75 de miliarde pentru Washington de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit

Donald Trump, care promisese să „rezolve conflictul în 48 de ore", a decis să modifice politica americană de sprijin. De acum înainte, Kievul trebuie să plătească pentru a primi armament și nu mai poate conta pe livrări. Institutul Kiel nu le mai consideră drept sprijin, ci drept contracte comerciale. La jumătatea lunii iulie, președintele american a anunțat o altă măsură: NATO va plăti echipamentele americane, care vor fi apoi livrate Ucrainei. Vom furniza arme NATO în cantități mari. Ei vor fi cei care le vor livra și vor plăti 100% din costuri", a spus Trump.

La începutul lui august, Olanda a fost primul stat al Alianței care a folosit acest mecanism, livrând 500 de milioane de euro în echipamente militare americane, în principal sisteme antiaeriene Patriot. Pe 28 august, Pentagonul a aprobat transferul a 3.350 de rachete de croazieră aer-sol ERAM, în valoare de 825 de milioane de dolari, finanțate de Danemarca, Țările de Jos, Norvegia și Statele Unite.

„O parte importantă" a sprijinului provine acum din achiziții de la industria europeană. Pe lângă profitul obținut de companiile americane de armament, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, declara la finalul lunii august la Fox News că „președintele Trump percepe o marjă de 10% pe armele livrate".

Totuși, nici țările europene nu rămân în urmă. „O parte importantă a armamentului furnizat nu mai provine din stocuri, ci este achiziționată direct de la industria de apărare", precizează Kiel Institute.

„Din cele 10,5 miliarde de euro de ajutor militar european alocate în mai și iunie 2025, cel puțin 4,6 miliarde de euro vor fi canalizate prin contracte cu companii de apărare și nu prin scoaterea echipamentelor din depozite", subliniază institutul. O modalitate prin care Europa nu doar sprijină Ucraina, ci și își reactivează propria industrie de apărare, într-un moment în care continentul se reînarmează.

„Aceste contracte au fost atribuite în principal unor companii cu sediul în Europa și în Ucraina, ceea ce reflectă clar rolul tot mai important al industriei de apărare în cadrul asistenței militare", precizează Kiel Institute.

În cadrul unei reuniuni a Coaliției Voinței - aproximativ douăzeci de state europene dispuse să ofere garanții de securitate Ucrainei după încheierea conflictului - accentul a fost pus în mod special pe dezvoltarea unei industrii de apărare ucrainene.

„Am constatat că liniile de producție de armament din Europa nu sunt încă suficiente. Trebuie să creștem producția", a spus Volodimir Zelenski.

„Avem, de asemenea, capacități de producție militară în Ucraina. Aproape 60% dintre armele folosite de armata ucraineană sunt fabricate în Ucraina", a adăugat el.

„Ajutorul militar pentru Ucraina este din ce în ce mai mult determinat de capacitatea industriei de apărare", a explicat Taro Nishikawa, coordonatorul proiectului de monitorizare a sprijinului pentru Ucraina în cadrul Kiel Institute.

„Europa a achiziționat deja mai multe arme decât Statele Unite prin noile contracte de apărare, ceea ce marchează o tranziție clară de la exploatarea arsenalelor existente către producția industrială." Franța, prin vocea ministrului Apărării Sébastien Lecornu, a anunțat la începutul lui iunie că „o mare companie producătoare de automobile franceză se va alia cu o firmă de apărare franceză pentru a echipa linii de producție în Ucraina, astfel încât să poată fi fabricate drone".