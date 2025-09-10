Rusia testează „intenționat" NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei

Cel mai nou atac al Rusiei în Ucraina a determinat Polonia să își mobilizeze miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian.

Este pentru prima dată, de la începutul războiului, când Varșovia s-a implicat în conflictul din țara vecină, numind încălcarea spațiului său aerian drept un act de agresiune.

Generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant al forțelor armate americane din Europa, a declarat că numărul incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al NATO „arată clar că acestea sunt teste intenționate ale sistemelor de apărare aeriană și de avertizare timpurie NATO și naționale".

„Trebuie să fim capabili să răspundem eficient de fiecare dată", a declarat Hodges pentru Reuters, adăugând: „Cu siguranță am putea face mai mult".

Radarele armatei poloneze au depistat cel puțin 10 drone care au încălcat spațiul aerian național. Poliția a anunțat că a găsit un aparat de zbor fără pilot într-o localitate aflată la 25 de km de granița cu Belarus.

Armata poloneză a declarat că intrarea dronelor în spațiul aerian al țării în timpul atacului rusesc a fost un „act de agresiune" care a amenințat siguranța publicului și care a necesitat doborârea obiectelor.

„Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri", a declarat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe X.

Polonia l-a informat pe secretarul general al NATO despre acțiunile întreprinse de țară cu privire la obiectele care au încălcat spațiul aerian al țării, a declarat miercuri prim-ministrul Donald Tusk.

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a anunțat că Tusk a convoacat o ședință de urgență a Executivului de la Varșovia pentru ora 08:00, ora locală (ora 9, ora României).

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că va conduce o ședință de urgență a Biroului Național de Securitate, la care va participa și prim-ministrul Tusk.

El a afirmat că este în contact cu toți miniștrii cheie și liderii armatei.

„Securitatea patriei noastre este prioritatea absolută și necesită o cooperare strânsă", a scris președintele polonez pe X, potrivit The Guardian.