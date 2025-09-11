Afirmația lui Charlie Kirk care s-a viralizat după ce a fost împușcat mortal. Vorbea despre subiect cu câteva secunde înainte
Postat la: 11.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Activistul conservator american Charlie Kirk, care a murit după ce a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment public organizat la Utah Valley University, a avut o lungă istorie de opinii controversate și declarații care păreau concepute pentru a stârni reacții din partea celor care nu erau de acord cu el, relatează CBC News. Una dintre acestea s-a viralizat pe rețelele de socializare după moartea sa.
Activist de dreapta și cofondator al Turning Point USA, o organizație conservatoare de tineret, Kirk a contribuit și la mobilizarea tinerilor alegători pro-Trump și a devenit foarte cunoscut pentru videoclipurile sale „Prove Me Wrong" („Convinge-mă că greșesc"), în care se confrunta cu studenți din campusurile universitare americane pentru a dezbate diverse subiecte.
Kirk a fost de asemenea un prezentator radio și podcaster de prim-plan, care și-a folosit frecvent platformele pentru a ataca puncte de vedere pe teme variate precum controlul armelor, schimbările climatice, mișcarea pentru drepturi civile și chestiuni legate de comunitatea LGBT.
În urmă cu câțiva ani, Kirk a făcut un comentariu potrivit căruia unele decese prin împușcare ar „merita" pentru a asigura garantarea celui de-al Doilea Amendament al Constituției SUA, care prevede dreptul de a deține și purta arme.
„Merită să avem, din păcate, un cost de câteva decese prin împușcare în fiecare an, pentru ca noi să putem avea cel de-al Doilea Amendament, care ne protejează celelalte drepturi date de Dumnezeu", a spus el pe 5 aprilie 2023, în timpul unei apariții la campusul Awaken Church din Salt Lake City. „Acesta este un acord prudent", a subliniat el.
Numeroși utilizatori din SUA ai rețelelor de socializare și-au amintit de această afirmație a lui Kirk imediat după ce au apărut primele informații despre împușcarea sa, decesul său fiind confirmat de autorități la scurt timp după aceea. Înregistrări video cu comentariul său sau afirmația transcrisă în text au fost redistribuite de mii de ori în special pe rețeaua de socializare „X", unde el avea peste 5 milioane de urmăritori.
CBC transmite că, în clipele de dinainte ca activistul să fie împușcat miercuri, numeroase transmisiuni live ale evenimentului public la care a participat au arătat că acesta vorbea chiar despre subiectul armelor și al atacurilor armate.
Un membru al publicului l-a întrebat câți atacatori armați care au comis crime în masă în ultimii 10 ani au fost americani transgender. „Prea mulți", a răspuns Kirk.
Persoana i-a spus că numărul este cinci, apoi l-a întrebat pe Kirk dacă știe câți atacatori în masă au existat în total în SUA în ultimii 10 ani. „Numărând sau nu violența comisă de bande?", a răspuns Kirk.
Câteva secunde mai târziu, s-a auzit o bubuitură puternică, asemănătoare unei împușcături, iar Kirk a fost văzut ducându-și pentru o clipă mâna la gât înainte de a cădea de pe scaun, în timp ce participanții la eveniment au început să fugă.
La o conferință politică din decembrie 2023, organizată de grupul său Turning Point USA, revista Wired a relatat că Kirk l-a denigrat pe Martin Luther King Jr., afirmând că emblematicul lider afro-american pentru drepturi civile nu a fost o persoană bună, ci „oribil".
La același eveniment el a contestat de asemenea și Legea Drepturilor Civile din 1965. Aceasta a interzis discriminarea în SUA pe baza rasei, culorii, religiei, sexului și originii naționale și a abolit segregarea.
„Am o opinie foarte, foarte radicală asupra acestui subiect, dar o pot apăra și m-am gândit la ea", a spus Kirk. „Am făcut o greșeală uriașă atunci când am adoptat Legea drepturilor civile în anii 1960".
Kirk a susținut că această lege a creat ceea ce el a numit o birocrație „permanentă", destinată să promoveze diversitatea, echitatea și incluziunea (DEI). Programele DEI au devenit o țintă predilectă de atac pentru conservatorii americani în ultimii ani, iar președintele Donald Trump a luat o serie amplă de măsuri împotriva acestora după ce a revenit la Casa Albă pentru al doilea său mandat prezidențial.
În episodul din 12 octombrie 2022 al emisiunii sale „The Charlie Kirk Show", activistul a discutat despre cum fostul președinte american Bill Clinton a folosit empatia și simpatia ca strategie politică. Într-o paranteză, Kirk a atacat însăși noțiunea de empatie.
„Nu suport cuvântul empatie, de fapt. Cred că empatia este un termen New Age inventat, care provoacă multe pagube", a spus el.
Și acest comentariu al său a fost pe larg reamintit pe rețelele de socializare, mulți utilizatori distribuind fotografii cu Kirk și comentariul juxtapus peste ele. Mulți au respins însă comentariul, considerându-l neverosimil.
Cunoscutul site de „fact check"-ing Snopes a verificat autenticitatea sa și a descoperit o înregistrare video cu momentul.
Într-un interviu acordat în 2021 cunoscutului prezentator TV Tucker Carlson, Kirk a comparat în mod notoriu obligativitatea vaccinării anti-COVID din perioada pandemiei cu Apartheidul. În perioada de vârf a pandemiei Kirk a împărtășit frecvent teorii ale conspirației pe rețelele sociale și a fost suspendat temporar, pentru răspândirea dezinformării, de pe platforma numită atunci ca Twitter.
Admiratorii lui Kirk au subliniat că, în ciuda retoricii sale conflictuale, activistul conservator era un susținător autentic al dezbaterii și a schimbului liber de idei.
Acest lucru a fost ilustrat recent, când el a salutat satirizarea sa de către celebrul serial „South Park" difuzat de televiziunea Comedy Central, afirmând că acest lucru confirmă „dominația noastră culturală virală".
„Trebuie să fim relaxați atunci când suntem luați în derâdere", a spus el pe YouTube despre episodul din 6 august al „South Park", care a prezentat dezbateri în stil „Prove Me Wrong" cu personajul vulgar Eric Cartman stilizat să amintească de Kirk.
„Totul este un succes, totul este o victorie", a spus Kirk pe canalul său popular de YouTube. „Noi, conservatorii, avem pielea groasă, nu subțire. Și puteți râde de noi, nu contează".
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că, în amintirea lui Kirk, a ordonat coborârea în bernă a tuturor drapelelor Statelor Unite până duminică seara, la ora 18:00.
