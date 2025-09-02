Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește. „Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv al SUA"
Postat la: 02.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele rus Vladimir Putin se poate lăuda cu o realizare substanțială. Atacurile sale continue au zdruncinat voința, sfidarea magnifică a poporului ucrainean. Putin ar putea considera că a obținut un succes semnificativ în fața Occidentului, mai ales al Statelor Unite, în războiul din Ucraina, scrie analistul Max Hastings.
„Loviturile sale au erodat nu doar rezistența fizică a Ucrainei, ci și forța sa morală", subliniază acesta, care spune că acum mulți ucraineni sunt dispuși să accepte că, pentru a ajunge la un acord de pace, Ucraina va trebui să facă sacrificii, ceea ce este „în mod evident nedrept, având în vedere că Rusia nu are niciun drept asupra unui singur milimetru din teritoriul ucrainean", conform Bloomberg.
Succesul în rezolvarea crizei depinde de identificarea unor „măsuri suficient de puternice" pentru a forța Kremlinul să accepte condiții acceptabile pe termen lung, inclusiv ridicarea sancțiunilor economice occidentale. „Este o sarcină extrem de dificilă", concluzionează expertul.
„Ce rămâne neschimbat în această tragedie ucraineană este voința neclintită a lui Putin, care este dispus să calce peste cadavre pentru a-și impune viziunea unei Mari Rusii", continuă Hastings. Acesta susține că preocupările economice sau posibilele colapsuri financiare nu îl tulbură deloc pe liderul de la Kremlin, care consideră că posibilele pierderi economice nu reprezintă decât un preț mic pentru o cauză pe care o vede ca fiind inevitabilă.
Putin continuă să propage ideea unei Rusii puternice, aflate în fața unui Occident din ce în ce mai divizat și nesigur. Acesta susține că liderii europeni mențin aparența că sunt sincronizați, dar de fapt aliații se destramă pentru că Trump continuă să-l creadă pe Putin. Puțini împărtășesc această convingere. Ei cred că va fi nevoie de mult mai multe daune decât poate face America pentru a convinge Rusia să accepte termenii.
„Președintele SUA și anturajul său par să înțeleagă prea puțin principiile diplomației - și cu atât mai puțin pe cele ale autocraților. Acționează ca niște oameni de afaceri care îi împiedică pe oficialii americani experimentați și informați să intre în afaceri cu puterile străine", argumentează Hastings.
Editorialistul subliniază că, în general, liderii totalitari nu acceptă acorduri, ci își stabilesc poziții de neclintit. „Putin, la fel ca președintele chinez Xi Jinping și liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, rareori, aproape niciodată, încheie acorduri. Astfel de lideri își stabilesc pozițiile și apoi este greu de convins să se retragă. În războiul tarifar, Trump a reușit să-și intimideze aliații fără a se confrunta cu represalii. Cu toate acestea, China nu și-a schimbat pozițiile de bază și nu dă niciun semn că intenționează să o facă", consideră editorialistul.
Putin a ajuns la concluzia că voința Americii este slabă, iar capacitățile militare ale Europei sunt extrem de limitate. „Observând toate acestea, Putin ajunge la concluzia că voința Americii este slabă, iar capacitățile militare ale Europei sunt extrem de limitate. Trump, pe de altă parte, urmărește doar un armistițiu temporar care i-ar oferi șansa de a-și realiza visul de a primi Premiul Nobel pentru Pace - un subiect pe care l-ar fi ridicat în repetate rânduri în conversațiile cu liderii aliați de la Washington, susținând în același timp campania dură a Israelului împotriva palestinienilor", adaugă editorialistul.
Dificultatea cheie constă în proximitatea geografică a Rusiei față de Ucraina, în timp ce țările occidentale sunt la distanță. În ciuda încercărilor lui Trump de a negocia, Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv Statelor Unite, a concluzionat Hastings.
