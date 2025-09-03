Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
Postat la: 03.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Nu mai puțin de șase candidați ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania de Nord-Westfalia, din vestul țării, ceea ce a dat naștere rapid unei serii de teorii ale conspirației.
Poliția a precizat că nu există dovezi ale unor crime în legătură cu aceste decese, dar asta înseamnă că vor trebui tipărite noi buletine de vot, iar unii alegători care votează prin corespondență vor trebui să-și retrimită voturile. Renania de Nord-Westfalia are o populație de 18 milioane de locuitori, iar 20.000 de candidați vor concura pentru funcții în alegerile locale din 14 septembrie. Numărul deceselor a ridicat totuși semne de întrebare pe rețelele sociale. Ministerul de Interne al landului a subliniat că au decedat și candidați din alte partide, inclusiv din Partidul Verde și din Partidul Social-Democrat.
AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania la alegerile federale din februarie, extinzându-și influența din zona sa de origine - est - și în zone din vestul țării. Agenția de spionaj intern l-a clasificat ca organizație extremistă de dreapta în luna mai, înainte de a suspenda această decizie din cauza unui recurs care așteaptă în instanță. În trei state din est, asociațiile AfD sunt în continuare clasificate ca extremiste.
Relatările inițiale s-au concentrat pe știrea că patru dintre candidații AfD au decedat, dar apoi au apărut decesele a încă doi candidați de rezervă, ceea ce a stârnit o serie de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale. Co-președinta AfD, Alice Weidel, nu a făcut niciun efort pentru a combate speculațiile, repostând o afirmație a economistului pensionar Stefan Homburg, potrivit căruia numărul deceselor candidaților este „statistic aproape imposibil".
Cu toate acestea, întrebat despre zvonurile din partidul său, numărul doi al AfD în Renania de Nord-Westfalia, Kay Gottschalk, a recunoscut marți: „Din informațiile pe care le am în față - dar sunt doar informații limitate - nu reiese nimic care să susțină aceste suspiciuni în acest moment". El a declarat pentru podcastul Berlin Playbook al Politico că partidul său dorește ca aceste cazuri să fie investigate „fără a intra imediat în zona teoriilor conspiraționiste". Dar a adăugat că trebuie să procedeze cu prudență în relația cu familiile afectate, deoarece acestea au pierdut pe cineva drag.
Poliția a declarat agenției de știri germane dpa că cele patru decese inițiale au fost fie din cauze naturale, fie cauza nu a fost divulgată din motive de confidențialitate cerute de familie. Celelalte două decese au fost descrise în mod similar. Strategii AfD speră să obțină victorii în alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia, care sunt considerate primul test electoral de la venirea la putere a noului guvern federal.
La ultimele alegeri regionale din mai 2022, AfD a obținut doar 5,4% într-o regiune care găzduiește centrul industrial al Germaniei, în valea Ruhr, și care a suferit pierderi masive de locuri de muncă. Însă AfD a obținut 16,8% în acest stat la alegerile federale din februarie anul trecut, iar sondajele sugerează că partidul ar putea să se apropie și acum de aceste cifre.
Partidul a găsit sprijin în rândul mai multor personalități de dreapta din SUA, care au acuzat guvernul german că încearcă să suprime AfD prin decizii birocratice. Miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk, care a susținut politicile contra migrației ale partidului de extremă dreapta la începutul acestui an, și-a reiterat sprijinul pentru AfD în ultimele zile. „Fie Germania votează AfD, fie este sfârșitul Germaniei", a afirmat el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Medvedev: "Vești proaste pentru Merz și Macron. Totul s-ar putea termina însă ca în 1945: într-un final, și ei vor fi identificați după dantură!"
Medvedev a scris pe rețelele de socializare ca avansul inregistrat de Rusia in Ucraina este o știre proasta pentru Merz ...
-
Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește. „Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv al SUA"
Președintele rus Vladimir Putin se poate lauda cu o realizare substanțiala. Atacurile sale continue au zdruncinat voința ...
-
China preia controlul asupra Noii Ordini Mondiale
În primul rand, „prietenia" cu India, pecetluita de intalnirea fața in fața de sambata (prima in ultimii șap ...
-
SUA vor să golească Gaza de palestinieni și să reconstruiască teritoriul ca stațiune, așa cum își dorește Trump. Americanii ar administra zona timp de zece ani
Un plan postbelic pentru Gaza exista in cadrul administrației americane și ar prevedea administrarea de catre Statele Un ...
-
China și "Noul Drum al Mătăsii": de la promisiuni uriașe la datorii imense și scandaluri de corupție
Inițiativa Belt and Road (BRI), lansata cu fast de Beijing in 2013, trebuia sa fie un „drum al matasii" modern, me ...
-
Rusia își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului
În ultimii ani, Rusia și-a schimbat strategia de influența globala. Daca in trecut Kremlinul miza pe petrol, gaze ...
-
Armata israeliană se pregăteşte de cucerirea completă a celui mai mare oraş din Gaza: urmează sistarea paraşutării de provizii
Israelul ar urma sa sisteze parasutarea de provizii in Gaza City si sa reduca intrarea de camioane cu ajutoare umanitare ...
-
Cum a avut loc asasinatul lui Andrii Parubii: atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în fostul președinte al Parlamentului ucrainean
Noi informații apar in cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, impușcat mortal sambata in orașul Liov, situat in ves ...
-
Kremlinul și-a modificat pretențiile teritoriale din Ucraina, anunță șeful diplomației turce. Ce vrea Putin acum
Rusia continua sa ceara Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controleaza in totalitate in estul Ucrainei, d ...
-
Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19
Fostul ministru polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a fost internat miercuri in spital dupa ce a fost agresat in ora ...
-
La presiunea lui Donald Trump, țările din NATO cedează și cresc spectaculos de mult bugetul pentru apărare
Cele 32 de tari membre NATO vor aloca in acest an cel putin 2% din produsul intern brut (PIB) pentru aparare, a confirma ...
-
Cacealmaua lui Trump a reușit: Europa renunță la toate tarifele împotriva SUA, fără ca șeful de la Casa Albă să facă la fel
Uniunea Europeana vrea ca, pana la finele acestei saptamani, sa adopte in regim de urgența un act legislativ prin care s ...
-
Donald Trump a încercat să copieze un celebru președinte al SUA, dar eșecul începe să devină vizibil
"Nimic nu are sa se intample pana cand Putin și cu mine nu ne vom intalni", le-a declarat președintele Trump reporterilo ...
-
S-a aflat cum au fost bombardate conductele de gaze Nord Stream: sabotorii au acționat de la bordul unui iaht
Ies la iveala noi detalii despre sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 și 2. Cele doua conducte de gaze au fost bombardat ...
-
Ayatollahul Iranului a ieșit cu un mesaj războinic și lansează acuzații grele la adresa americanilor
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a facut apel duminica la unitatea poporului iranian in fața a ceea ...
-
UE a virat Ucrainei 4,05 miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit". De unde provin banii
Uniunea Europeana a trimis un nou sprijin financiar catre Ucraina, in valoare de 4,05 miliarde de euro, cu doar cateva z ...
-
Genocidul lui Netanyahu continua nestingherit: Israelul a bombardat masiv Gaza - număr mare de victime civile și distrugeri pe scară largă
Israel a continuat bombardamentele asupra orașului Gaza pe parcursul nopții, dupa ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ...
-
După Gaza urmează Cisiordania - Israelul distruge ideea unui viitor stat palestinian
Israelul a dat aprobarea finala pentru un proiect controversat de colonizare in Cisiordania, care ar diviza teritoriul i ...
-
Planul Israelului pentru împiedicarea formării unui stat palestinian. Avertismentele ONG-urilor anti-colonizare
Israelul a aprobat miercuri un proiect cheie de construire a 3.400 de locuinte in Cisiordania ocupata, un plan care, pot ...
-
Noua cortină de fier a Europei. Lituania planifică o „linie de apărare" de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus: câmpuri minate, poduri capcană și zăbrele antitanc
Lituania anunța un nou proiect strategic de aparare naționala și regionala: o zona-tampon de securitate, lata de pana la ...
-
Garanțiile care ar asigura liniștea Ucrainei. Ce a cerut Zelenski și ce oferă liderii europeni. O parte din propuneri, inacceptabile pentru Rusia
În timp ce Washingtonul, Kievul și Moscova tatoneaza terenul unei posibile intalniri trilaterale de pace, dilema g ...
-
Israelul pregătește preluarea Gaza City - Au fost mobilizați zeci de mii de rezerviști
Aproximativ 60.000 de rezerviști israelieni urmau sa primeasca ordine de chemare in lupta, pe care armata le va emite in ...
-
Kim Jong Un se pregătește de un război nuclear cu SUA și Coreea de Sud: amenințări pentru americani
Președintele din Coreea de Nord, Kim Jong Un, le-a solicitat subalternilor „extinderea rapida" a capacitaților nuc ...
-
Întâlnirea tensionată dintre Putin și Zelenzki ar putea avea loc chiar lângă România. Președintele rus ar fi accepat întâlnirea cu omologul ucrainean
Conform informațiilor Reuters, citate de Ukrainska Pravda, o intalnire intre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar put ...
-
Intalnirea Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele importante după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează?
Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump au discutat luni, timp de mai multe ore, despre soarta Ucraine ...
-
Rușii au pus steagul Americii pe transportorul blindat care atacă trupele ucrainene, în Zaporojia: „Se consideră deja aliați"
Russia Today a publicat imagini in care se vede cum steagul Statelor Unite ar fi fost montat alaturi de steagul Rusiei p ...
-
Alertă diplomatică: Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska
Alerta diplomatica in UE dupa summit-ul SUA - Rusia privind pacea din Ucraina. Ambasadorii țarilor UE s-au reunit de urg ...
-
Fostul președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace"
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamagit de rezultat ...
-
Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10"
Un acord de incheiere a razboiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țarile eur ...
-
Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte"
Nimeni nu știe cu adevarat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin in cadrul summitului lor de aproape ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu