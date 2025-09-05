Marele scandal agricol grecesc, pus la cale de elita politică și plătit de oameni obișnuiți

O fraudă de proporții cu fonduri europene pentru agricultură este în prezent investigată în Grecia, iar ancheta scoate la iveală modul în care instituțiile statului ar fi putut fi folosite pentru deturnarea banilor publici. Cazul implică cereri false pentru subvenții agricole, despre care se afirmă că ar fi fost gestionate cu implicarea unor figuri politice de rang înalt.

Între 2016 și 2022, documentele oficiale ale statului grec arată o creștere semnificativă a numărului de oi pe insula Creta - de peste două ori mai mare într-un interval de șase ani. Totuși, datele privind producția de lapte de oaie nu reflectă această evoluție. În cadrul Politicii Agricole Comune (PAC), subvențiile sunt alocate în funcție de suprafața de teren și numărul de animale deținute. Grecia primește aproximativ 2 miliarde de euro anual prin acest mecanism.

În centrul cazului se află OPEKEPE, agenția de stat responsabilă cu gestionarea și controlul plăților agricole în Grecia. O anchetă oficială, desfășurată de Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kövesi, investighează o posibilă fraudă organizată „în mod sistematic". Potrivit EPPO, schema ar putea data încă din 1998, dar ar fi fost intensificată după alegerile din 2019, odată cu revenirea la guvernare a partidului conservator Noua Democrație.

Printre acuzațiile analizate de anchetatori:

-Terenuri agricole înregistrate fictiv și transferate între persoane de la un an la altul.

-Supraestimări ale numărului de animale, în special pe insula Creta.

-Creșteri nerealiste ale populației de albine în regiuni afectate de incendii și secetă.

-Implicarea a doi foști miniștri în facilitarea sau încurajarea deturnării de fonduri.

Până acum, 13 membri ai Parlamentului din partea partidului Noua Democrație, precum și câte un parlamentar din partea PASOK și SYRIZA, au fost menționați în anchetă. Un ministru și patru secretari de stat au demisionat. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat că „nu are nimic de ascuns" și s-a angajat să investigheze cazul, însă a refuzat susținerea unei anchete parlamentare complete. Mitsotakis a primit el însuși subvenții agricole între 2014 și 2021. Guvernul a precizat că premierul a beneficiat de aceste plăți în calitate de proprietar de terenuri și că „același cadru legal se aplică tuturor".

Opoziția a criticat poziția premierului. Nikos Androulakis, liderul PASOK, a pus sub semnul întrebării credibilitatea acestuia, în timp ce SYRIZA a afirmat că Mitsotakis este „ori complice, ori șantajat". Trei foști directori ai OPEKEPE care au încercat să blocheze cereri suspecte - în total peste 12.000 de aplicații - au fost înlăturați din funcții. Investigații europene au interceptat convorbiri în care oficiali își exprimau îngrijorarea, dar solicitau totuși aprobarea plăților.

Se presupune că, înaintea inspecțiilor europene, unii fermieri din Creta au fost avertizați din timp și au fost sfătuiți să-și mute temporar animalele pentru a părea în regulă. Guvernul neagă orice legătură între scandal și schimbările electorale din Creta, care a votat masiv cu Noua Democrație în 2023. Comisia Europeană a aplicat deja o primă amendă de aproximativ 415 milioane de euro Greciei. Suma urmează să fie acoperită din fonduri publice, ceea ce înseamnă că cetățenii greci vor suporta costul.

Potrivit unor estimări, fiecare grec ar trebui să muncească o zi întreagă la salariul minim pentru a acoperi valoarea amenzii. Alte sancțiuni ar putea fi impuse în lunile următoare, în funcție de evoluția anchetei. Cazul OPEKEPE vine după o serie de controverse care au afectat guvernul Mitsotakis. În 2022, nepotul premierului a demisionat din funcția de secretar general al guvernului după un scandal privind interceptările telefonice ilegale. În 2023, ministrul transporturilor a demisionat în urma unui accident feroviar în care au murit 57 de persoane, dar a revenit ulterior în Parlament.

Deși premierul vorbește despre o „nouă Grecie", reformată și modernizată, aceste episoade ridică semne de întrebare privind transparența și responsabilitatea politică. Ancheta Parchetului European continuă, iar concluziile sale vor influența atât viața politică internă a Greciei, cât și relațiile acesteia cu instituțiile europene în perioada următoare.