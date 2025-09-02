Medvedev: "Vești proaste pentru Merz și Macron. Totul s-ar putea termina însă ca în 1945: într-un final, și ei vor fi identificați după dantură!"

Medvedev a scris pe rețelele de socializare că avansul înregistrat de Rusia în Ucraina este o știre proastă pentru Merz și Macron.

Știrile despre acțiunile Rusiei în conflictul ucrainean și despre faptul că președintele american Donald Trump este în viață reprezintă vești proaste pentru cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și pentru președintele Franței, Emmanuel Macron, a apreciat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, într-o postare pe rețeaua X.

La mesajul său de pe respectiva platformă, Medvedev a atașat o captură de ecran cu un text. În care Merz și Macron sunt calificați „gemeni dizigoți" și „monștri rari". Conform textului, unul dintre ei este „însetat de răzbunare". Celălalt, „cocoșul", se teme de prădătorul de la poartă și „îl șantajează pe Trump cu președintele rus Vladimir Putin".

„Postfață: știrea că Trump este în viață și că Rusia avansează (în Ucraina, n.r.) este o veste proastă pentru gemenii dizigoți", scrie Medvedev în postarea lui de pe rețeaua de socializare X. Textul capturii de ecran adăugate la postare spune, de asemenea, că Merz și Macron au uitat lecțiile celui de-al Doilea Război Mondial.

„Totul s-ar putea termina însă ca în 1945: într-un final, și ei (Merz și Macron, n.r.) vor fi identificați după dantură", se arată în captura de ecran din mesajul lui Medvedev. (M.G.G.)