Maduro e mai tare ca Bolojan: "Crăciunul începe la 1 octombrie. Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
Postat la: 09.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat că și în acest an Crăciunul va începe oficial pe 1 octombrie, prin decret prezidențial, prezentând decizia drept o măsură de stimulare a economiei și a „dreptului la fericire" al populației. Practica, repetată în ultimii ani, vine pe fondul tensiunilor politice și al presiunilor externe asupra regimului de la Caracas.
„Vom aplica formula din anii precedenți, care a avut un efect foarte pozitiv asupra economiei, culturii, bucuriei, fericirii (...). Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie", a declarat Nicolas Maduro în cadrul emisiunii sale televizate săptămânale. Șeful statului socialist este obișnuit cu acest lucru. Anul trecut, el a devansat deja începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, în plină criză politică legată de realegerea sa contestată. El a „lansat" Crăciunul și în octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 și 2023.
Anul acesta, Nicolas Maduro a declarat că apără „dreptul la fericire" al venezuelenilor, în momentul în care Statele Unite au trimis nave de război în apropierea apelor teritoriale ale țării, în cadrul unei operațiuni pe care o prezintă ca fiind una antidrog. Caracas consideră însă că este vorba de o încercare de a răsturna regimul său. „Și în acest an, Crăciunul începe pe 1 octombrie cu bucurie, comerț, activitate, cultură, colinde", dansuri și mâncăruri tradiționale, a afirmat președintele.
