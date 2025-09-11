Inflația anuală accelerează puternic și ajunge la 9,9% în luna august. Creșteri semnificative de prețuri după liberalizarea pieței de energie și majorarea TVA
Postat la: 11.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Rata anuală a inflaţiei în august 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 9,85%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare, cu 10,48%, arată datele Institutului Național de Statistică. Creșterea este semnificativă față de iulie, când rata inflației a fost de 7,8%.Vedeta scumpirilor din august continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 65,73%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. În acelaşi interval, preţurile serviciilor s-au majorat cu 9,85%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 8,92%.
În calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice.
De menționat de asemenea că TVA-ul a crescut de la 1 august, cota standard ajungând la 21%, iar cota redusă s-a uniformizat la 11%. La alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în acest interval la fructele proaspete, cu 41,73%, urmate de fructe și conserve din fructe, cu 27,05%, și cacao și cafea, cu 19,03%. Creșteri semnificative se constată și la citrice, cu 14,79%, la pâine, cu 9,45%, sau la uleiul comestibil, cu 11,07%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 8,74%, iar laptele de vacă a fost mai scump cu 9,93%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 7,64%, iar cel al vinului cu 7,11%. O altă majorare importantă a tarifelor în august se constată și la margarină, cu 9,35%.
În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în august 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul seviciilor de igienă și cosmetică, cu o creștere a tarifelor de 19,27%, urmate de călătoriile cu trenul, prețul biletelor CFR majorându-se cu 18,59%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, cu creștere de 13,78%, urmate de serviciile poștale cu 12,45%. O masă la restaurant sau servirea unei cafele s-au scumpit cu 12,29%, iar chiriile au crescut în ultimul an cu 10,55%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,30%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 10,93%. Dintre mărfurile nealimentare, vedeta scumpirilor din august continuă să fie tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 65,73%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025.
Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică, care și-a majorat tarifele cu 13,63%, la tricotaje, cu 8,47%, detergenți, cu 8,37%, tutun și țigări, cu 8,67%. Nu în ultimul rând și medicamentele și-au majorat prețurile în august cu 5,25%. În perioada august 2025 - august 2024, singurele scăderi de preţ a fost înregistrată în cazul mărfurilor alimentare, la zahăr (-2,60%) și la cartofi (-9,36%). În cazul serviciilor, o scădere importantă a tarifelor a fost înregistrată la serviciile de transport aerian (-7,25%), la cele de poștă și telecomunicații (-0,72%) și la serviciile telefonice (-1,98%).
Preţurile de consum în august comparativ cu luna iulie au crescut cu 2,10%. În intervalul august2025/iulie2025, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 2,10%, cel al mărfurilor alimentare cu 1,63%, iar cele ale serviciilor s-au majorat cu 2,87%. Cele mai mari creşteri lunare la mărfurile alimentare s-au înregistrat la cele aferente categoriei cacao și cafea cu 4,65%. Prețul cafelei s-a majorat cu 3,94%, iar restul alimentelor au consemnat majorări de două-trei procente. Serviciilor aeriene cresc în august, cu 11,02%. Prețul biletelor CFR au crescut cu 1,43% față de luna anterioară, iar tarifele chiriilor au crescut cu 2,35%. În rest la această categorie, sunt creșteri de unu-două procente.
În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică a continuat să se scumpească într-o lună cu 2,56%, iar gazele și-au majorat tarifele lunare cu 0,21%. Combustibilii și-au majorat tarifele cu 3,33% în luna august. INS precizează că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) Mugur Isărescu a prezentat în august raportul asupra inflației, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că inflația a accelerat puternic în luna iulie, ca urmare a liberalizării prețurilor la energie electrică începând cu data de 1 iulie 2025. Mugur Isărescu a anunțat că BNR a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025, de la 4,6%, la 8,8% la sfârșitul anului. Guvernatorul Isărescu avertizează totuși că inflația s-ar putea situa la peste 9% la finele anului, cu un vârf de 9,6% în septembrie. "În septembrie, probabil va fi vârful de inflație. În loc de 9%, probabil va fi 9,6-9,7%, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri", a spus Isărescu. În august, inflația e deja la aproape 9,9%.
Declarațiile lui Isărescu despre plafonări și TVA:
Așteptările inflaționiste pe termen scurt și-au accentuat tendința ascendentă pe termen lung. (...) Analiștii cred că vom reuși să aducem inflația în țintă peste un an. Așa-i cu plafonările. Sunt introduse ca să facă un bine, să tempereze presiunile sociale. Și fac acest lucru când sunt introduse, dar când se renunță la ele, când se termină efectul, nu este deloc plăcut. Pe de altă parte, avem și majorarea TVA-ului și accizelor din luna august 2025, măsură absolut necesară să facă corecția fiscal-bugetară deocamdată pe partea de venituri și pentru a recâștga credibilitatea și a evita retrogradarea ratingului de țară.
