NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere
Postat la: 10.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
NATO nu consideră incursiunea dronelor rusești în Polonia un atac, însă analizează incidentul. Între 6 și 10 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fiind detectate de radarele Patriot. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere și realimentare, iar Consiliul Nord-Atlantic se reunește miercuri pentru a discuta situația.
Un oficial al NATO a declarat că Consiliul Nord-Atlantic se reunește pentru o întâlnire miercuri dimineață și va discuta incidentul din Polonia. NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, a declarat o sursă din Alianța Nord-Atlantică pentru Reuters. Însă indicațiile inițiale sugerează că incidentul din Polonia a fost o incursiune deliberată a dronelor rusești, a precizat aceeași sursă.
A fost pentru prima dată când aeronavele NATO s-au confruntat cu o potențială amenințare în Polonia, a mai spus sursa, care a precizat că între 6 și zece drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Forțele aliate au trimis avioane poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane italiene de supraveghere AWACS și aeronave pentru realimentare. Un oficial al NATO a declarat de asemenea că Consiliul Nord-Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va aborda și incidentul din Polonia.
