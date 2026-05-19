Amendament introdus de PSD în Parlament: Se abrogă 12 articole din OUG pentru SAFE

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului a admis, marți, un amendament depus de grupul parlamentar PSD în timpul ședinței, privind abrogarea articolelor III - XIV din Ordonanța de Urgență 38/2026 privind derularea programului SAFE de înzestrare a forțelor militare. Amendamentul vine pe fondul atacării actului normativ la CCR de către Avocatul Poporului.

Programul european pentru industria de apărare se află în pericol de a fi blocat în România. Ordonanța de Urgență prin care Guvernul Ilie Bolojan a adoptat un set de măsuri pentru programul SAFE a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan fusese demis prin moțiune de cenzură și funcționa ca Guvern interimar. Potrivit legii, un Guvern demis de Parlament nu are voie să adopte Ordonanțe de Urgență. În actul apărut în MOf apare că OUG a fost adoptată pe 4 mai, înainte ca Guvernul să fie demis.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 4 mai a intrat un proiect de Ordonanță care conținea doar două articole, strict referitoare la SAFE, forma inițială fiind avizată de Consiliul Legislativ. Potrivit legii, avizul CL este consultativ, dar este obligatoriu să existe la momentul publicării actului în Monitorul Oficial. Complicațiile au apărut pentru că în ședința din 4 mai, Guvernul a introdus în OUG alte 12 articole, între care facilități acordate unor agenți economici, astfel că a fost nevoie ca Guvernul să ceară un nou aviz de la Consiliul Legislativ.

Avizul Consiliului Legislativ pe forma extinsă adoptată de Guvern în ședința din 4 mai, care conținea 12 noi articole, a venit în data de 5 mai, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Pe aceste considerente, Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la CCR Ordonanţa de urgenţă. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului a admis, marți, un amendament depus de grupul parlamentar PSD în timpul ședinței și citit de președintele comisiei, Ion-Cristinel Rujan. Amendamentul elimină din legea de aprobare a OUG articolele pentru care Guvernul Ilie Bolojan nu a primit avizul Consiliului Legislativ înainte să fie demis de Parlament.

„Avem amendament din partea grupului PSD privind abrogarea celor 12 puncte care vizează acte normative adăugate în data de 4 în ședința de Guvern după ce se primise un aviz favorabil de la Consiliul Legislativ pentru primele două puncte. Noi am depus, de la grupul PSD, un amendament să abrogăm articolele III-XIV din Ordonanță, cele adăugate în ședința de 4 mai și neavizate de Consiliul Legislativ", a declarat senatorul PSD.

Amendamentul a fost supus la vot și a fost admis cu majoritatea voturilor membrilor comisiei. Proiectul de lege de aprobare a Ordonanței 38/2026 urmează să fie analizat în comisiile de Buget, Apărare și Economică, pentru a primi un raport comun, după care va fi repartizat plenului Senatului pentru vot final.

Întrebat vinerea trecută, într-o conferinţă de presă, dacă există riscul de blocare a programului european pentru industria de apărare, în contextul în care Ordonanţă de urgenţă a Guvernului a fost atacată la Curtea Constituţională, președintele Nicușor Dan a spus că un asemenea risc nu există și că există „un backup în Parlament".

„Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat", a zis șeful statului.