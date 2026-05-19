Noua consilieră de la Cotroceni se dă de gol într-un interviu despre cum au fost aranjate alegerile prezidențiale pentru Nicușor Dan
Postat la: 19.05.2026 |
La Cotroceni a venit o consilieră nouă, o domnișoară pe nume Martina Orlea despre care auzim că ar fi specialistă în marketing digital și că ar fi avut ceva rol - deloc mic - în campania online a lui Nicușor de anul trecut. Fiind tânără și neliniștită, dânsa zice și lucruri trăsnite care ridică involuntar vălul de pe frauda electorală de anul trecut. De altfel ceea ce zice dânsa ar fi rămas ni vu, ni connu, pe undeva prin cotloanele Youtube, dacă nu ar fi ajuns astăzi consilieră la Cotroceni și nu s-ar fi apucat fel de fel de oameni răi să o caute la dosar și la "prințipii".
Mai precis, într-o dezbatere online din urmă cu 7 luni intitulată „Political Tech Review: Romanian Elections 2025" și înregistrată pe un oarecare cont mic și hiper-specializat de Youtube, tânăra consilieră zice ceva de-a dreptul interesant din perspectiva unui specialist în marketing:
„Știam că vom pierde pe Tiktok, pentru că pe Tiktok candidații pro-ruși se comportă foarte bine și și-au pregătit cu luni înainte infrastructura. Așa că pe Tiktok am renunțat de la bun început, ca și campanie, să facem conținut pozitiv, pentru că știam că vom pierde, așa că ne-am bazat doar pe ceea ce vor crea voluntarii noștri acolo. Dar pentru noi, nu acolo a fost focusul campaniei noastre pentru că știam că nu putem câștiga acolo, și știam, de asemenea, că votanții noștri nu sunt acolo, fiind vorba de votanți mai puțin educați și care câștigă mai puțini bani, adică nu erau votanții noștri." (urmăriți de la min. 8:20 în linkul de mai sus)
Din perspectiva cuiva care lucrează în domeniu, ceea ce spune Martina e o banalitate. La baza oricărei campanii de marketing, indiferent de faptul că vrei să vinzi un iaurt, o bormașină sau un politician, stă triada segmentare - țintire - poziționare. Se definește piața în grupuri-țintă, se alege grupul potrivit de clienți (sau mulțimea de grupuri) și se stabilește cum vrem să fie perceput produsul nostru pe piață în cadrul grupurilor-țintă vizate. E o chestie relativ simplă, ușor de înțeles. Ca politician, tineretului șomer trebuie să-i zici că vei construi fabrici (fiindcă asta îl doare pe el), bătrânilor că le crești pensiile, mamelor singure că vei mări alocațiile copiilor etc. Și astfel, iei voturi de la toți. Nu e nimic complicat de înțeles.
Numai că fătuca asta scapă, fără să vrea, un porumbel foarte interesant. Într-o campanie electorală prezidențială victoria e dată foarte simplu: prin votul majorității. Ai mai multe voturi decât contracandidatul? Ai câștigat. Ai mai puține? Ai pierdut. Nu mai există „turul 3", nu e că „ai trecut pragul electoral"... nu nene, e chestie de DA sau NU. Pierzi sau câștigi. Ceea ce înseamnă că trebuie să te străduiești să iei voturi de la toată lumea, chiar și de la ăia cărora le vei da cu flit a doua zi după procesul electoral (și tu știi că le vei da cu flit, deși ei nu știu).
Bun. Acestea fiind zise (și înțelese), don'șoara Martina ne spunea în urmă cu 7 luni că ei au segmentat piața, printre altele, după educație și după venituri și că au abandonat din start, pur și simplu, lupta pentru segmentele de piață cu „mai puțină educație" și „venituri mai mici".
Or, tocmai aici e aici: în România segmentele astea sunt nu majoritare, ci
