Războiul din Golf și calculele lui Donald Trump înaintea alegerilor "midterms" și mutarea Iranului
Postat la: 03.10.2026 |
Teheranul oferă o foaie de parcurs pentru pace, dar Washingtonul refuză concessions până la alegeri. Flavius Caba explică faptul că blocajul simultan pe Hormuz și Bab-el-Mandeb va scumpi combustibilii, forțând statele din Golf să caute un pact de neagresiune cu Iranul.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, susține că a fost elaborat un document în care propune o încetare rapidă a războiului și a vorbit despre redeschiderea Hormuz. În ce termeni ar fi posibil acest lucru? Referitor la această propunere pe care ministrul iranian de Externe a făcut-o la New York și anume să prezinte o foaie de parcurs rapidă pentru încetarea războiului și pentru redeschiderea strâmtorii, a fost transmisă prin intermediari, și anume Qatar, mediatorii qatarezi, a fost transmis către americani, iar discuțiile nu au fost purtate în mod direct. Acest plan este aproape similar cu ceea ce conține Memorandumul de Înțelegere stabilit anterior, probabil cu unele mici ajustări și concentrându-se pe câteva mari subiecte.
De partea cealaltă, orice discuție începe de la redeschiderea Hormuz, dar mai ales de la soluționarea dosarului nuclear, în ideea că SUA vor să se asigure că Iranul nu va avea niciodată arme nucleare. Pe chestiunea nucleară, discursul premierului Netanyahu, unde el a evidențiat că, prin operațiunile pe care le-a desfășurat Israelul, au distrus programul nuclear iranian, bineînțeles au distrus și alte capabilități militare ale Iranului, explică politologul Flavius Caba, expert în Orientul Mijlociu, pentru Adevărul.
Iar aici poziția Statelor Unite și interesul lor este de a prelungi acest război pentru a exercita o presiune cât mai mare asupra economiei Iranului. Dar în același timp, acest război, dacă e să se prelungească, afectează piețele globale de energie și menține prețurile crescute la combustibil. Chiar dacă piețele globale, și o să revin la această idee, piețele globale privind energia au dovedit o reziliență destul de bună pe parcursul acestor șapte luni de conflict. S-a așteptat să fluctueze mult mai puternic, dar am văzut că prin anumite ajustări s-a ajuns totuși la o menținere a unui preț la un nivel gestionabil.
SUA se apropie de alegerile de la mijlocul mandatului, midterm. Dacă după acest moment, în funcție de rezultate, președintele Trump are posibilitatea inclusiv să reînceapă conflictul cu partea iraniană, pentru că, în momentul respectiv, nu va mai fi constrâns de opinia electoratului. Și atunci va încerca să implementeze ceea ce consideră, probabil, că este mai bun pentru a-și atinge interesele. În schimb, dacă ne reîntoarcem la un conflict, aici ar putea să dăuneze relațiilor cu statele din Golf, Golful Persic, și anume din formatul Consiliului de Cooperare, deoarece Iranul încă are multe opțiuni pentru a răspunde și a escalada.
Situația actuală, putem spune, din strâmtoarea Hormuz se află într-o fază de ușoară escaladare prin aceste presiuni. Există aceste răspunsuri reciproce: Statele Unite atacă, Iranul răspunde. Ambele părți au capacitate să absoarbă aceste lovituri dintr-o parte și dintr-alta. În schimb, am văzut că în ultima perioadă asistăm la o escaladare și pe orizontală la nivelul Orientului Mijlociu, intrând în joc și houthi în zona strâmtorii Bab-el-Mandeb. Deci aici, odată cu intrarea în joc și a presiunii din Bab-el-Mandeb, reprezintă o nouă etapă în exercitarea de presiuni asupra economiei și energiei la nivel mondial.
Ce a făcut Iranul prin această propunere? Ei măcar spun că au un plan pe care l-au prezentat și văd în felul următor etapele pe care să le urmeze Statele Unite, menționând de acele condiții ale Memorandumului de Înțelegere. Statele Unite, pe de altă parte, își mențin poziția că acel Memorandum de Înțelegere este deja caduc, nu mai poate fi implementat și oricum orice înțelegere trebuie reluată, probabil, pe alți termeni.
Nici statele din Golf nu au o propunere foarte clară de încetare a conflictului, chiar dacă există discuții exploratorii la nivelul Golfului. Statele din Consiliul de Cooperare al Golfului, în prezent, se află într-o diplomație și o discuție destul de efervescentă în ceea ce privește identificarea de soluții.
Și anume, una dintre soluțiile care se vehiculează cel mai mult este existența unui pact de neagresiune în care să fie incluse toate statele Consiliului de Cooperare al Golfului, bineînțeles, să fie extins la Iran. Există o arhitectură de securitate regională în care și Iranul să fie inclus în această soluție, astfel pentru a deescalada situația. Există o astfel de abordare și o astfel de tendință la nivel regional, unde statele regionale nu mai doresc să continue această escaladare din motive pur economice.
Economiile lor sunt destul de afectate de acest conflict în ceea ce privește și dezvoltarea proiectelor individuale de țară, cum e în Arabia Saudită Viziunea 2030, care, din cauza acestui conflict, a impus implementarea unor ajustări.
Pe de altă parte, am văzut că discursul președintelui Trump este unul pe care în general îl folosește, lăsând impresia la ONU că ar avea un plan de a ajunge la un acord cu Iranul, astfel încât să ajungă la o dezvoltare extraordinară. Acesta este discursul președintelui Trump pe care îl folosește, lăsând impresia că are control asupra situației. El stabilește termene și el, prin toate acestea, indică faptul că va câștiga.
Din punctul ăsta de vedere al discursului președintelui Trump, ne-am obișnuit cu modul în care el își prezintă opinia și modul în care să o ducă la bun sfârșit. Până acum am văzut, Statele Unite nu au îndeplinit niciun obiectiv strategic major din ceea ce a fost stabilit la începutul conflictului, însă a generat această problemă în strâmtoarea Hormuz, cu o presiune asupra piețelor energetice și a economiei la nivel mondial.
Nici premierul Netanyahu, prin discursul său de la ONU, nu a lăsat de înțeles că ar prefera o continuare a operațiunilor militare în Iran. Pentru a schimba situația din punct de vedere militar în Iran e nevoie doar de o dislocare masivă de forțe terestre, ceea ce va duce la costuri politice destul de mari ale factorilor decidenți care vor aduce această decizie.
Chiar dacă Trump ar avea posibilitatea să adopte o astfel de decizie, cum am zis, după concluzionarea rezultatelor de la jumătatea mandatului, pentru că, ulterior, nu mai răspunde politic față de foarte mulți, nici față de electorat, dar nici față de Congres, adică poate să utilizeze prerogativele sale de președinte.
Într-adevăr, dacă va fi o înțelegere, va trebui să includă la înțelegerea asta... și e o înțelegere, cred, să fie extinsă inclusiv, probabil, la Liban. Adică să existe acest acord pe Liban, undeva să vedem progrese substanțiale și în discuțiile dintre Israel și Liban.
Bineînțeles, dacă se va continua războiul și se va continua această situație, problema economică, presiunea economică va continua la nivel mondial și va deveni din ce în ce mai mare. Și anume, presiunile vor fi la nivelul produselor diesel, aici va fi ce va duce indirect la afectarea agriculturii și la o creștere a prețurilor destul de mare, după cum și produsele de fertilizatori și alte bunuri de consum imediat care sunt importate sau transportate prin cele două strâmtori, și anume strâmtoarea Hormuz și Bab-el-Mandeb. Vorbim acum de o presiune simultană pe ambele strâmtori.
La fel, Arabia Saudită, ca fiind principalul jucător din Consiliul de Cooperare al Golfului, este dispusă și poartă în continuare discuții cu Teheranul, și celelalte state din regiune poartă discuții cu Teheranul. Anume, pentru a ajunge la o soluție, problemele vor rămâne pe modul cum va fi gestionată strâmtoarea Hormuz și să nu urmeze și o posibila gestionare și a strâmtorii Bab-el-Mandeb.
Dacă se va continua cu conflictul în strâmtoarea Hormuz, am putea asista ca la final să existe un mecanism de gestionare a traficului, adică să existe anumite cerințe de a se plăti anumite servicii, dar probabil în care să fie incluse toate statele din regiunea Golfului Persic. Deci, chiar dacă până în prezent Iranul și Omanul au ajuns la anumite acorduri, acesta nu este final, de implementare finală, și poate fi ajustat până la o decizie totală din punct de vedere al evoluției la nivel regional.
Oricum, în prezent, situația din Orientul Mijlociu a fost umbrită de acest dialog la nivel strategic dintre Statele Unite și China și, în subsidiar, și de problematica inteligenței artificiale. Deci, am observat că, într-adevăr, această discuție, acest dialog e mult mai mare, transcende această problemă a Orientului Mijlociu. Iar un alt element, pe locul doi, e conflictul din Ucraina.
Undeva, conflictul din Orientul Mijlociu este lăsat într-un plan al treilea, după cum am zis. Nici dintr-o anumită perspectivă europeană... noi vorbim mai mult acum de conflictul din Orientul Mijlociu analizând și gândindu-ne mai mult la implicațiile economice și energetice. Bineînțeles, acest dosar nuclear în care apar diferite discuții. Franța mai are anumite tendințe izolate, am văzut acum și cu Arabia Saudită, dar și președintele Macron se află înspre final de mandat.
Există anumite dinamici care vor influența decisiv într-un fel anumite tendințe din zona Orientului Mijlociu: alegerile din Israel, alegerile din Statele Unite. Până atunci, nu cred că vom asista la schimbări substanțiale ale situației actuale în Orientul Mijlociu, mergând pe acest impas strategic în care ne aflăm, care, din păcate, reiterez faptul că nu e convenabil niciunei părți, nici iranienilor, nici Statelor Unite, dar nici la nivel global.
Din punct de vedere al energiei, sistemul energetic global a reușit totuși să fie unul rezilient în lunile acestea. Și asta și pentru că s-a implicat și mult Agenția Internațională pentru Energie. Au autorizat eliberarea din rezervele de urgență, cred că 400 de milioane de barili. Deci au existat mai multe coordonări cu statele membre din agenție.
De asemenea, unele state și-au crescut producția, cum sunt Statele Unite, Argentina, Brazilia, Canada, Guyana. Toate acestea au adus în plus barili pe piață.
De asemenea, un element foarte important e faptul că și China și-a ajustat abordarea față de acest sector și a redus consumul, și-a redus importul, înainte importa vreo 11 milioane, a ajuns undeva în august să importe undeva la 7 milioane. Deci China a reușit, prin mixul său energetic și prin capacitate, să schimbe puțin și dinamica. Și-a redus anumite capacități operaționale la rafinerii, au intrat unele măsuri de protecție. Deci, în general, China, din nou cum am zis, prin această reducere a importurilor a contribuit și ea la menținerea acestei reziliențe la nivel mondial a pieței de energie electrică.
Poziția Iranului e că are dreptul să aibă program nuclear civil și dreptul de a îmbogăți uraniul pe teritoriul său până la un nivel civil, anume 3,67%. Vom vedea dacă se va ajunge la un compromis. Ca o idee probabil fundamentală a discuției e faptul că, indiferent de presiunea exercitată de Statele Unite, Iranul nu va capitula. Și nu va capitula indiferent dacă are provocări mari din punct de vedere economic, din punct de vedere al poziției naționale. Sunt foarte puternici în astfel de situații și de aceea e foarte dificil să vedem implementată această dorință a președintelui Trump, și anume aceea de a face Iranul să capituleze.
Am văzut că poziția Chinei cred că se menține aceeași: a venit cu câteva propuneri, atât în Egipt, cât și la BRICS, pentru desescaladarea situației din Orientul Mijlociu. Nu este în favoarea continuării.
Cu toate că, clar vedem, din punct de vedere comercial e partenerul principal al multor state din Consiliul de Cooperare al Golfului: Arabia Saudită, Irak, Kuweit. E oficial pe locul 2, dar neoficial e pe primul loc, pentru că nu poate fi recunoscut oficial. Deci, oricum, aceasta este poziția, deocamdată, a Chinei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Rusia amenință cu apocalipsa peste Ucraina: Le cere diplomaţilor şi străinilor să părăsească Kievul
Rusia a facut din nou apel sambata catre diplomati si cetatenii straini aflati la Kiev sa paraseasca orasul, avertizand ...
-
Arabia Saudită plănuiește un atac pentru a rupe blocada din Marea Roșie. Sprijinul aliaților ar putea fi limitat
Arabia Saudita planuiește o ofensiva impotriva militanților Houthi din Yemen, susținuți de Iran; printre opțiunile luate ...
-
Descoperiri șocante pe contul de socializare al pilotului care ar fi vrut să prăbușească avionul în Israel
Pilotul suspectat ca ar fi atacat un alt pilot la bordul unui zbor Flydubai cu destinatia Tel Aviv, miercuri, a fost con ...
-
Scandalul declanșat de ambasadoarea americană Kimberly Guilfoyle, preluat de presa franceză. Le Monde: Nu este la prima încercare de a se amesteca în afacerile Greciei
Cotidianul francez Le Monde dedica un articol amplu scandalului legat de ambasadoarea Statelor Unite in Grecia, Kimberly ...
-
Vladimir Putin repetă „cea mai mare catastrofă" a secolului. Șeful CIA a vrut să-l avertizeze, dar a refuzat întâlnirea
Directorul CIA, John Ratcliffe, i-a avertizat pe oficialii ruși ca economia Rusiei s-ar putea prabuși intr-o criza de ti ...
-
Tentativa de atantat asupra bazei americane din Marea Britanie - Marco Rubio vorbește de un actor străin
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, afirma ca un actor strain a fost implicat intr-un complot aparent vizand atacare ...
-
Victorie istorică pentru dreapta radicală din Franța. Partidul condus de Marine Le Pen a obținut cele mai multe mandate de până acum în urma alegerilor pentru Senat
Partidul Adunarea Naționala (Rassemblement National - RN), condus de Marine Le Pen, și aliații sai au obținut 15 mandate ...
-
Trump respinge oferta Iranului pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Liderul SUA ar lua în calcul noi atacuri
Președintele american Donald Trump a respins vineri o propunere iraniana privind redeschiderea stramtorii Ormuz in terme ...
-
Ungaria nu s-a alăturat grupului Carpathian8 și blochează un depozit petrolier pentru Ucraina
Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat ca Budapesta a primit invitația la forum, dar a refuzat-o din motive inteme ...
-
SUA pregătesc terenul pentru o operațiune militară în Cuba: Armata caută trupe disponibile în următoarele 90-120 de zile
Statele Unite par sa avanseze pregatirile pentru o eventuala operațiune militara in Cuba, dupa luni de planificare la ni ...
-
Concluziile summitului de la Washington: Ce au hotărât Donald Trump și Xi Jinping
Presedintele SUA, Donald Trump, l-a primit joi pe presedintele chinez Xi Jinping la Casa Alba, discutiile privind comert ...
-
Ucraina anunță o premieră mondială pe front: A început Operațiunea „Vivaldi". Roboți de luptă, trimiși în spatele liniilor rusești
Armata ucraineana a trimis roboți de lupta in spatele liniilor rusești. Operațiunea se numește Vivaldi și reprezinta o p ...
-
Un nou război ia amploare. Pakistanul a lansat atacuri aeriene masive asupra Afganistanului
Pakistanul a lansat atacuri aeriene asupra a 10 obiective din Afganistan despre care susține ca erau folosite pentru lan ...
-
Rusia ar pregăti un atac cu drone împotriva Italiei, Franței și Spaniei. Serviciile americane ar fi aflat și directorul CIA a mers la Moscova
Cotidianul spaniol „El Mundo" relateaza ca serviciile de informații americane ar fi avertizat mai multe guverne eu ...
-
Ce câștigă Putin din criza de la Berlin. Cât va mai rezista cancelarul Merz la putere
La doar 16 luni de la preluarea funcției de cancelar - Friedrich Merz a ajuns in funcție in mai 2025, promițand sa revit ...
-
Trump suferă o înfrângere umilitoare în legătură cu planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei
Donald Trump a amenințat in repetate randuri ca va prelua controlul asupra Groenlandei, afirmand ca aceasta regiune este ...
-
AfD câștigă al doilea land german într-o singură lună. Cum schimbă extrema dreaptă vechile familii politice ale Europei
Alternativa pentru Germania (AfD) a caștigat alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentala cu 38,3% din voturi, ...
-
S-a făcut marele compromis: Donald Trump preia de facto controlul asupra Groenlandei. Va avea control permanent și fără acordul SUA nu va mișca nici musca
Presedintele Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca si Groenlanda care confer ...
-
POLITICO: Criză majoră în Germania - Cancelarul Friedrich Merz riscă să fie înlăturat din funcție în acest weekend
Cancelarul german Friedrich Merz risca sa fie inlaturat din funcție chiar in acest weekend, la doar 16 luni dupa preluar ...
-
Un stat NATO de lângă Ucraina refuză "articolul 5" chiar și în caz de atac rusesc. "Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să luptăm?"
Premierul slovac Robert Fico a declarat ca nu intenționeaza sa iși indeplineasca obligațiile care ii revin in temeiul Ar ...
-
Coreea de Nord declară „ireversibil" statutul său de ţară nucleară, după un nou apel la denuclearizare formulat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
Coreea de Nord a respins joi apelurile pentru denuclearizare formulate de Agentia Internationala pentru Energie Atomica ...
-
Trump amenință că va impune Europei „tarife severe" în cazul în care Canada devine membru asociat al UE
Președintele Donald Trump a recurs la unul dintre cuvintele sale preferate atunci cand a amenințat cu masuri de retorsiu ...
-
Ursula von der Leyen atacă suveranismul local, în discursul ei privind starea UE: „Numai Europa poate furniza o suveranitatea reală"
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat miercuri un apel la combaterea "ultranationalistilor" si "a ...
-
WSJ: Canada vrea statutul de membru asociat al Uniunii Europene, ca răspuns la ruptura cu America
Canada cauta o forma de integrare cu Uniunea Europeana care sa mearga cat mai departe fara aderare deplina, iar premieru ...
-
Trump are probleme: democrații s-au desprins de republicani în sondaje înaintea alegerilor intermediare pentru Congres
Popularitatea președintelui american Donald Trump a crescut fața de minimul istoric inregistrat anterior, insa tot mai m ...
-
Săptămână decisivă la Strasbourg: Ursula von der Leyen va prezenta "Starea Uniunii"
Parlamentul European se reunește in aceasta saptamana la Strasbourg, in perioada 14-17 septembrie, pentru o sesiune plen ...
-
Putin are planuri serioase pentru crearea unui centru nuclear în Vietnam
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat la summitul BRICS de la New Delhi, construirea unui nou centru de inalta ...
-
Tucker Carlson: Moscova este un oraș cu mult mai bun decât New Yorkul
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat ca Moscova este un oraș cu mult mai bun decat New Yorkul și a recunoscut ...
-
Rezultatele summit-ului BRICS: China propune o serie de iniţiative economice, inclusiv crearea unei "zone open source AI"
Presedintele chinez Xi Jinping a prezentat duminica, la summitul BRICS de la New Delhi, initiative in domenii mergand de ...
-
După Brexist urmează Ukexit? Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se reunesc la Cardiff pentu a-și pregăti independența
Liderii Scoției, Țarii Galilor și Irlandei de Nord se vor reuni luni pentru a semna un acord menit sa dea startul proces ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu