5,1 milioane de români trăiesc și muncesc în țări din Europa. Cei mai mulți în Marea Britanie - 1,4 milioane. Populația României scăde în 2026 sub 19 milioane de locuitori
Postat la: 03.10.2026 |
Aproximativ 5,1 milioane de români trăiesc în țări din Europa. Cea mai numeroasă comunitate românească este în Marea Britanie, urmată de Spania și Italia. Datele provin dintr-un document al MInisterului Muncii.
Peste 54.900 de români au părăsit definitiv țara în 2025, și s-au stabilit în străinătate, spun datele INS, Este cel mai mare număr din ultimii 34 de ani. Doar în 1990 au fost mai mulți, 96.929. Numărul migranților temporari - cei care pleacă pe durata determinată de timp să lucreze în străinătate - este, însă, mult mai mare.
„Barometrul Național al Tinerilor", realizat de INSCOP la finalul anului trecut, arăta că majoritatea tinerilor chestionați (66,2%) au considerat că munca în străinătate reprezintă o soluție pentru a-și îmbunătăți nivelul de trai.
Tinerii ar pleca în străinătate în principal pentru a avea un loc de muncă mai bine plătit - 64,7%. În cazul în care ar decide să emigreze, cel mai mult le-ar lipsi familia, au spus 76,9% dintre participanții la studiu
Și totuși, 70,6% dintre ei au spus că nu intenționează să plece din țară în următoarele 12 luni pentru a munci sau a studia.
Numărul românilor care trăiesc în străinătate rămâne uriaș. În funcție de metodologia de calcul - registre de rezidență permanentă sau evidențe administrative extinse -, numărul românilor stabiliți în principalele state europene este între 4,37 milioane și peste 5,11 milioane de persoane, conform documentelor Ministerului Muncii.
Marea Britanie
Comunitatea românească este cea mai numeroasă dintre comunitățile de cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie.
La finalul lui iunie 2026, în EU Settlement Scheme (EUSS) fuseseră depuse 1,47 milioane de cereri ale cetățenilor români.
EU Settlement Scheme (EUSS) este schema prin care Marea Britanie a acordat dreptul de ședere cetățenilor UE care locuiau în Regatul Unit înainte de Brexit.
În prezent, 1,02 milioane de români dețin rezidență legală în Marea Britanie, dintre care 684.380 au obținut statutul permanent (settled status).
Aproximativ 100.000 de români au obținut cetățenia britanică.
Dacă în 2016, erau 310.000 de rezidenți români în Anglia și Țara Galilor, în 2025 numărul lor ajunsese la 805.000..
În perioada 1 aprilie 2025 - 31 martie 2026, circa 39.000 de români s-au întors în țară, România fiind pe primul loc în Europa la numărul de plecări din Marea Britanie, spun documentele Ministerului Muncii.
Germania
La 31 decembrie 2025, în Germania erau înregistrați 903.770 cetățeni români (6,4% din populația străină a Germaniei), conform Registrului Central pentru Evidența Străinilor din Germania.
Dintre românii care trăiesc în Germania, 510.600 sunt bărbați (6,9%) și 393.170 sunt femei (5,9%).
Românii au cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă dintre cetățenii UE din Germania (72,7%, depășind chiar rata cetățenilor germani, de 71%).
În noiembrie 2025, erau angajați 558.950 de români (522.910 cu contribuții la securitatea socială și 89.740 cu activități independente sau marginale), conform documentelor Ministerului Muncii.
„Comunitatea de români este preponderent tânără și activă pe piața muncii. Distribuția aproximativă pe categorii de vârstă se prezintă astfel:
0-15 ani: ~10%-15% (copii și adolescenți);
16-29 ani: ~25%-30% (adulți tineri, studenți și primii ani de muncă)", scrie în documentul.
Spania
La 1 ianuarie 2025, în Spania erau înregistrați 609.270 de români rezidenți, conform Institutului Național de Statistică din Spania (INE),
Observatorul Permanent al Imigrației (OPI) indică 1.135.212 de români posesori ai unui certificat de rezidență valabil.
La finalul lunii aprilie 2026, erau înregistrați 346.290 de cetățeni români cotizanți la sistemul spaniol de securitate socială. Comunitatea românească în Spania este a doua ca mărime, după cea marocană.
Aproape 55.000 de români activează în Spania ca lucrători independenți (autónomos).
Conform datelor Institutului Național de Statistică din Spania (INE), din totalul celor 609.270 de români rezidenți, aproape 129.000 de persoane sunt tinere - 21,16% din comunitate.
Italia
Numărul rezidenților români înregistrați în Italia în 2025 era de 1.053.042 de persoane - 592.684 femei și 460.358 bărbați.
În 2024, plăteau taxe pe muncă 598.765 de lucrători români (545.433 salariați, 44.970 independenți și 8.362 pe proiecte), iar 53.432 erau titulari de întreprinderi individuale. Cei mai mulți români din Italia lucrează în domeniul serviciilor - 15% servicii prestate familiilor/la domiciliu, 7% hoteluri și restaurante (HORECA), 5,5% comerț, 16,5% activează în construcții și 6,1% în agricultură.
42.510 români sunt deja pensionari în Italia.,
În anul școlar 2023/2024, 147.926 de elevi români au fost înscriși în școlile din Italia.
Franța
Comunitatea românească este estimată de misiunea diplomatică la 450.000 - 500.000 de cetățeni.
În Franța nu există statistici oficiale pe criterii etnice, deoarece minoritățile naționale nu sunt recunoscute. Datele prezentate de Ministerul Muncii se bazează pe estimările misiunii diplomatice românești în Albion.
În 2024, 73,1% dintre angajații detașați în Franța proveneau din țări ale Uniunii Europene, conform statisticilor. România ocupă locul 2 în topul țărilor din care provin angajații detașați în Franța, cu peste 15.800 de angajați de origine română înregistrați ca lucrători detașați, care activau în special în construcții și agricultură.
Pe lângă angajații detașați, peste 25.000 de români muncesc sezonier în Franța, în special în agricultură.
Statistici în alte țări europene
Austria - 155.721 de români înregistrați oficial la 1 ianuarie 2025
Olanda (Țările de Jos) - 63.848 de rezidenți oficiali (BRP), însă numărul total al lucrătorilor mobili, temporari și sezonieri este estimat anual între 80.000 și 120.000. În anul universitar 2024-2025 au fost înscriși aproape 8.000 de studenți români.
Cipru -45.000 de români (reprezentând 4-5% din populația Ciprului).
Grecia - 28.250 de români (dintre care 14.105 în regiunea Attica/Atena).
Suedia - 25.000 - 30.000 de persoane.
Danemarca - 17.000 - 20.000 de persoane.
Estonia - 1.000 - 1.500 de persoane.
Fără imigranți, populația României scădea sub 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2026
Institutul Național de Statistică a anunțat, în august, principalele statistici demografice ale României, date valabile la 1 ianuarie 2026.
Astfel, la începutul anului, populația rezidentă a României a fost de 19,041 milioane de persoane în scădere cu 1.829 de persoane față de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza sporului natural negativ,, conform INS.
Soldul migrației internaționale în anul 2025 a fost pozitiv - numărul imigranților a depășit numărul emigranților cu 102.200 de persoane. România s-a transformat într-o țară de imigrare, spune INS.
Soldul migrației internaționale, în creștere față de anii precedenți, nu a reușit, însă, să compenseze sporul natural negativ.
Anul trecut, 57,9% dintre imigranții în România au fost bărbați.
Datele INS arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populației vârstnice, de 65 de ani și peste, era de 20,5% la 1 ianuarie 2026 față de 20,3% în 2025.
În același timp, ponderea copiilor în totalul populației a scăzut de la 15,4% la 1 ianuarie 2025 la 15,1% la 1 ianuarie 2026.
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