Noi detalii în dosarul patronului Doner Kebap: Mai mulți funcționari români ar fi fost duși în Turcia unde primeau mită și favoruri în cluburi de noapte

Patronul Dristor Doner Kebap, Ahmet Uğur Pakcan, a fost arestat recent în Turcia într-o anchetă privind o presupusă organizație criminală condusă de Alihan Kuriș. În dosar apar acuzații privind o rețea financiară care ar fi operat prin România, iar un martor susține că bani în dolari, euro și lire sterline ar fi fost transportați între Turcia și România cu ajutorul unor studenți.

La câteva zile de la arestarea acestuia, noi declarații ale martorilor explică cum s-au desfășurat operațiunile. Patru persoane sunt indicate, în relatările publicate în Turcia, drept oamenii prin intermediul cărora Ahmet Ugur Pakcan și-ar fi coordonat interesele și fluxurile financiare din România, scrie Medya Baskent.

Conform declarațiilor martorilor, suspecții responsabili pentru operațiunile din România - Ahmet Uğur Pakcan, İsmail K., Selçuk S., Mustafa Geicun și Emre Güleryüz - au facilitat activități de trafic de bani și au încercat să obțină favoruri din partea unor funcționari români prin mită, inclusiv prin organizarea unor vizite în Turcia.

Funcționarii români ar fi fost duși în Turcia, unde ar fi fost invitați în cluburi de noapte și localuri din Istanbul și ar fi primit bani pentru ca anumite activități să nu fie cercetate.

Potrivit mărturiilor, Mustafa Geicun și Emre Güleryüz au fost instruiți în cadrul cursurilor organizației, au fost selectați pentru roluri speciale și au preluat conducerea acestor operațiuni ilegale.

O altă acuzație îl vizează pe Mustafa Pakcan, fondatorul lanțului „Dristor Döner"; conform relatărilor martorilor, în perioada în care locuia lângă moscheea Suleymanistă din cartierul Üsküdar (Istanbul), acesta a solicitat trimiterea unei femei - cursantă sau profesoară în cadrul organizației - pentru a-i găti.

Femeia a fost hărțuită în timpul vizitei la reședința acestuia, iar ulterior, pentru a mușamaliza incidentul, i-au fost oferite o mașină și bani, implicându-se în acest demers Ahmet Uğur Pakcan și apropiați ai lui Alihan Kuriș.

De asemenea, Mustafa Pakcan ar fi hărțuit câteva femei care lucrează pentru el în România; situația ajunge în punctul în care una dintre femei, care a și depus mărturie, lua în calcul suicidul.

Deși au fost depuse plângeri în România, preda turcă scrie că familia Pakcan a reușit să scape basma curată, profitând de lacunele unui sistem autoritar și de practici precum mita; ei și-au clădit averea exploatând religia și spălând bani timp de ani de zile.

Potrivit mărturiilor, la operațiunile de spălare a banilor au fost folosite case de schimb valutar și restaurante de tip kebab din București.

Patronul shaormeriilor Dristor, Ahmet Ugur Pakcan, se află în arest în Turcia într-o amplă anchetă privind presupuse infracțiuni de crimă organizată, fraudă și spălare de bani. Ancheta este coordonată de autoritățile din Ankara și îl are în centrul său pe Alihan Kuriș (om de afaceri turc, indicat de procurorii din Ankara drept liderul unei presupuse grupări de criminalitate organizată).

În dosar au fost arestate zeci de persoane, iar ancheta continuă să se extindă.

Potrivit unor surse oficiale din Turcia, ar exista inclusiv mandate de arestare pentru alți suspecți aflați pe teritoriul României.

Acuzații grave făcute de Parchetul din Ankara

Ancheta, coordonată de Parchetul din Ankara, vizează acuzații precum conducerea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de active provenite din activități infracționale, arată Observator Antena 1

G.K. l-a identificat pe Ahmet Uğur Pakcan, descris drept „mâna dreaptă" a lui Kuriș (aflat în prezent în detenție), drept presupusul reprezentant al grupului în România și o figură-cheie care superviza activitățile acestuia în Balcani.

Patronul shaormeriei gestiona rețeaua financiară

Potrivit mărturiei, patronul shaormeriei Dristor din București, Pakcan, gestiona o rețea financiară importantă prin intermediul unor afaceri precum lanțul de restaurante Dristor Döner și casele de schimb valutar Dristor din București.

Martorul a mai susținut că Pakcan era singurul responsabil oficial pentru un cămin studențesc din capitala României, legat de grup, despre care anchetatorii bănuiesc că a jucat un rol în operațiunile financiare ale acestuia.

G.K. a afirmat că studenții cazați în cămin erau folosiți pentru a transfera sume mari de bani între Turcia și România.

Conform declarației sale, studenții care călătoreau în Turcia în vacanță erau îndrumați către M.A., un avocat din Istanbul despre care se presupune că avea legături cu grupul. Sume mari în dolari americani, euro și lire sterline erau, se pare, introduse în bagajele acestora înainte de întoarcerea în România.

Studenții primeau instrucțiuni să nu deschidă valizele până la sosirea în România, a susținut martorul. Ulterior, banii erau preluați la București de membri ai organizației și introducși în rețeaua financiară a acesteia.

De asemenea, G.K. a susținut că membrii grupului și studenții din cămin se reuneau în fiecare zi de joi pentru întâlniri în cadrul cărora se rugau împotriva guvernului turc.