Dezastru pe cer: Rețelele sociale s-au umplut de fotografii cu chemtrails. Și de conspirații deopotrivă
Postat la: 03.10.2026 |
Rețele de socializare sunt pline zilele acestea de imagini cu dâre de condensare lăsate de avioane. Teoria „chemtrails", a substanțelor chimice aruncate din avioane se însuflețește iar și răspândire contribuie adepții teoriilor consipirației.
Specialiștii explică, din nou, că e un fenomen fizic. Dar pseudoștiința se lasă greu convinsă. Alexandru Szatmari este meteorolog. Sâmbătă, pe pagina de Facebook pe care o administrează WRF România, a dat o explicație științifică a dârelor care au brăzdat cerul României în ultimele zile. Și a atașat și imagini din satelit.
„Ca de fiecare dată, atunci când cerul ar trebui să fie senin, este plin de urmele de condens lăsate de avioane, lumea o ia razna. La propriu. Științific, ele poartă denumirea de contrails (NU CHEMTRAILS!). Astăzi avem un episod în care acestea sunt nu numai late, acoperind o parte considerabilă din cer, ci și persistente. Ele sunt subțiri, în schimb. Dar oare de ce? (...) Avioanele, prin ardere, nu fac altceva decât să emită constant un aer cald și umed (care conține și apă, și alte particule), care, prin răcire (dat fiind că la înălțimea la care zboară avem zeci de grade cu minus), forțează umezeala în plus din el să condenseze", explică specialistul.
„Adăugarea de apă și diverse particule în aerul deja existent produce efectul vizual instantaneu de dâră, deoarece aerul este și forțat să se răcească (prin răcire îi scade capacitatea de recepție; cu cât el e mai rece, cu atât poate reține mai puțină umezeală), și conține mai multă apă decât suportă în mod obișnuit. Acestea se disipă greu, deoarece umezeala este foarte mare și nu îi permite apei să se uniformizeze rapid în spațiu".
O altă imagine satelitară și o explicație au venit și de la un alt utilizator de Facebook, pasionat de meteorologie. Mihai Lasca este un adept al teoriilor conspirației. Și nu e prima dată când vorbește despre Chemtrails în postările sale. Pe vremea când reprezenta AUR în Parlamentul României, a cerut explicații la Autoritatea Aeronautică Civilă din România, le-a primit, dar nu le-a crezut. Continuă să creadă că moartea vine din cer.
„Fenomenul CHEMTRAILS nu mai poate fi ascuns!
În 2022, în calitate de deputat, am trimis mai multe adrese către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin care am solicitat informații cu privire la prezența dârelor lăsate pe cer de unele avioane, cui aparțin aeronavele respective și cu acordul cui survolează spațiul aerian românesc. (...) Americanii le numesc «dârele morții».Suntem otrăviți cu aluminiu, bariu și grafen, cu acordul și complicitatea Guvernului României?ADEVĂRUL NE ELIBEREAZĂ!", a scris el pe pagina sa de Facebook.
Și nu e singurul. Sorin Comânescu se prezintă ca consilier în dezvoltare personală, terapie holistică, psihospirituală. Sâmbătă a scris pe pagina sa de Facebook. „Astăzi , 03 octombrie 2026, avem imagini de lângă Ploiești cu cerul senin, fără dârele lungi și persistente de Chemtraills", și a atașat câteva foto și un video.
„Piloții aeronavelor, însoțitorii de zbor și toți lucrătorii din aeroporturi au semnat contracte de muncă confidențiale cu nivel de securitate Secret de Serviciu. Majoritatea nu știu ce se încarcă în cala avioanelor, în compartimente speciale. Doar piloții cunosc adevărul, deși ei sunt mințiți că este un proiect guvernamental (proiect militar) pentru însămânțarea norilor, ca să fie prevenită schimbarea climatică „încălzirea globală", a mai adăugat el.
Camelia Chiran este terapeut „Primul Grad Reiki, Bionergie Naturală și Magnetism cu Diplomă", după cum se prezintă pe pagina de Facebook. Sâmbătă, după o informare privind metalele care sunt aruncate din avion, a prezis: „Va urma o mare epidemie cum nu s-a mai văzut octombrie /noiembrie este începutul ! Există postare anul trecut când deja prevăzusem! Ciumă Pulmonară" .
Conspirația Chemtrails nu e nouă
Într-un studiu publicat de un site specializat în demontarea teoriilor conspirației, se consideră că punctul de plecare al isteriei Chemtrails este un document elaborat la Air University al US Air Force, „Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025". Studiul analiza, ipotetic, posibilitatea utilizării modificării vremii în scopuri militare în viitor. Autorii precizau că era vorba despre scenarii ipotetice, nu despre politica sau capacitățile existente ale Forțelor Aeriene.
În 1999, jurnalistul și activistul canadian William Thomas a publicat online un material în care asocia dârelor lăsate de avioane presupuse pulverizări chimice. Un alt moment care a contribuit la răspândirea dezinformării a fost o emisiune radio, în care același William Thomas și-a popularizat teoriile.
Instituții europene și internaționale au respins de-a lungul anilor existența unor programe secrete de otrăvire a populației cu așa-numitele Chemtrails și au explicat științific apariția dârelor pe cer. Comisia Europeană a precizat, în răspunsuri oficiale date Parlamentului European în 2007 și 2017, că nu deține dovezi credibile privind eliberarea din avioane a unor substanțe precum bariu, aluminiu sau fier pentru modificarea vremii, climei ori a mediului.
În Statele Unite, Federal Aviation Administration (FAA) a comunicat public că nu are cunoștință de operațiuni de dispersare intenționată care să explice formarea contrails și că ar investiga afirmații concrete privind asemenea activități. NASA a explicat de mai multe ori formarea contrails ca fenomen rezultat din vaporii de apă și particulele de aerosoli care duc la formarea cristalelor de gheață în condițiile atmosferice de la altitudine.
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