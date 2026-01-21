Ce mai zice Ursula la Davos: E timpul să construim o Europă nouă independentă de SUA

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, un mesaj ferm privind direcția strategică a Uniunii Europene, susținând că actualul context internațional impune o schimbare de paradigmă.

Liderul executivului european a vorbit despre necesitatea unei Europe mai autonome, capabile să își consolideze poziția economică și politică într-o lume aflată în transformare, avertizând că revenirea la vechile echilibre globale nu mai este o opțiune realistă. În intervenția sa, von der Leyen a subliniat importanța deschiderii comerciale și a parteneriatelor internaționale, prezentând acordurile comerciale ca instrumente-cheie pentru consolidarea independenței economice a Uniunii.

Șefa Comisiei Europene a atras atenția că atașamentul față de modele depășite nu poate oferi soluții pentru provocările actuale și a punctat necesitatea unei abordări pragmatice și orientate spre viitor. „Nostalgia nu va aduce înapoi vechea ordine mondială", a avertizat șefa Comisiei Europene. Mesajul a fost completat de apelul explicit la construirea unei Europe capabile să acționeze independent pe scena globală.

„Este timpul să construim o Europă nouă, independentă. Primul pas spre Europa independentă e acordul Mercosur", a declarat von der Leyen, apărând acordul comercial contestat în UE. În același context, președinta Comisiei a argumentat că Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă schimburilor comerciale și cooperării internaționale, în loc să se închidă în fața presiunilor protecționiste: „Trimitem un mesaj puternic: alegem comerțul liber în detrimentul taxelor vamale, parteneriatul în locul izolării".

Declarațiile vin într-un moment în care acordul Mercosur este intens dezbătut la nivelul statelor membre, fiind privit de unii actori drept o oportunitate economică, iar de alții ca o sursă de riscuri pentru anumite sectoare. Pe lângă referirile la Mercosur, Ursula von der Leyen a anunțat și finalizarea unui acord major cu India, pe care l-a calificat drept unul „istoric".

Anunțul indică dorința Comisiei Europene de a extinde rețeaua de parteneriate strategice și de a consolida prezența economică a Uniunii pe piețe importante la nivel global. Mesajul transmis de la Davos conturează astfel o strategie axată pe autonomie, deschidere comercială și parteneriate externe, ca piloni principali pentru viitorul proiectului european.