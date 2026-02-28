N-au descoperit Planeta X dar au zis ca există Planeta Y: Cercetătorii americani fac un anunț major - o nouă lume s-ar putea ascunde chiar în curtea noastră cosmică
Postat la: 28.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un grup de cercetători americani susține că are indicii despre existența unei planete încă nedescoperite, cu o dimensiune apropiată de cea a Pământului, care ar orbita Soarele la o distanță de 100 până la 200 de ori mai mare decât distanța Pământ-Soare.
I-au dat un nume de lucru simplu, dar intrigant: planeta Y. De la reîncadrarea lui Pluto ca „planetă pitică" în 2006, astronomii privesc dincolo de orbita lui Neptun cu o întrebare obsesivă: ce alte corpuri masive se ascund în acea regiune rece și rar iluminată? Dincolo de planeta Neptun se întinde centura Kuiper, o zonă în formă de inel, similară cu centura de asteroizi, dar mai întinsă și mai bogată în gheață și rocă, situată la aproximativ 4,5-8,25 miliarde de kilometri de Pământ.
Acolo, în ultimele două decenii, au fost adunate indicii care au alimentat ipoteza „planetei Nouă", o posibilă gigantă gazoasă sau înghețată, de cinci până la zece ori mai masivă decât Pământul, ce ar descrie o orbită aflată între 300 și 500 de ori distanța Pământ-Soare. Rămâne nedetectată, dar anomaliile gravitaționale din traiectoriile unor obiecte transneptuniene continuă să o sugereze.
În acest peisaj de căutări, Amir Siraj, de la Departamentul de Științe Astrofizice al Universității Princeton, propune altceva: o planetă mai mică, mai aproape și, poate, mai ușor de găsit. Într -o prepublicare apărută pe platforma arXiv în 19 august 2025, echipa sa introduce „planeta Y", o lume ipotetică a cărei orbită s-ar desfășura la 100-200 de ori distanța Pământ-Soare. Ca și planeta Nouă, nu a fost încă observată direct.
Însă cercetătorii cred că ar putea deveni vizibilă în următorii ani, odată cu începerea marelui proiect de observații Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST), în Chile. Cum au ajuns aici? Studiind semnăturile lăsate de presupusa planetă Nouă, Siraj și colaboratorii au descoperit o altă anomalie, mai apropiată și cu un profil diferit: planul mediu al centurii Kuiper pare deviat cu aproximativ 15° față de planul general al Sistemului Solar.
O astfel de „înclinare" colectivă a orbitelor, spun ei, nu ar fi un capriciu al întâmplării. Ar putea fi urma gravitațională a unei planete înclinate, încă invizibile, planeta Y. Semnalul este descris drept modest, dar credibil. Potrivit echipei, probabilitatea ca această deviație să fie pur și simplu rezultatul hazardului este de doar 2-4%, valori comparabile cu cele care au susținut, la început, ipoteza planetei Nouă.
Pentru a ajunge la acest rezultat, cercetătorii spun că au folosit o metodă nouă de măsurare a planului mediu al centurii Kuiper, concepută astfel încât să reducă la minimum efectele părtinirii observaționale, adică acele deformări ale concluziilor provocate de sondaje limitate la anumite porțiuni ale cerului. Toate acestea rămân, deocamdată, sub semnul provizoriului. Studiul este o prepublicare, ceea ce înseamnă că nu a trecut încă prin evaluarea colegială.
Chiar și așa, autorii par încrezători: dacă LSST nu va detecta direct planeta Y, ar putea măcar să clarifice modul în care este deformat planul mediu al centurii Kuiper, o deformație pe care ei o atribuie influenței acestei lumi ascunse. Iar dacă rămâne totuși nedescoperită, există o explicație plauzibilă: poziția ei pe cer, la o latitudine ecliptică înaltă, ar putea s-o fi ținut până acum dincolo de raza noastră de vedere. Reamintim ca initial a existat si ipoteza unei planete X.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Lista neagră" de la ANAF devine secretă. Românii vor fi expuși la inspecții fără niciun avertisment
Guvernul propune ca, pana la 31 decembrie 2026, contribuabilii sa nu mai poata solicita oficial de la Agenția Naționala ...
-
Ce se întâmplă dacă lași butonul nuclear pe mâna AI? Studiul care i-a îngrozit pe cercetători. "Câștigăm împreună sau pierim împreună"
Un studiu recent de la King's College London indica faptul ca modelele de inteligența artificiala (IA) pot escalada conf ...
-
Elon Musk anunță un verdict înfiorător despre un fenomen ce invadează omenirea: "Lumea va fi traumatizată"
Lumea se afla intr-o continua schimbare, insa incertitudinile politice generate de Donald Trump, razboaiele și crahul bu ...
-
Iranul face pasul înapoi: a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit
Iranul a acceptat sa nu mai stocheze uraniu imbogatit, anunta ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutand ...
-
Washington a luat o decizie crucială. Mișcarea care a dat industria globală a inteligenței artificiale peste cap
Industria globala a inteligenței artificiale a fost zguduita, vineri seara, de o decizie cu implicații politice și milit ...
-
Ruptură totală între Casa Albă și Anthropic: proiectele guvernamentale de inteligență artificială, sistate
Un conflict intre Pentagon și compania americana de inteligența artificiala Anthropic scoate la iveala o intrebare care ...
-
Au descoperit fizicienii o nouă dimensiune a realității? Ipoteza care ar putea schimba radical modul în care înțelegem Universul
O echipa de cercetatori de la Universitatea din Varșovia și Universitatea din Oxford lanseaza o ipoteza care ar putea sc ...
-
Ați observat că ChatGPT a devenit mai prost? Nu e doar o impresie. E o decizie de business și iată de ce
În ultimele luni, mii de utilizatori din toata lumea scriu pe toate rețelele sociale același lucru: raspunsurile s ...
-
Care sunt cele mai recomandate echipamente moto de stradă pentru confort și siguranță zilnică în 2026? 7 opțiuni esențiale pentru riderii moderni
În 2026, echipamentul moto de strada nu mai inseamna doar protecție „de bifat", ci un sistem complet care lu ...
-
Cum arata un mesaj prin care se concediază în bloc 4000 de angajați (40% din total) pe motiv de Inteligență Artificială
Mesajul prin care Jack Dorsey anunta concedierea a peste 4000 de oameni, 40% din total angajați, de la Block (Square). D ...
-
Noi detalii din ancheta de la clubul The Buddhist din București, unde funcționa un bordel de lux. Unele fete erau infectate cu HIV
Clubul de noapte din București, inchis zilele trecute de anchetatori, era supranumit "Raiul striptease". Procurorii au d ...
-
Bărbat arfestat după o bătaie cu bulgări de zăpadă la New York. Primarul Mamdani dă o declarație care i-a revoltat pe polițiști
O bataie cu bulgari de zapada in timpul viscolului din New York s-a transformat intr-o confruntare cu poliția orașului, ...
-
Ideologul elitei globale de la Forumul Economic Mondial descrie în amănunt scenariul în urma căruia AI va face depopularea planetei VIDEO
Youval Harari, cel care este cunoscut ca "ideologul Forumului Economic Mondial", condus acum direct de CEO de la BlackRo ...
-
Ciuperca mortală care "devorează" organismul uman se răspândește rapid în întreaga lume pe motiv de încălzire globală
O schimbare determinata de clima impinge ciuperca mortala Aspergillus in regiuni considerate anterior prea reci pentru s ...
-
AI va declanșatorul unei noi crize globale încă din 2026 - Simularea computerizată care avertizează asupra unor șocuri economice și sociale: 2027 - Game over!
O analiza recenta sub forma de experiment ipotetic, bazat pe o simulare computerizata, atrage atenția asupra riscului ca ...
-
Industria divertismentului online în România - Evoluție, reglementare și perspective de viitor
În ultimii zece ani, modalitatea prin care ne relaxam, ne informam și comunicam s-a schimbat profund. De la episoa ...
-
Înfrângere majoră pentru Netflix: Șeful cel mare s-a dus la Trump și când a ieșit de acolo s-a schimbat totul
Paramount a iesit victorios in lupta de cateva luni pentru Warner Bros. Discovery, dupa ce Netflix s-a retras joi, lasan ...
-
McDonald's recunoaște că Germania a ajuns la mâna comunitatii islamice care a devenit aproape majoritară în marile orașe
În Germania, McDonald's a eliminat in timpul zilei imaginile cu mancare de pe panourile sale publicitare, cu ocazi ...
-
Ultimele detalii de la negocierile dintre SUA și Iran: La Casa Albă se pregătește ceva major
SUA și Iran descriu negocierile nucleare de la Geneva drept „pozitive", cu progrese inregistrate, dar divergențe m ...
-
Preşedintele Forumului de la Davos, Borge Brende, și-a dat demisia după ce a apărut în documentele din dosarul Epstein
Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF) , norvegianul Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, in conte ...
-
România își inventariază zăcămintele de metale rare și caută companii americane pentru parteneriate de exploatare. Un prim acord a fost deja semnat
Romania iși inventariaza zacamintele de metale rare și cauta companii americane pentru parteneriate de exploatare. Un pr ...
-
Europa așteaptă „aprobarea" lui Putin pentru trimiterea de forțe de menținere a păcii în Ucraina. Noi discuții la Geneva. Trump vrea să se încheie războiul într-o lună
Liderii europeni intenționeaza sa trimita trupe de menținere a pacii in Ucraina doar daca Rusia iși va da acordul, teman ...
-
Donald Trump refuză să vină în România. Deși a fost invitat, președintele american trimite pe altcineva în locul lui la Summitul B9+
Romania se pregatește sa primeasca lideri euroatlantici la Summitul B9+, programat pe 13 mai la București. Printre invit ...
-
Scenariu nuclear alarmant în raportul ISW: Rusia ar putea pregăti o operațiune sub steag fals în Ucraina
Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat intr-un raport ca Kremlinul ar putea provoca un incident ...
-
Uluitorele previziuni despre AI ale celui care a refuzat Pentagonul ca să supravegheze populația
Este o framantare uriasa in cateva state super dezvoltate tehnologic din SUA cu privire la avansul accelerat al sistemel ...
-
Neo-marxistul Moise Guran dă un atac la președinte: "E timpul să o spunem deschis. Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi în cur"
Moise Guran, cunoscut cu viziuni userist-progresist-sorosiste, lanseaza un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, ...
-
Paradoxul din Arabia Saudită și Emiratele Arabe: De ce importă cantități uriașe de nisip, deși se află într-un deșert nesfârșit?!
Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite sunt doua dintre țarile cu un deșert nesfarșit, dar, cu toate acestea, se numara ...
-
Celebrul fizician Stephen Hawking, surprins în fotografii din dosarele Epstein: explicațiile familiei
O imagine preluata de presa internaționala dupa publicarea noilor documente Epstein il arata pe Stephen Hawking pe o pla ...
-
Dosarele Epstein: Încă o femeie îl acuză pe Donald Trump că a agresat-o sexual. Abuzurile au început când avea 13 ani
Zeci de inregistrari cu audierea martorilor FBI din ancheta referitoare la Jeffrey Epstein par sa lipseasca din volumul ...
-
Presa rusă de stat o beatifică pe Alina Mungiu Pippidi
Sub titlul "O intregare de bun simț: Unde e granița dintre Rusia și Europa?", portalul de propaganda oficiala a Federași ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu