Kremlinul a pregătit un memorandum cu propuneri pentru un parteneriat economic cu Statele Unite, a scris Bloomberg, citând un document distribuit oficialilor ruși de rang înalt.

Cele 7 puncte - Din document rezultă că Rusia este pregătită să coopereze cu Statele Unite în șapte puncte:

contracte pentru modernizarea flotei de avioane rusești și participarea Statelor Unite la producția rusă;

proiecte comune de petrol și gaze, inclusiv producția offshore;

condiții preferențiale pentru revenirea companiilor americane pe piața de consum rusă;

cooperare în domeniul energiei nucleare, inclusiv proiecte cu inteligență artificială;

revenirea Rusiei la dolari, inclusiv în tranzacțiile energetice rusești;

cooperare în domeniul metalelor rare, precum litiu, cupru, nichel, platină;

promovarea coordonată privind combustibilii fosili în lupta împotriva alternativelor mai verzi.

După cum notează Bloomberg, memorandumul a fost pregătit în 2026. Acum, Rusia și Statele Unite negociază potențiale acorduri economice între cele două țări, pe care intenționează să le încheie ca parte a unui acord viitor pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Agenția menționează că revenirea Rusiei la așezări în dolari "va însemna o schimbare radicală în politica Kremlinului" și ar putea duce la o "schimbare radicală a finanțelor globale." Sursele Bloomberg din Occident se îndoiesc că președintele rus Vladimir Putin va ajunge în cele din urmă la un acord contrar intereselor Beijingului.

Secretarul de presă al Președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, nu a răspuns solicitării agenției. După cum notează presa internațională, ponderea rublei în exporturile rusești până în septembrie 2025 a crescut la 57,4%, în timp ce 99% din comerțul cu China este în yuani și ruble.