Se intră în Faza a Doua a planului stabilit de Donald Trump: Cea mai mare țară musulmană intră în Consiliul de Pace și trimite 8000 de soldați în Fâșia Gaza

Indonezia, cea mai mare țară musulmană, afirmă că pregătește până la 8.000 de soldați pentru a fi trimiși în Gaza, fiind prima țară care face acest lucru în cadrul Fazei a Doua a acordului de încetare a focului negociat de Donald Trump la sfârșitul anului trecut.

Indonezia este una dintre cele mai mari țări care au acceptat să intre în Consiliul de Pace, care va avea prima reuniune pe 19 februarie, informează BBC. Șeful statului major al armatei, generalul Maruli Simanjuntak, a declarat că instruirea soldaților a început deja și că aceștia se vor concentra pe roluri medicale și inginerești în Gaza. Indonezia s-a alăturat Consiliului pentru Pace al președintelui Donald Trump, care a fost anunțat luna trecută.

Acesta are mandatul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite de a înființa o Forță Internațională de Stabilizare (ISF), care va contribui la securizarea zonelor de frontieră din Gaza și la asigurarea demilitarizării teritoriului, inclusiv dezarmarea Hamas. Decizia sa de a se alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump a fost criticată de unele grupuri islamice din Indonezia, unde a existat o indignare publică generalizată față de rolul SUA în bombardamentul israelian asupra Gazei.

Cu toate acestea, Prabowo a susținut că, fiind cea mai mare națiune musulmană din lume, Indonezia ar trebui să contribuie la stabilizarea Gazei și a afirmat că implicarea sa ar avea ca scop găsirea unei soluții finale cu două state pentru conflictul israelo-palestinian. Postul public de televiziune israelian Kan a raportat că o zonă din sudul Gazei, între Rafah și Khan Younis, a fost deja desemnată pentru a fi utilizată de armata indoneziană în vederea construirii unei cazărmi pentru câteva mii de soldați.

Alte țări musulmane, precum Turcia și Pakistan, iau de asemenea în considerare trimiterea de trupe, dar au precizat că acestea vor avea doar rolul de menținere a păcii și nu se vor implica în dezarmarea planificată a Hamas. Însă, având în vedere că Hamas refuză să depună armele, în timp ce Israelul continuă să ocupe părți din Gaza, nu există încă o pace reală pe care forța internațională propusă să o mențină.