Blestemul "The Wire": Bobby J. Brown și-a pierdut viața într-un incendiu. E al treilea membru al distribuției serialului care a murit în decurs de aproximativ două luni

Actorul Bobby J. Brown din „The Wire" a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinței sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuției apreciatului serial HBO care s-a stins din viață începând din decembrie, conform The Guardian.

Potrivit autorităților și unei declarații publicate pe rețelele sociale de fiica sa, Reina, Brown, în vârstă de 62 de ani, a intrat într-un hambar aflat la proprietatea sa din comunitatea Chaptico, comitatul St. Mary's, în jurul orei 22:00, pe 24 februarie, pentru a încerca să pornească un autoturism, cu cabluri de alimentare. Se pare că vehiculul a luat foc în timpul încercării, iar Brown i-a cerut soției sale un extinctor.

Până când aceasta s-a întors cu stingătorul, incendiul se extinsese rapid în întregul hambar, iar ea și-a ars mâinile încercând să ajungă la el, a transmis Biroul șefului pompierilor din statul Maryland într-un comunicat. Între timp, familia lui Brown a chemat pompierii la locuință și le-a spus că acesta este blocat în hambarul cuprins de flăcări.

Ulterior, salvatorii l-au găsit în interior și au constatat decesul la fața locului, a precizat instituția. Un reprezentant al Institutului de Medicină Legală din Maryland a declarat vineri, 27 februarie, într-un comunicat, că moartea lui Brown a fost cauzată de arsuri termice extinse și inhalare de fum, fiind stabilit că a fost un accident.

Într-o declarație separată publicată online, Reina Samara Brown a descris pierderea tatălui său drept „devastatoare". „Mă doare într-un fel care îmi apasă pieptul și nu dispare", a scris ea, printre altele. „Aș da orice să-i mai aud vocea o dată, să-l mai văd încă o dată și să mai avem o ultimă conversație. Modul brusc în care s-a întâmplat totul este copleșitor. O seară obișnuită poate deveni ultimul moment pe care îl mai ai vreodată", a mai spus ea.

Pe lângă faptul că a cerut oamenilor să se roage pentru familia sa, i-a îndemnat „să petreacă timp" cu părinții lor și să îi întrebe cum se simt, indiferent cât de ocupați ar părea. Brown a crescut în Washington DC și a fost campion la box amator înainte de a începe o carieră în actorie, care a debutat cu apariții în seriale polițiste precum „Homicide: Life on the Street" și „Law & Order: Special Victims Unit".

Cel mai cunoscut rol al său a fost în drama polițistă apreciată „The Wire", unde a interpretat rolul unui ofițer de poliție cu același nume în 12 episoade difuzate între 2002 și 2008. Mai recent, a apărut în miniseria HBO din 2022 „We Own This City", în care a jucat și Jon Bernthal. Moartea lui Brown are loc la câteva săptămâni după ce colaboratori și fani ai serialului „The Wire" au deplâns decesul actorilor James Ransone și Isiah Whitlock Jr.

Ransone, în vârstă de 46 de ani, care l-a interpretat pe micul infractor Ziggy Sobotka în „The Wire", s-a sinucis pe 19 decembrie. Whitlock, în vârstă de 71 de ani, care a jucat rolul politicianului corupt Clay Davis, a murit la 11 zile după Ransone. Alți membri ai distribuției „The Wire" care au murit anterior sunt Michael Kenneth Williams, Lance Reddick și Reg E. Cathey, care i-au interpretat, respectiv, pe jefuitorul Omar, locotenentul de poliție Cedric Daniels și strategul politic Norman Wilson.