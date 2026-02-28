Merz învață chineză - cum se zice în Beijing la: "Arbeit macht frei"?
Postat la: 28.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cancelarul german Merz a fost în viitor: viitorul e deja în China. Nu se mai stă la coadă la Washington, ci la Beijing. E un paradox teribil care ne rupe mintea: SUA - etalonul capitalismului devine cea mai instabilă și cea mai puțin liberă piață economică, cu reglementări și tarife alarmante pentru ”piața liberă” - iar China, bastionul comunist, devine cea mai stabilă și liberă piață. Liberă cu permisiune de la PC - ultimul bastion al capitalismului, fie și roșu. Cine mai înțelege ceva? Voi înțelegeți?
După șeful francez - a venit rândul neamțului să meargă în viitor: s-a întors alt om. Germania, țara industriei moderne, a aflat că sunt cam cu 50 de ani în urmă. Oare mai pot recupera? ”Dacă vrem să nu lucrăm pentru chinezi trebuie să lucrăm precum chinezii” - ups... Oare nu e târziu? Aștept englezii să meargă - că au de plătit factura la opiu de-a cum un secol: va fi scumpă. Merz a început mobilizarea: "Arbeit macht frei" sau cum se zice în chineză - 工作带来自由... gen. Mobilizarea metafizică germană: oare să ne speriem? Că e cam militaristă.
Cum se zice Sașa în germană la „economia de mobilizare"? Mobilmachungswirtschaft sau, mai frecvent în contexte istorice, Rüstungswirtschaft (economia de înarmare) ori Kriegswirtschaft (economia de război). Mi se rupe limba. Mai simplu în chineză: 动员经济 (dòngyuán jīngjì). E super interesant acest pragmatism german: China devine punctul stabil pentru Europa? Habar nu am ce au în cap. Dar aceste vizite deja schimbă mult. Germania în China - sună altfel. Căci China e deja în Germania. Doar că paradoxul vine din intern - piața occidentală: băiatul de la Block anunța ieri concedieri masive. De ce? Nu pentru că le merge rău ci pentru că le merge bine.
Oamenii? Nu ne interesează - avem softuri și roboți: e mai ieftin să educi și să întreții soft și roboți decât oameni. Nici nu se revoltă. Roboții nu au sindicat - încă. Grosul oamenilor devin un balast nepermis de nociv pentru acest tip de capital. O spun ei cu gurița lor pe față. Ce faci cu toți acești concediați europeni cu nivel de educație și bunăstare ridicată? Îi trimiți la lucru unde? În China? La munca de jos a emigranților asiatici sau estici? Ce zic cetățenii Germaniei, dar cetățenii Franței? .... Viitorul sună Block - adică Mad Max...
Vasile Ernu
